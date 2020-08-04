"Я хотела прыгать, а меня останавливали не первый год". Трусова сказала про отношение к Тутберидзе после ухода к Плющенко

Во вторник, 4 августа, стали известны новые детали первого громкого перехода в фигурном катании в нынешнее межсезонье. 15-летняя (тогда еще) Александра Трусова весной 2020 года приняла решение покинуть команду Этери Тутберидзе и больше не тренироваться в "Хрустальном". Ее путь лежал дальше в академию к Евгению Плющенко. И в фильме "Александра Трусова. В четыре оборота!" на телеканале "Матч! ТВ" сама спортсменка впервые сама назвала причины такого решения. Как известно, в прошлом сезоне фигуристка после двух побед на этапах Гран-При постоянно на главных стартах сезона оказывалась позади двух своих подруг по команде - Алены Косторной и Анны Щербаковой. И "бронзовая серия" сподвигла Трусову на размышления:

- Меня не столько третье место расстраивало, как то, что я не сделала ни разу свою программу. Это было обидно и я постоянно расстраивалась. В финале Гран-При я настояла, чтобы был аксель и пять четверных. После - убрали по элементам чуть. Я была против, тоже было и на отборочных соревнованиях. (имеется в виду чемпионат России - прим.ред.) Но в день отборочных соревнований я решила, что надо отобраться а там посмотрим и согласилась. А уже на чемпионате Европы настояли, чтобы я чисто откатала с тремя. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И такое не первый год, - говорит Александра Трусова.

При этом, сама спортсменка отмечает, что в переходе к другому тренеру нет ничего зазорного и это нормальная практика:

- Да, я считаю, что это нормально тренироваться у разных тренеров, - спокойным голосом говорит фигуристка.

Один из главных моментов, которые не могут простить Саше - это уход от тренера. А каково же у Трусовой отношение к Этери Тутберидзе после ухода? Сама фигуристка говорит:

- У меня ничего не поменялось по отношению к Этери Георгиевне. Я просто решила, что надо пробовать кататься у разных тренеров, - говорит Александра.

Новый тренер Саши, Евгений Плющенко, говорит, что работа идет в позитивном ключе и он настроен положительно в отношении фигуристки:

- Мы много работаем над скольжением, катанием, артистичностью, чего не хватало. И все это знают и спортсмен это понимает. Она хочет сделать пять четверных прыжков, у нее есть цель. Дай Бог все получится, мы в правильно ключе идем.

Сама фигуристка говорит - окончательное решение по переходу к Плющенко принимала именно она. Но все же она решила поменять обстановку, дабы достичь прогресса в своей спортивной карьере:

- Почему-то я не могла откатать чисто программу и решили, что надо попробовать еще где-то, вот, у Евгения Викторовича. Ведь он сам катал четверные, а значит может знать как катать их каждый раз стабильно, - сказала Трусова в фильме.

При этом, у Трусовой официально сейчас немало рекордов по сумме баллов за выступление. И как она сама говорит, что для нее крайне важно просто восстановить форму, а затем уже штурмовать новые вершины:

- Сначала хочу накатать то, что есть, а потом - дальше идти.

Ждать осталось не так много - совсем скоро для фигуристов настанет время "контрольных прокатов" перед сезоном. На которых впервые покажут новые программы на грядущие выступления.

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