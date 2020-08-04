Александр Лукашенко - народу о выборах в Белоруссии: Мы примем любое ваше решение, но только не предавайте

Президент Белоруссии рассказал накануне выборов главы государства о том, что переживает его страна и о том, что ей предстоит пережить.

- Самым сложным для мировых связей и отношений стала эпидемия коронавируса. Она проверила на прочность и нас. Основной выводы — мы выдержали этот экзамен. Кто не слеп, тот это видит.

Это не первая эпидемия в новейшей истории. В новую пандемию мы вошли более-менее подготовленными. Ну, насколько это возможно. Был достаточный коечный фонд.

Белорусская медицинская наука, решимость врачей и главное поведение граждан. В наших больницах не сортировали людей как на фронте - этот будет жить, а этот нет. Мы поступили верно. Но какое давление было в начале — немедленный карантин и комендантский час, остановка предприятий. На это я пойти не мог. Остановимся — погибнем как нация, как государство.

Минздрав работал как оперативный штаб. Мобилизовали сотни предприятий на производство масок, халатов, перчаток. Были поставлены две линии по производству масок и перчаток. И сегодня есть резервы, которые пригодятся в будущем. Мы задействовали лишь половину ресурсов. И на ИВЛ у нас находились не более 10 процентов больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794306" frameborder="0"></iframe> Александр Лукашенко о нестабильной ситуации в мире.

"Россия боится нас потерять"

Кроме того, президент соседней с нами славянской страны в обращении к народу подчеркнул, что международная обстановка напряженная, а отношения с соседями — непростые.

- На постсоветском пространстве сейчас не может разрешиться масса конфликтов. В частности, армяно-азербайжданский конфликт. И украинский.

На этом фоне Белоруссия — спокойное звено в центре Евразии. И Россия боится нас потерять. Ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников. А наш ответ на внешние вызовы всем известен: Беларусь не дружит ни с кем ни против кого. Мы всегда - за предсказуемую внешнюю политику. И Россия, очевидно, наш ближайший союзник. Это непреодолимый фактор. Несмотря на то, что братские отношение с нами поменяла на партнерские. Ну хорошо, мы будем строить партнерские отношения — как с Западом и Китаем. И будем решать все вопросы исключительно мирным путем.

Александр Лукашенко: "Белоруссия — спокойное звено в центре Евразии. И Россия боится нас потерять".

О предстоящих выборах

Лукашенко подчеркнул, что на предстоящих выборах президента у граждан республики "нет права на ошибку".

- В этот критический, важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусов, нет, за нами будущее...

Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власти, и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах, - заявил глава страны.

"На нас решили отработать цветные революции — не получится"

Государство начинается с народа, а держится на крепкой управленческой вертикали, заявил президент Белоруссии в обращении к народу.

- 25 лет нам завидовали — потому что от президента до крестьянина мы были единым целым. И пока вертикаль власти сильна и пользуется доверием народа — нашу страну никто не расшатает.

У нас компактный государственный аппарат. За нами будущее.

Без повседневного труда мечта о светлом будущем останется мечтой. На нас пытались отработать цветные революции.

Сейчас миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Таджикистана и Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, Кавказа, России, Украины в эти дни прикованы к нашей многострадальной Белоруссии. В этих взглядах один вопрос — сможем ли выстоять в этой гибридной войне?

Александр Лукашенко: "Государство начинается с народа, а держится на крепкой управленческой вертикали".

Все они понимают: если белорусы рухнут — следующими станут они. Свалить, уничтожить — вот цель. Но даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. И не будет у наших людей другой цели, как сохранить себя - ни в Австралии, ни в Штутгарте.

У нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Но эти люди в погонах вам этого не позволят. Вы опоздали ровно на четверть века.

Страну мы вам не отдадим. Наша независимость стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям.

Наша страна ранимая, но всеми нами любимая.

Николай Стариков: В Белоруссии мы видим копию той ситуации, которая привела к катастрофе на Украине 00:00 00:00

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