Мотоциклист снял на видео, как ему ломает рёбра водитель внедорожника.

Это произошло несколько дней назад на съезде с 1-го Успенского шоссе недалеко от деревни Лапино. Вечером Алексей катался по лесу на своём кроссовом мотоцикле. Чтобы вернуться после мотопрогулки домой, молодому человеку нужно было преодолеть небольшой участок автомобильной дороги. Алексей включил габариты и фару, выехал на шоссе и держался правого ряда, чтобы водители хорошо его видели. Молодой человек выбрал минимальную скорость движения. Слева от себя он увидел белый джип Тойота. Скорость потока была небольшой, около 20 км/ч. Но ближайший поворот направо оказался для мотоциклиста роковым. Неожиданно Тойота повернула в сторону молодого человека. Алексей не успел отреагировать, и произошло столкновение. Парень вместе с мотоциклом упал на асфальт.

— Только я успел подняться на ноги, как на меня налетел водитель внедорожника и стал бить кулаками по голове и телу, я попытался отскочить в сторону, но он схватил меня за руку, резко дёрнул и повалил на асфальт. Я почувствовал, что меня держит ещё кто-то, а этот продолжает бить. Он громко матерился и наносил удар за ударом. Так продолжалось несколько минут, — вспоминает Алексей

Вскоре на происходящее на обочине обратили внимание водители проезжающих мимо автомобилей. Несколько человек, увидев превосходство сил одной из сторон, решили вмешаться. Парень воспользовался моментом и выхватил телефон. Алексей попытался снять на видео своих обидчиков, но долго делать это ему не удалось, через мгновение технику из рук молодого человека выбили. Телефон упал экраном в низ и записал голоса пришедших на помощь Алексею людей и напавших на молодого человека мужчин.

— Я не сразу понял, откуда взялся второй. Это был друг водителя внедорожника, он, оказывается, ехал следом на форде. Когда подбежали люди, они им сказали, что я пытался убежать, но я никуда не собирался, у меня мотоцикл лежит на боку. Я просто хотел держаться на безопасном расстоянии от того, кто стал меня бить без предупреждения, — объясняет Алексей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793544" frameborder="0"></iframe> Мотоциклист снял на видео, как ему ломает рёбра водитель внедорожника.

На видео слышно, как женщина представляется сотрудником полиции и буквально умоляет оставить парня в покое и вызвать ему скорую. Внешний вид мотоциклиста заставил её беспокоиться о возможных внутренних повреждениях у молодого человека. И она оказалась права, но об этом Алексей узнает позже. Заступился за парня и мужчина, проезжавший мимо. Случайный свидетель говорит о том, что парень не пытался убежать, а двое мужчин на него накинулись.

— Когда появились люди, они стали вести себя более спокойно и дали вызвать полицию, ДТП оформили, но водитель джипа утверждал, что я врезался в него сзади. Хотя повреждения от руля на боку автомобиля говорят об обратном. Но протокол на меня составили и выписали штрафы за вождение без прав и страховки, хотя мой мотоцикл – это спортинвентарь, и он не регистрируется в ГИБДД и поэтому не может быть застрахован, -- говорит молодой человек.

После произошедшего парень обратился в больницу с сильной головной болью и затруднением дыхания, врачи нашли у него сотрясение мозга, множественные ушибы, перелом ребра, оно чудом не повредило лёгкое. С такими травмами врачи настаивали на госпитализации пациента. Ему предстоит долгое восстановление.

Молодой человек обратился в полицию, чтобы его обидчиков наказали. Алексей самостоятельно собрал доказательства и предоставил в отделение все данные. Но ответа от стражей порядка пока не поступило, как и извинений от водителя Тойоты и его приятеля.