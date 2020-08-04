"Подарок" на день рождения: Александр Гордон развелся с молодой женой на ее 26-летие

Из всех бывших жен телезвезды на слуху осталась только одна - юристка Катя Гордон, засветившаяся во многих медийных скандалах. А ведь 56-летний Александр Гарриевич сочетался узами брака аж четыре раза. Последний - в 2014 году: тогда журналист женился на скромной студентке ВГИКа Нозанин Абдулвасиевой. И хотя этому союзу прочили считанные дни из-за приличной разницы в возрасте (жениху было 50, невесте - всего 20), супруги прожили вместе шесть лет, родили двоих сыновей.

Разошлась пара тихо-мирно, без публичного выяснения отношений. Инициатором расставания стала жена.

- Все вопросы, связанные с алиментами и разделом совместно нажитого имущества супруги решили в досудебном порядке, - рассказали kp.ru в пресс-службе Пресненского районного суда.

Развод оформили еще 17 июля в одном из участков мировых судей. По удивительному совпадению, в эту дату Нозанин отметила свой 26 день рождения. О причинах расставания супруги не распространяются, но не исключено, что последней каплей стали тяготы самоизоляции. По крайней мере, весной жена Гордона сделала заявление в соцсетях: "Я офигела от такого интенсивного времяпровождения с детьми (Александру - 5 лет, Федору - 3. - Ред.)".

Кроме того, в семейной жизни Гордона с молодой женой были и бытовые трудности. Как признавалась Ноза, за шесть лет вместе они с мужем сменили четыре съемных квартиры. Поиском жилья каждый раз занималась молодая супруга, которой пришлось не раз столкнуться с дискриминацией по национальному признаку: сдавать жилье таджичке попросту никто не хотел.

- Всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию, почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей "славянской внешности", - рассказывала Нозанин о своих злоключениях.

После такого опыта теперь уже экс-супруга Гордона предпочитает представляться Ниной при знакомстве. Между тем, четвертая жена телеведущего - внучка режиссера, заслуженного деятеля искусств России и Таджикистана, академика «Ники», члена правления Гильдии кинорежиссеров РФ Валерия Ахадова. Также и другие родственники Нозы так или иначе связаны с киноискусством.

Напомним, один из самых интеллектуальных ведущих российского ТВ впервые женился на писательнице и телеведущей Марии Вердниковой, от которой имеет дочь Анну (девушка на 6 лет старше Нозы). Восемь лет отношений закончились разводом и новой любовью с Екатериной Гордон, кстати, тоже в те времена студенткой. Брак просуществовал шесть лет. В 2011 году Гордон взял в жены очередную студентку - 18-летнюю Нину Щипилову: этот союз продержался всего два года.

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