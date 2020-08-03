2020-08-03T21:26:09+03:00
Звезды

Первые тренировки «Ледникового периода»: Ольга Бузова упала, у Регины Тодоренко смещено три позвонка

Звезды готовятся к главной телепремьере осени
Ирина ВИКТОРОВА
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Регина Тодоренко тренируется на катке ТЦ Авиапарк уже несколько недель. Есть первые травмы, но они не мешают тренировкам на льдуРегина Тодоренко тренируется на катке ТЦ Авиапарк уже несколько недель. Есть первые травмы, но они не мешают тренировкам на льдуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве полным ходом идет первый этап подготовки к новому сезону «Ледникового периода». Звезды третью неделю учатся стоять на коньках, уже познакомились со своими напарниками – профессиональными фигуристами.

Продюсер проекта Илья Авербух уехал в Симферополь. Там сейчас проходят сборы школы фигурного катания, организованные его компанией. В программе школы есть и мастер-классы для маленьких фигуристов от призера Олимпиады.

В Крым Илья приехал с Елизаветой Арзамасовой, так что в свободное время отдыхает с невестой. Это осенью у Авербуха помимо ледовых шоу и других мероприятий, будет большая загруженность на телепроекте, который неизменно идет с высокими рейтингами. Так что пока продюсер отдыхает, звезды накатывают круги и пытаются делать первые несложные элементы с партнерами и тренерами.

Так партнером Регины Тодоренко в «Ледниковом периоде» стал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Тодоренко делится первыми эмоциями и новостями после тренировок: «Уже успела сместить три позвонка, уронить на себя олимпийского чемпиона и удариться головой о лед. Надеюсь, дальше будет легче. Я стою на льду до сих пор как корова. И волнуюсь, потому что мне предстоит быть на уровне с олимпийским чемпионом. Интересный челлендж - заняться тем чем ты никогда в жизни не занимался».

Ольга Бузова на каток в Авиапарк приезжает то с записи песен, то со съемок «Дома-2»: «Начался новый этап в моей жизни. Я уже в течении нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне дается все это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на коньках только в детстве последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, постояла у бортика. Пока ощущение, что «я как корова на льду» не проходит, но вы знаете какая я упорная и какой боец. Надеюсь, показать хороший результат в этом проекте».

У Бузовой больше 21 миллиона подписчиков в инстаграме – и она получила уже тысячи обещаний смотреть проект и болеть только за «нашу Олечку». Сейчас главное обойтись без травм – поддерживают Ольгу поклонниками. А она отвечает: «Они уже есть». Но в спорте без падений не бывает – надеемся, что и взлетит Бузова высоко в надежных руках партнера.

Среди участников заявлены Ирина Пегова, Надежда Михалкова. Главная интрига – не позовет ли Илья Авербух на лед в качестве ведущей невесту актрису Лизу Арзамасову? Говорят, что нет – по предварительной информации ведущие Алексей Ягудин и Алла Михеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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