2020-08-04T12:31:57+03:00
В мире

Бывший король Испании решил отправиться в добровольную эмиграцию

О своем решении экс-монарх сообщил сыну в письме
Алена ГРИЦЕНКО
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Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году.Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году.Фото: REUTERS
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Замешанный в коррупционном скандале король Испании Хуан Карлос I принял решение уехать из родной страны. Своему сыну – ныне действующему королю Филиппу VI - он написал письмо, в котором назвал свое решение обдуманным. Выдержки из письма опубликовали мировые СМИ.

Напомним, Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына, сохранив при этом титул короля.

Филипп VI — король Испании с 19 июня 2014 года. Фото: REUTERS

Филипп VI — король Испании с 19 июня 2014 года.Фото: REUTERS

В этом году в отношении бывшего правителя Верховный суд Испании начал расследование по подозрению в коррупции. Дело связано с контрактом на строительство железной дороги в Саудовской Аравии, который получили испанские компании в 2011 году. Хуана Карлоса I стали подозревать в том, что в 2008 году от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы в рамках договора на возведение трассы между Меккой и Мединой, он получил 76 млн. евро (есть данные, что сумма контракта была 100 млн. евро).

Предположения, что бывший король что-то знал о финансовых махинациях, королевская семья, как и сам Хуан Карлос I, опровергли.

Шествие противников монархии в Мадриде. Фото: REUTERS

Шествие противников монархии в Мадриде.Фото: REUTERS

Как отразится расследование на репутации Филиппа VI, неизвестно. Именно для того, чтобы не вовлекать наследника в скандал, отец и решил уехать из страны, в которой правил 39 лет.

Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году сразу после смерти диктатора Франсиско Франко.

Название страны, куда собрался переезжать бывший король Испании, пока хранится в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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