Скандал в "Современнике": Почему Неелова, Ахеджакова и Хаматова не поддержали Гармаша

После скандального выступления Сергея Гармаша на собрании «Современника», где он сообщил, что уходит из театра и обвинил нового худрука Виктора Рыжакова в «череде чудовищных и безнравственных поступков», высказались многие.

Лия Ахеджакова со свойственной ей «большевистской прямотой» обвинила Гармаша в том, что он «стучал» на Рыжакова в высоких кабинетах (вроде, от Департаменте культуры до администрации президента), подогревал ненависть, хамство и агрессию в труппе против «интеллигентного и талантливого режиссера», который только что объявил планы на целых три (!) сезона вперед. «А ты объявил войну и гордо хлопнул дверью», - такими словами закончила письмо Гармашу Ахеджакова.

Более мягко, но тоже на стороне Рыжакова, выступила актриса Чулпан Хаматова. Она заявила, что не видит никакой катастрофы или чудовищной ситуации в "Современнике". Что же касается самого Гармаша, то из-за его ухода нет "ни радости, ни большого горя" (вот это удар по самолюбию актера!).

Примадонна «Современника» Марина Неелова считает, что «драматически» выстроенный уход оскорбленного Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями. Пафосное отстаивание традиций «Современника» здесь ни при чем.

Говорить о том, что сегодня коллектив театра разделился на два лагеря: одни - за Гармаша, другие - за Рыжакова, конечно, нельзя. Большинство труппы пока над схваткой и выжидает.

Для всех, и в первую очередь для Виктора Рыжакова, выступление Гармаша было неожиданным. Когда Сергей Леонидович взял слова, очевидцы говорят, лицо режиссера, круглое от природы, вдруг вытянулось, покраснело и стало похожим на морковку.

- Вопросы к нашему новому худруку, конечно, были с самого начала, - рассказал нам актер «Современника», который согласился поделиться своими мыслями, но только анонимно. В отличие от Нееловой, Ахеджаковой, Хаматовой и того же Гармаша, которые могут высказываться прямо, не опасаясь, что останутся без работы, большинство актеров все-таки очень зависимы. - Галину Волчек не успели похоронить, а уже на прощании с ней мы знали, что на ее место приходит Виктор Рыжаков. Не было ни собрания труппы, ни обсуждения, наше мнение никто не спрашивал. Рыжакова нам назначили сверху, как будто мы подневольные актеры Карабаса-Барабаса. Это многим не понравилось. Почему именно Рыжаков, а не кто-то другой?...

Для всех, и в первую очередь для Виктора Рыжакова, выступление Гармаша было неожиданнымФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Потому что он приходил в «Современник» еще при Галине Волчек, и она называла его своим преемником.

- Скорее всего, эту версию придумал сам Рыжаков. Галина Борисовна никому не хотела отдавать театр. Не собиралась умирать. В этом смысле наши престарелые худруки очень похожи на членов Политбюро, которых выносили из их кабинетов только вперед ногами. Волчек могла пригласить Рыжакова на постановку и только. Одно время она видела своим преемником Гармаша. Это было, но потом на него рассердилась...

- А он и вел себя как преемник. Во время ремонта в «Современнике», когда к вам приезжал Сергей Собянин, Гармаш сопровождал его по стройке, как руководитель театра…

- В том-то и дело, что Гармаш вел себя, как руководитель, а главное поверил в то, что он действительно преемник Волчек. По духу он действительно ближе «Современнику», чем Рыжаков. Он не чужой. Не будет показывать голеньких юношей на сцене. Не предложит «новый жанр» – читку у микрофона, когда артисты стоят на сцене и читают пьесу по ролям.

- В своем письме Сергей Леонидович написал про «череду чудовищных и безнравственных поступков», случившихся при новом худруке. Это он о чем?

- Акция к 9-му мая – «Диалоги» - это было, конечно, за гранью добра и зла. Идея принадлежала Никите Ефремову. В этом проекте наша молодежь пытается рассуждать на тему, зачем нужна была Великая Отечественная война и что в ней такого священного… Уровень дискуссии такой, что лишний раз показывает: актеры не мыслители, не ораторы, когда говорят от своего имени. Не говоря о, том, что наша молодежь очень плохо знает историю. Вы найдите в Сети беседу двух «гуманитарных деятелей современности» Никиты Ефремова и Шамиля Хаматова – и все поймете про эти «Диалоги». Рыжаков видел их заготовки, редактировал их и выпустил в публичное пространство, хотя ребята говорили глупости о святых для многих вещах. В этом смысле Гармаш все правильно написал. Другая его претензия, что из театра убрали билетеров и гардеробщиков якобы из экономических соображений. Это тоже справедливо. Для нас эти люди тоже часть труппы, вдруг на их место приходит какая-то фирма со стороны. Никто не понял, в чем экономия? Худрук взял на место Саши Толубеевой свою дочь. Почему? Саше занималась соцсетями и сайтом театра. Очень много делала, а главное – к ней все хорошо относились. Будто в театре других проблем нет. Стоит только поменять гардеробщиков, и все будет прекрасно.

- Для некоторых действительно прекрасно: вот Ахеджакова радуется, что пришел Рыжаков…

- Лия – особенный человек… Она сейчас повсюду рассказывает, что это не Миша Ефремов сидел за рулем джипа (речь о смертельном ДТП, случившемся 8 июня – Ред.), а кто-то другой – «в рубашке с короткими рукавами». Ахеджакова все свои идеи защищает истово. Теперь с Рыжаковым носится. На собрании он объявил, что в его планах и музыкальные, и детские спектакли, будет много современной драматургии, новые авторы, имена который большинству сидевших в зале были неизвестны. И только Ахеджакова восторгалась с места: «Ах, это такой чудесный режиссер, а тот еще чудесней…» Планов у Рыжакова громадьё, но «Современник», похоже, станет очередным центром современной драматургии.

- Он уже что-то предложил актерам?

- Марина Неелова и Алена Бабенко репетируют с ним что-то из Гришковца.

- Рыжаков пока не снимает спектакли?

- Он убрал из репертуара «Шагает солнце по бульварам» – спектакль, посвящённый памяти основателей театра, «шестидесятников». Но ему и снимать не надо. Ситуация сложилась очень интересная. Миша Ефремов - под арестом, а он занят у нас в трех спектаклях. Гармаш ушел, он играет в 5 названиях. Говорят, что приглашенный артист Кирилл Сафонов не хочет играть с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях» (когда Хаматова взяла «академический отпуск» ее заменила в этом спектакле Кристина Орбакайте – Ред.). А Орбакайте до сих пор сидит в Америке и неизвестно, когда сможет оттуда улететь. Положение аховое. Получается, что к началу сезона из репертуара неожиданно выпадает почти десять спектаклей. А что взамен? Пока ничего. Виктора Рыжакова просто жалко, он попал как кур во щи. Но, с другой стороны, сам же "назвался груздем"... Прежде он руководил молодыми артистами, студентами, а тут он взялся за самодостаточную труппу со своим представлением и взглядами.

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