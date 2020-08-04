Сезонное подорожание: на импортную электронику и бытовую технику установят «осенние ценники»

В марте-апреле россияне в панике смели всю гречку, туалетную бумагу и запасы бытовой техники и электроники. Кто-то боялся дефицита из-за коронавируса, кто-то взрывного роста цен из-за ослабления рубля. Многим нужны были компьютеры и другое оборудование для экстренного перехода на удаленку. Люди так энергично запасались заморозкой на месяцы вперед, что раскупили все морозильные камеры. В итоге народ, кто в кредит, кто на последние деньги, но худо-бедно оснастил домашние офисы и продсклады на черный день.

ВСТУПАЕМ ВО ВТОРОЙ ЦИКЛ

Сегодня офлайн-магазины открыты, товара полно. А что с ценами? Последствия пандемии, да еще и довольно серьезное падение рубля не предвещают ничего хорошего. Специалисты обещают, что бытовая и электронная техника подорожает уже к осени. Так ли это?

Один из самых крупнейших игроков сектора еще весной предупреждал об осеннем повышении цен.

- Снижение курса рубля, безусловно, повлияет на стоимость импортных товаров, но этот процесс будет постепенным, - заявлял «КП» Дмитрий Алексеев, президент группы компаний DNS.

Он объяснил, что год делится на три цикла поставок. Первый, зимне-весенний мы уже пережили. Сейчас начался второй — конец лета-начала осени. И тут цены однозначно будут новыми и более высокими. Однако бизнесмен обрадовал тем, что и по старым ценам останется много товара.

БЮДЖЕТНЫЕ ТОВАРЫ ПРОТЯНУТ ДОЛЬШЕ

В группе «Сафмар» на вопрос «Комсомолки» о грядущем росте цен ответили уклончиво:

- «М.Видео» и «Эльдорадо» делают все возможное для сохранения максимально привлекательных для покупателей цен, - прокомментировали в пресс-службе. - Регулярно проводят крупные промоакции федерального масштаба с широким ассортиментом техники и аксессуаров, параллельно действуют несколько десятков других акций и скидок на отдельные бренды или категории товаров. Сейчас в сетях идут акции, посвященные приближающемуся новому учебному году и деловому сезону.

По словам президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова, за время пандемии народ богаче не стал, что сдерживает повышение. Но колебания курса рубля на ценах отразятся однозначно. И он, как и глава DNS, подчеркивает, что изменения происходят не быстро, так как многие товары закупаются с запасом на несколько месяцев.

- В премиальной группе бытовой техники и электроники цены пойдут в рост уже в сентябре. А в экономе и среднеценовой категории поднимутся поздней осенью, к зиме, возможно даже в начале следующего года, - уточняет Карпов.

Специалисты обещают, что бытовая и электронная техника подорожает уже к осени.Фото: Олег УКЛАДОВ

ПОСТАВЩИКИ ДИКТУЮТ ЦЕНЫ

Эксперт подтвердил, что некоторые товары, которые сметались с полок на волне ажиотажного спроса, сейчас вернулись на докризисные показатели — подешевели. Но не стоит думать, что сети наживались на покупателя во время этих панических покупок.

- Дело в том, что во время бума нагрузка на поставщиков очень сильно увеличилась, - продолжает глава РАЭРР. - В тот момент диктовали цены поставщики, так как в том числе несли повышенные расходы из-за доставки новых объемов продукции. Все, что шло вне графика, зачастую обходилось дороже и для производителя, который открывал двойные смены, нанимал дополнительный персонал, тратил деньги на обеспечение безопасности сотрудников. Рост цен был объективным. Хотя в отдельных случаях не обошлось без спекуляций.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА БРЕНДОМ И НЕ БЕРИТЕ В КРЕДИТ

Тем, кто задумывается о крупной покупке бытовой техники или электроники сейчас Андрей Карпов дал советы как не разориться:

- Бессмысленно покупать гаджеты во время ажиотажного спроса, особенно если в вещи нет срочной необходимости. Техника очень быстро устаревает. Это один из поводов никогда не покупать ее впрок. Товар, купленный в начале года, к концу устаревает и будет продаваться значительно дешевле, так как появляются новые модели. Нужно брать то, что понадобилось именно сейчас. И не гонитесь за брендом! Нужно правильно анализировать то, что предлагается по функциям и характеристикам. Высокая цена — не всегда показатель качества и эффективности. И разумеется, не нужно влазить в кредиты, а исходить из своих реальных возможностей, - рекомендует эксперт.

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