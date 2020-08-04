Японцы изобрели маску-переводчик

Японские ученые попытались усовершенствовать медицинскую маску, которая во время коронавирусной пандемии сначала стала необходимостью, а заодно еще и стильным аксессуаром.

Специалисты Donut Robotics разработали «умную маску». При подключении к Интернету она может передавать сообщения, переводя их с японского языка, передает телеканал CNN.

От инфекций и вирусов это маска не защищает, поскольку воздухопроницаема. Но ее можно надевать поверх защитной.

Фото: Donut Robotics

Перед тем, как начать пользоваться «умной маской», необходимо через Bluetooth подключить ее к мобильному телефону или планшету. Когда человек начинает говорить, то движения его лицевых мышц считываются устройством, и осуществляется перевод с японского на китайский, корейский, английский, вьетнамский, индонезийский, испанский и французский языки. В маске установлен встроенный микрофон, а слова автоматически отображаются в текстовом режиме на телефоне. Это также позволит сохранять так необходимую при эпидемии коронавируса социальную дистанцию.

Изначально устройство планировалось использовать в роботах-гидах международных аэропортов. Но когда началась пандемия, и воздушные гавани перестали работать, было решено перепрофилировать устройство.

Пока маска "выучила" лишь 8 языков. Фото: Donut Robotics

На разработку первой маски ушло около месяца. На краудфандинговой платформе были собраны необходимые средства ($265000), этой суммы хватило, чтобы выпустить примерно 5000 «умных масок», которые начнут продавать в Азии уже в сентябре по цене ориентировочно в $50. После этого продажи продукта планируются в Европе и Америке.