Пелагея пышным декольте превзошла новую девушку Ивана Телегина

Развод с хоккеистом Иваном Телегиным определенно пошел на пользу певице Пелагее. В последнее время артистка невероятно похорошела и все чаще примеряет смелые образы. На днях 34-летняя вокалистка блеснула фигурой в белоснежном платье-бюстье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул пышный бюст и талию знаменитости.

Пелагея поразила поклонников новым имиджем. Певица решилась на смелое преображение после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным. На новых фото, сделанных в салоне красоты, 34-летняя вокалистка предстала в белоснежном наряде, продемонстрировав внушительное декольте. Более того, артистка подровняла локоны и обновила челку. Макияж с акцентом на губы и маникюр завершили модный лук. Преобразившаяся артистка произвела настоящий фурор.

pelageya_insta Возвращаемся к нормальной жизни!

Подписчики признались, что едва узнали невероятно похорошевшую звезду. Многие отметили, что она преобразилась после развода. Некоторые и вовсе сравнили вокалистку с нынешней избранницей Телегина.

"Красивая какая", "Полечка, вы такая красотка. Просто божественна", "Боже", "Поля, ну ведь незаконно быть такой красивой!", "Невероятная красавица", "Ой, вы как невеста!", "Я вас не узнала даже", "Иван будет локти кусать", "Вот это преображение", "Новая девушка Телегина с вами рядом не стояла", "Убиваете красотой", "С годами становитесь все краше и краше", "Само совершенство, других слов нет", - делятся фолловеры.

Напомним, в конце 2019 года Пелагея объявила о расставании с Иваном Телегиным. С хоккеистом она прожила почти четыре года, родив дочь Таисию. О разводе артистка предпочитает не говорить. Фанаты очень надеются, что их любимица встретит нового мужчину, с которым будет счастлива.

mari_gonchar Иван Телегин и Мария Гончар

Как известно, в бракоразводном процессе исполнительницы до сих пор не поставлена точка. Артистка все еще не может развестись с Телегиным. Хоккеист в настоящее время живет с новой девушкой Марией Гончар. Она дочь богатых родителей и внешне очень напоминает Пелагею.