Кто заменит Ангелу Меркель: что известно о Аннегрет Крамп-Карренбауэр

ПЯТЫЙ СРОК НАМ НЕ НУЖЕН

Даже политический долгожитель рано или поздно уйдет. «Бабушка всея Германии», как ласково называют соотечественники Ангелу Меркель, объявила, что не будет баллотироваться на выборах-2021. На посту канцлера она оттрубила 15 лет. Четыре срока. Самой уже 69, пора и дорогу молодым уступить.

Все сразу встрепенулись: а кто же преемник? Ведь ФРГ — парламентская республика, кресло канцлера занимает глава партии-победительницы. Скорее всего, таковой вновь станет партия Меркель под названием Христианско-демократический союз (ХДС): по рейтингам у неё большинство, хотя и не абсолютное. «То есть чтобы понять, кто станет следующим канцлером, надо узнать, кто сейчас лидер этой партии», — смекнёт каждый.

Вот именно! И ещё в феврале 2018 года Меркель ушла с поста главы ХДС. И в качестве сменщицы предложила женщину, как две капли воды на себя похожую, — Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На партсъезде за неё проголосовало почти 99% делегатов. Казалось бы, вот оно, радуйся триумфу, не совершай ошибок, готовься через три года занять место канцлера. Но всё оказалось не так просто.

Народ сразу сократил имя женщины политика с труднопроизносимой фамилией до аббревиатуры АКК. И стал выяснять — а чем же она отличается от Меркель.

Как и «бабушка Ангела», Аннегрет родилась в Западной Германии, в городке у французской границы. Соответственно, знает язык Бальзака и Гюго. В детстве мечтала, как её отец, стать учителем. Но стала изучать политологию.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Параллельно пошла в политику — в старших классах вступила в молодёжное отделение ХДС, а потом и в саму партию. Избиралась в городской и в региональный парламенты. В возрасте 37 лет стала депутатом Бундестага, правда, ненадолго. Сейчас она мать троих детей и министр обороны ФРГ (сочетание постов в партии и в правительстве для Германии — нормальная практика). Вроде бы блестящая карьера к 59 годам?

Впрочем, опрошенные «КП» русские немцы относятся к АКК скептически, а то и негативно.

ЖЕНЩИНА ВО ГЛАВЕ АРМИИ

— Она как-то признавалась, что прошла в политику по «женской квоте», — говорит жительница Берлина Ольга Витлиф. — То есть человек не уверен в себе и понимает, что на высоком посту оказался во многом случайно. Хотя всевозможные пацифисты, конечно, радуются: мол, женщина во главе вооружённых сил — значит, война нам не грозит.

— По моим ощущениям, по телевизору АКК показывают даже меньше, чем предыдущего министра обороны, — рассказывает другая берлинка — Лениза Асбек. — Как нынешнего или будущего лидера её никто не воспринимает, народу она мало интересна — по крайней мере, среди моих друзей.

Многие немецкие патриоты ставят в вину Крамп-Карренбауэр развал армии.

— Самый элитный род войск в ФРГ — даже не авиация, а флот. И все последние годы его сопровождают грандиозные скандалы, — вспоминает выпускник университета Пассау, российско-немецкий бизнесмен Андрей Шмидт. — Например, будущие офицеры раньше проходили практику на паруснике «Горх Фок». В 2015 году «Горх Фок» поставили на небольшой ремонт, минобороны планировало потратить 10 млн. евро. В 2017 году смета на реконструкцию возросла уже до 135 млн. евро. В 2019 году парусник признали не подлежащим ремонту. Деньги, правда, благополучно потратили. А где тренироваться будущим морякам?

— Или вот элита элит — подводные лодки, — продолжает Андрей Шмидт. — В составе германских ВМФ таковых шесть. На бумаге. А в боевом строю обычно только одна, остальные на хроническом ремонте. С надводными кораблями ситуация не лучше, многие из них фактически небоеспособны. Из-за этого немецкий флот не может принимать участие в морских операциях НАТО.

Да, маленькая деталь: Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту главы минобороны — всего один год. И, как видим, вынуждена разгребать ошибки предшественников. Но народ на такие нюансы внимания не обращает.

АННЕГРЕТ ПРОТИВ БЛОГЕРА

Экзаменом для Крамп-Карренбауэр на посту партийного лидера должны были стать выборы в Европарламент в мае 2019 года. Удар прилетел, откуда не ждали. Молодой немецкий видеоблогер по прозвищу Рецо выложил в сеть видео. С призывом:

— Не голосуйте за ХДС, правящий блок уничтожает наши жизни и наше будущее!

Его бы, наверное, мало кто увидел. Но Аннегрет отреагировала неожиданно жёстко, призвала переписать законодательство, чтобы такие, как Рецо, не влияли на выборы. Благодаря такой рекламе ролик в итоге посмотрело больше 10 млн. человек. А ХДС на евровыборах получила на четверть голосов меньше, чем на предыдущих.

Многие немецкие патриоты ставят в вину Крамп-Карренбауэр развал армии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За это АКК стали осторожно критиковать даже товарищи по партии. Ведь проблема - хроническое падение рейтингов правящего блока — никуда не делась. Основная причина недовольства народа — провалы в миграционной политике. При Меркель последние пять лет Германия приняла миллионы беженцев. Но её вероятная преемница ничего менять не собирается.

— За 15 лет люди просто устали от «бабушки Ангелы», но тут им просто предлагают этакую Меркель-2. Абсолютно никаких отличий между нею и АКК нет. Абсолютно никаких новых идей. Крамп-Карренбауэр ни разу за все годы не сказала: «Вот по такому-то вопросу у меня позиция отличается от Меркель». Уж простите, какая-то ни рыба, ни мясо. Даже лояльному избирателю такой застой не нравится, — объясняет немецкие настроения Андрей Шмидт.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

По одному вопросу, однако, АКК занимает ещё более проамериканскую позицию, чем Меркель. Два года назад она критиковала российско-германский газопровод «Северный Поток-2» — это, мол, не экономический, а политический проект.

Так что даже если АКК займет пост канцлера, прорыва в отношениях между Москвой и Берлином можно не ожидать. Впрочем, это ещё как сказать. Во-первых, после многочисленных провалов ХДС на европейских и региональных выборах, Аннегрет пообещала уйти в отставку в 2021 году вместе с Меркель. Потом, правда начался коронавирус, и об этих словах АКК многие забыли. А во-вторых, как подмечает Андрей Шмидт, операцию «преемник» Меркель проводит далеко не впервые:

— У канцлера регулярно появляются фавориты, которых все считают её наследниками: Карл-Теодор цу Гуттенберг, Урсула фон дер Ляйен (оба, что характерно, тоже были министрами обороны). Но «бабушка» их переиграла и до сих пор сидит в кресле. Я не исключаю, что и комбинацию с АКК она 2,5 года назад затеяла в похожих целях. Дескать, смотрите, никто не справляется, значит, должна остаться я.

Но остаться, похоже, точно не получится. Год назад Меркель с трудом могла стоять на встречах с лидерами других стран, недавно у нее подозревали коронавирус. И если она уйдёт до окончания срока — например, по состоянию здоровья — новым лидером партии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Сможет ли она тогда отказаться от манящего трона? Навряд ли. Надо ведь, в конце концов, доказать людям и самой себе, что ты не «женская квота» и не чья-то тень, а настоящий политик.