Белоруссия проверяет готовность армии к "майданам"?

Минобороны Белоруссии с 11 августа начнут плановые 25-дневные военные сборы для подготовки резерва. Об этом сообщила представитель Минобороны республики Наталья Гаврусик.

Она уточнила, что призовут на военные сборы не всех белорусов, которые получат повестки. Мобилизационные мероприятия служат для актуализации данных офицеров запаса и других категорий военнослужащих.

Ранее в соцсетях появились слухи, что Лукашенко мобилизует армию к выборам главы государства, которые пройдут 9 августа. Эта информация встревожила жителей Витебской области, которая граничит с Россией.

Напомним на выборы президента Белоруссии выдвигается действующий глава республики Александр Лукашенко (это может быть его уже шестым сроком). До выборов как же допущены бывший депутат белорусского парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская. Однако трое самых популярных соперников Лукашенко к выборам не допущены - это блогер Сергей Тихоновский (арестован), банкир Виктор Бабарико (арестован) и экономист, дипломат Валерий Цепкало (его подписи забракованы ЦИКом, а сам кандидат вынужден был уехать из страны, как он считает, из-за угрозы ареста).

Ранее Лукашенко заявил, что "власть сделает все, чтобы не допустить в республике майданов".

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