Физик объяснил, почему нельзя снимать молнии на мобильный

Дождями, грозами и молниями никого не удивить, уж в этом году точно. Если только это не шаровая молния! Удивительная загадка природы, прекрасная и ужасная одновременно. Откуда они берутся, чем опасны для человека мы узнали у доктора физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущего научного сотрудника кафедры физической электроники физического факультета МГУ им. Ломоносова Владимира Львовича Бычкова.

Застынь, и она не заметит...

- Шаровая молния – явление столь же редкое, сколь и неизученное. Потому и неизученное, что редкое. Ученые в разных уголках мира гоняются за этим огненным шаром, пытаются предугадать, где могут появиться в следующий раз шаровые молнии, но пока не очень результативно. Как их вообще можно изучать?

- Люди, как правило, наблюдают шаровые молнии во время грозы. Поэтому во время грозы ученые выставляют специальные фотоаппараты, которые работают в постоянном режиме, с открытым объективом. И они фиксируют, если появляется шаровая молния, в виде какой-то волнистой линии. Но сейчас уже люди стали ходить с мобильными телефонами. И во время грозы стали снимать все светящееся. А это крайне опасное занятие. На днях я делал анализ смертей от шаровой молнии, которые были за последние несколько лет. Раз в год шаровая молния попадает в мобильный телефон. И владелец гибнет при взаимодействии с разрядом. Когда человек держит мобильный телефон в руках, он держит маленькую антенну. Около нее усиливается электрическое поле. И тогда заряженный объект начинает притягиваться к нему.

- Раз это явление обладает электромагнитными свойствами, получается, самая лучшая рекомендация при встрече с шаровой молнией – просто не двигаться? Чтобы она не среагировала на наш электрический заряд?

- Человек является достаточно средним проводником электричества: мы наполнены жидкостью. Поэтому мы притягиваем молнию гораздо в меньшей степени, чем мобильный телефон. Но все равно притягиваем.

Если вы стоите на месте, то ваш собственный заряд притягивает шаровую молнию, а с другой стороны, вы же излучаете, вы дышите. И от вас идет тепловой и гидродинамический поток навстречу шаровой молнии. Поэтому этот поток может затормозить шаровую молнию, и она будет подхвачена ветром, потоком воздуха и сдвинется, вас не коснется. Вы правы, что нужно стоять на месте, не двигаться, если вы находитесь на открытом пространстве, или если шаровая молния проникла в вашу квартиру. Но лучше всегда во время грозы закрывать окна и форточки. В деревнях это знают и закрывают даже заглушки в печах, чтобы молния через дымоход не прошла.

- То есть, если на нее энергично подуть, она может отлететь?

- Не надо. Когда вы дуете энергично, вы создаете некий поток довольно сложной формы. А он может затормозиться где угодно, и возникнет обратное течение, которое ее к вам и притянет.

- Есть истории, как молния проходила сквозь стекло, предметы, вылетала из розетки. То есть она может появиться где угодно и откуда угодно?

- Шаровая молния часто появляется во время грозовой активности. Любопытно, как она взаимодействует со стеклом. Она может выбить большое отверстие, величиной практически в свой диаметр. Может проникнуть в скол или небольшое форточку. А может проникнуть в помещение, не оставив и следа, как будто бы стекло для нее не является преградой. Иногда удается посмотреть эти стекла, и оказывается, что в некоторых случаях она оставляет микроскопическое отверстие, через которое, скорее всего и прошла.

А с розеткой - это самый интересный случай. Можно представить, что у вас в розетке происходит повышение напряжения, пробой. Во время пробоя возникает это тело. И под действием давления шаровая молния начинает выползать через отверстие в розетке.

- А какого же она чаще всего размера?

- Когда из розетки, то самого разного размера. В одном наблюдении она была сантиметров десять. А в другой раз, я общался с наблюдателем, у него на столе стоял работающий приемник, и вдруг из контактов, где был разъем, выползла шаровая молния величиной 19 сантиметров, малинового цвета. Он был потрясен, не знал, что делать. Двинулся, случайно коснулся рукой приемника. Почувствовал пронзительный тепловой удар. После чего шар отпрянул назад, а человек отпрянул от шара метра на три. А шар вошел назад в розетку и пропал.

- В горах и над океанами шаровые молнии достигают огромных размеров – до нескольких метров в диаметре. Это правда?

- Мы с одним австралийским коллегой публиковали статью, где он приводит наблюдения в Австралии. Человек ехал на машине, разыгралась гроза. И вдруг неожиданно появилась светящаяся область – сто метров в диаметре. Шаровая молния! Если говорить о наблюдениях на море, там бывают светящиеся образования и больше, как утверждают – до 400 метров.

- А с какой скоростью шаровая молния перемещается?

- Статистика показывает, что в помещениях она перемещается со скоростью 1-5 м/с. Вне помещения у нее бывает и до десятков метров в секунду. Она часто движется со скоростью урагана. И почему-то ураганами часто выносится. И это чрезвычайно опасное явление, когда летит подхваченная потоком урагана шаровая молния.

