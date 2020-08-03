2020-08-03T18:19:11+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс и HeadHunter проведут мастер-класс по поиску работы мечты

Это одно из мероприятий Фестиваля науки и инноваций Science Fest, который в этом году проходит в онлайн-формате
Поделиться:
Подключившихся к мастер-классу ожидает уникальная возможность получить ответы на самые острые вопросы, волнующие каждого молодого специалиста.Подключившихся к мастер-классу ожидает уникальная возможность получить ответы на самые острые вопросы, волнующие каждого молодого специалиста.
Изменить размер текста:

5 августа в 13 часов (мск) на электронных ресурсах Фонда Росконгресс в рамках программы Фестиваля науки и инноваций Science Fest состоится мастер-класс от компании HeadHunter «Как найти работу мечты: навыки будущего и секреты составления успешного резюме». Зрители получат лайфхаки от одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы и сотрудников. Модератором выступит руководитель event-направления компании HeadHunter по Северо-Западу Светлана Конькова.

Подключившихся к мастер-классу ожидает уникальная возможность получить ответы на самые острые вопросы, волнующие каждого молодого специалиста:

- Какие специалисты требуются на рынке и насколько востребована их специальность?

- На какую зарплату можно претендовать и сколько готовы платить работодатели молодым соискателям в той или иной профессиональной области?

- Как устроиться на хорошую работу, не имея опыта?

- Как правильно составить резюме – так, чтобы его точно заметил работодатель и пригласил на собеседование?

- Как успешно пройти собеседование? Как отвечать на каверзные вопросы?

- Как повлияла пандемия на рынок труда?

Посмотреть мастер-класс можно будет на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ» и в группе Фонда Росконгресс в Facebook.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фонд Росконгресс станет организатором серии киберспортивных турниров по компьютерной игре CS:GO
Философия подобных состязаний – интеграция киберспорта и бизнеса, возможность развить свои профессиональные навыки и победить в соревновании с коллегами и партнерами
Новости 24
"Газпром" обжалует в суде штраф от Польши из-за "Северного потока – 2"
Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта
Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров получат выплаты в августе
Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт
Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными
Эксперты рассказали, к чему приведет снижение первоначального взноса по льготной ипотеке
Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органы
Эксперт прокомментировал запрет пополнять анонимные электронные кошельки наличными
МИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян
Отмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказания
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ВОЗ согласовала проведение международного расследования по коронавирусу в Китае
Террорист блефовал: в здании захваченного банка в Киеве не нашли взрывчатку
Глава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появится
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов