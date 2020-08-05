С господдержкой предприниматели справляются с последствиями пандемии

Пандемия пошла на спад, но ее последствия бизнес все еще ощущает остро. Одни из самых сильно пострадавших - сфера общественного питания, продажи автомобилей, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки. Восстановление сопряжено с множеством трудностей. А преодолевают их предприниматели во многом благодаря господдержке: многие получили бюджетные выплаты и субсидии, льготные кредиты, отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления.

В апреле продажи автомобилей в салонах тюменской компании «Базис Моторс упали на 60% (в среднем по России – больше 70%). Падение началось сразу после объявления режима самоизоляции. Ведь людям надо было прийти, посмотреть, посидеть в машине, прокатиться. И вдруг все это стало недоступно. Продавцы были отправлены домой - оттуда они обзванивали потенциальных покупателей, общались с ними в онлайне.

-Но это не дало плодов. Поэтому мы придумали схему, как показать и отдать покупателю машину бесконтактно. Организовали место выдачи через интернет-магазин. Машина стоит открытая на улице, человек подъезжает, а менеджер по видеозвонку рассказывает и объясняет. Потом покупатель проходит в отгороженную кассу и забирает ключи и документы, - рассказал исполнительный директор «Базис Моторс» Виталий Бондаренко.

Но в случае с продажей в кредит или по программе обмена все было гораздо сложнее. Да и многие клиенты попросту опасались новшества и поэтому не отважились купить машину таким способом. Так что падение продаж было неминуемым.

Даже когда в начале мая разрешили автосалонам работать, люди пошли только в конце месяца, когда немного успокоились.

-Сейчас около 20% не дотягиваем до характерного для этого месяца уровня. Во время пандемии все сотрудники получали зарплату. Конечно, вышла она не очень – все-таки преимущественная ее часть – это не фиксированный оклад, а именно переменная сумма – комиссия от продаж, - рассказал Виталий Бондаренко, - И с оборотными средствами возникла проблема. Здесь нам помог ВТБ. Получили кредит легко и быстро. В этом банке мы брали деньги на развитие, поэтому я знаю, что у него удобные программы. Условия льготного кредита таковы, что, если мы сохраним не меньше 90 процентов сотрудников, то он будет полностью погашен за счет государства. Если уж в апреле мы удержались, то и теперь удержимся. А сотрудники нам будут нужны.

Если автомобиль может постоять какое-то время в ожидании покупателя, то в случае с производством молочной продукции все обстоит гораздо сложнее. Буренок надо кормить и доить, молоко – реализовывать и перерабатывать. Но пандемия сильно повлияла на спрос. Например, производство кефира на Захаровском молочном заводе Рязанской области сократилось на 60%. То же – и с другой скоропортящейся продукцией.

-Молоко от поставщиков мы принимали в полном объеме. Пошли навстречу друг другу: мы увеличили производство масла, которое долго хранится в заморозке, а поставщики согласились ждать, когда мы его реализуем и начнем с ними рассчитываться. То есть, предоставили нам товарный кредит. Сейчас уже реализуем и возмещаем, -рассказывает генеральный директор Захаровского молочного завода (Рязанская область) Роман Коев, - Зарплату работники получали в полном объеме и вовремя, но из-за падения выручки у завода стали накапливаться долги. С проблемой нам помог справиться банк. Сотрудники ВТБ в течение двух дней рассмотрели заявку, четко и доходчиво рассказали об условиях кредита. За что им большое спасибо. Теперь завод перешел на полное обслуживание в ВТБ: там открыта не только кредитная линия, но и зарплатный проект. Поэтому мы не унываем. Ничего не делать и не думать о будущем – для нас непозволительная роскошь. А в том, что все будет хорошо, я не сомневаюсь.

С оптимизмом смотрит в будущее и руководство лечебно-оздоровительного комплекса «Ключи» Пермского края. В марте у санатория была хорошая загрузка, но, когда объявили режим ограничений, «Ключи» пришлось закрыть на ключ.

-Сотрудников пришлось отправить по домам, но все они понимают, что мы переживем трудные времена. Двое из 70 человек ушли, а остальных поддерживаем, платим зарплату. За счет того, что банк ВТБ помог, - рассказывает исполнительный директор ЛОК «Ключи» Евгений Лештаев, - У нас был небольшой запас средств примерно на 1,5 месяца. А потом, когда я увидел выступление президента о господдержке предпринимателей, обратились в банк. Информация по кредиту была прозрачна и доступна благодаря сотрудникам, которые подсказывали и объясняли. Думаю, у ВТБ это обычная практика. Средства направили на зарплату. Теперь готовимся к открытию. Самое активное время у нас – лето и осень, до самого декабря. Поэтому, если хотя бы в августе начнем работать, то год выведем в ноль – без прибыли, но и без потерь.

Историко-культурный комплекс «Вятское» в одноименном селе Ярославской области ежегодно посещают 300 тысяч человек. Здесь за последнее десятилетие отреставрировано более 30 объектов культурного наследия, открыто 14 музеев, создана развитая туристская инфраструктура с гостиницами, ресторанами, кафе и магазинчиками. В 2015 году Вятское стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России.

А весной этого года Вятское опустело. В начале марта здесь еще с размахом праздновали масленицу, приезжали с родителями школьники на каникулы, а потом все остановилось.

-Думали, это на неделю-две. Но закрыться пришлось надолго. Принимать командированных мы стали только в июне, а летние веранды ресторана открыли недавно, - рассказывает генеральный директор «Вятского» Елена Шахова, -Во время изоляции мы делали ремонт в двух корпусах гостиницы, готовили две новых музейных экспозиции.

Хотя выручка стремилась к нулю, о вероятности краха сотрудники не беспокоились благодаря бизнесмену Олегу Жарову, который стоял у истоков создания историко-культурного комплекса в Вятском. Он помог продержаться первое время. А потом сотрудники «Вятского» получили субсидии от государства в размере МРОТ.

— Это 12 тысяч рублей, а у нас люди минимум по 20 зарабатывают. Поэтому я стала обращаться в разные банки за кредитом. Безрезультатно. Когда опубликовала в региональном чате крик души о том, что месяц бьемся и не можем получить, в тот же день со мной связался управляющий ВТБ и предложил обратится к ним. И в течение трех дней мы получили кредит. Даже успели вовремя выплатить зарплату, - вспоминает Елена Шахова, -Сейчас достраиваем сельскую торговую лавку вятских гостинцев в старинном стиле с дегустационными зонами, собираемся открыть Международный туристический центр со штаб-квартирой самых красивых деревень России. Готовим под него здание: реконструируем, формируем интерьер. В общем, в будущее смотрим с оптимизмом.

В самом ВТБ нам сообщили, что общий объем одобрений поддержки предпринимателей по различным программам, как государственным, так и собственным, у банка более 435 млрд рублей. Если судить по историям предпринимателей, средства из этой значительной суммы многим позволили почувствовать себя увереннее во время периода ограничений и поддержать сформированные за долгие годы профессиональные команды.