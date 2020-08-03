Фонд Росконгресс и HeadHunter проведут мастер-класс по поиску работы мечты

5 августа в 13 часов (мск) на электронных ресурсах Фонда Росконгресс в рамках программы Фестиваля науки и инноваций Science Fest состоится мастер-класс от компании HeadHunter «Как найти работу мечты: навыки будущего и секреты составления успешного резюме». Зрители получат лайфхаки от одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы и сотрудников. Модератором выступит руководитель event-направления компании HeadHunter по Северо-Западу Светлана Конькова.

Подключившихся к мастер-классу ожидает уникальная возможность получить ответы на самые острые вопросы, волнующие каждого молодого специалиста:

- Какие специалисты требуются на рынке и насколько востребована их специальность?

- На какую зарплату можно претендовать и сколько готовы платить работодатели молодым соискателям в той или иной профессиональной области?

- Как устроиться на хорошую работу, не имея опыта?

- Как правильно составить резюме – так, чтобы его точно заметил работодатель и пригласил на собеседование?

- Как успешно пройти собеседование? Как отвечать на каверзные вопросы?

- Как повлияла пандемия на рынок труда?

Посмотреть мастер-класс можно будет на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ» и в группе Фонда Росконгресс в Facebook.