Эту бы энергию, да в мирное русло….

- Дело было в Закарпатье в 1962 году. В корыто с водой для скота попала шаровая молния размером с теннисный мяч. В течение десятка секунд 110 литров воды полностью выкипели, а на дне остались сварившиеся лягушки. Расчет показывает, что для нагрева и испарения такого количества воды нужно затратить около 80 киловатт-часов энергии. То есть порядка месячного энергопотребления небольшой квартиры. При этом шаровая молния развила на тот момент мощность около 27 млн. ватт, что в десятки тысяч раз превышает мощность бытовой микроволновки. Это ли не повод, пытаться изучить и воспроизвести шаровую молнию?

- Надо сказать, что долгое время считали, что шаровая молния – низкоэнергетичный объект. Однако этот случай, который вы описываете, довольно-таки показательный. Есть еще и другой - когда в Англии шаровая молния упала в небольшой бочонок с водой и тоже его испарила . Энергия, которая выделяется и идет на испарение воды, в сто раз больше, чем энергия взрывчатки. Вот такая энергоемкая система.

Естественно, если научиться создавать такой объект, то возникает вопрос, как из него энергию получать. Если это химическая энергия, то нужно использовать ее как нагреватель или, например, интегрировать в двигатели самолетов, тогда они будут гораздо лучше сжигать топливо. Можно рассматривать шаровую молнию как объект, на котором можно изучать сложные явления гидродинамического характера.

Самое любопытное, когда шаровая молния появляется из розеток. Возникает вопрос: если бы это была чисто плазма, то тогда бы она не смогла вылететь из розетки. Мгновенно бы положительные и отрицательные заряды прорекомбинировали, и розетка сразу бы взорвалась . А тут получается, что она на каких-то тонких нитях, светящихся струях выползает, а потом они образуют шар. Вот этот процесс крайне интересен. И о нем практически ничего неизвестно. И все упирается в то, что повторить такой эксперимент не удается. Нет идей, как это воспроизвести.

- А почему никакие молниеотводы не защищают от этого вида молний?

- Молниеотводы, наоборот, как раз и притягивают шаровые молнии. Так что они в некотором роде защищают. Если молниеотвод находится рядом с жилым помещением, то тогда это предохраняет жилое помещение от проникновения молнии в сам дом. В свое время Михаил Ломоносов с Генрихом Рихманом решили измерить заряд облака. Рихман запустил воздушный змей во время грозы к облаку, бечевку прикрепил к электроскопу с большими лопастями. Произошел разряд и на электроскопе появился шар, который отделился от лопастей и ударил Рихмана. Рихман погиб. Можно сказать, это первое научное наблюдение шаровых молний. Сразу понятно, что шаровая молния появляется во время грозы, при существовании сильно заряженных объектов. Это был XVIII век, люди так испугались таких проявлений электричества, что на целое столетие прекратили исследовать атмосферное электричество.

Оставь надежду всяк ее встречающий?

- Человек всегда погибает, когда сталкивается с шаровой молнией?

- Нет, не всегда. Как и с линейной молнией. Есть такой человек по фамилии Силагадзе, бывший десантник, в него пять раз ударяла шаровая молния. И он остался жив.

На самом деле шаровая молния часто всего лишь ранит людей. Убийств гораздо меньше. Она считается не очень страшным объектом. Хотя нужно сказать, что шаровая молния, попадая в самолет, часто разрушает электронику. Я собирал данные по самолетам, шаровые молнии попадали в самолеты или проникали в них около 50 раз. И в пяти случаях шаровые молнии вырубали электронику, и самолеты падали. В основном это реактивные военные самолеты. Пилоты катапультировались. В гражданских самолетах они, как правило, входят через кабину пилота, проходят по салону и выходят через хвост.

- Известны случаи, когда шаровая молния появляется в сухую и жаркую погоду.

- Это большая загадка. Но нужно же еще понимать следующее: есть геотектонические явления, когда происходят какие-то сдвиги пород, и возникают сильные локальные электрические поля, в результате которых могут появляться светящиеся объекты. А еще, допустим, в одном районе Москвы гроза, а в другом районе грозы нет. Шаровая молния может развить скорость порядка сотни метров в секунду и через несколько секунд может появиться в районе, где грозы нет.

- Как вы относитесь к тому, что после удара шаровой молнии люди становятся экстрасенсами, что-то там видят, слышат, чувствуют?

- Люди начинают обладать специальными способностями не только после встречи с шаровой молнией, но когда ударяет электрическим током, когда попадает разряд линейной молнии. Физиологическое воздействие электрического тока и заряда достаточно сильное. Оно может модифицировать нейронные связи в мозге у человека, и информация будет преобразовываться совершенно по-другому, может изменить биохимию происходящих в организме процессов... В результате этого и пробуждаются скрытые ранее способности.