«Раньше за это медаль давали, а теперь грозят тюрьмой»

- … Второго удара деревня точно не выдержала бы, - директор сельхозпредприятия «Сибирь» Владимир Раленко показывает свои владения, погружая в историю этих мест. Дойдя до 90-х, он становится невесел: колхоз погибал, работники разбегались по городам, поголовье скота сократилось втрое... Так продолжалось до 2005 года, когда умирающее хозяйство вошло в состав агрохолдинга «Алтаур». У жителей села Маргенау снова появилась работа, заколосились поля, пришла новая техника, которая сейчас готовится к уборке и трамбует сенаж для полутора тысяч упитанных буренок «Сибири».

- А потом вся эта история случилась, и если бы не гендиректор, здесь снова ничего не было бы, коров — под нож, комбайны — на продажу, - продолжает Раленко и разводит руками: - Мы потом долго думали — ну, не было у Романа Кузнецова другого варианта!

- Раньше за такое медаль давали, а сейчас тюрьмой грозят, - ворчат по соседству работники фермы.

ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЕТ

- Прошу всех встать, суд идет!

В Куйбышевском райсуде — очередное слушание по делу 1-245/2020. На скамье подсудимых — 40-летний Роман Кузнецов, отец троих несовершеннолетних детей. Тот самый гендиректор (теперь уже — бывший) агрохолдинга «Алтаур», о котором рассказывали в Маргенау. И судят его сейчас ровно за то, за что благодарят более 1000 работников предприятия. Он обвиняется по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Статья серьезная — по ней можно угодить за решетку на срок до 7 лет. При этом Кузнецов вины не признает и твердо стоит на своем — никакого сокрытия не было. Что же там произошло?

ЧУМА ЛИШИЛА ПРИБЫЛИ

«Алтауром», который является одним из крупнейших сельхозпредприятий в области, Роман Кузнецов руководил достаточно недолго, с марта по июль 2019 года. Но именно этот период оказался в истории агрохолдинга одним из самых сложных, поставившим его на грань выживания.

Отправной точкой к череде неприятностей стал 2017 год. Тогда в Омской области из-за африканской чумы свиней был введен режим чрезвычайной ситуации. Регион для аграриев закрыли на карантин, любую сельхозпродукцию нельзя было вывезти за пределы области.

- Урожайность в тот год была отличная, рассчитывали на очень хороший финансовый результат, - вспоминают сотрудники «Алтаура». - Однако из-за ЧС и невозможности вывезти зерно в другие регионы, цена на него резко упала. Если в нормальный год тонна стоила 9-12 тысяч рублей, то тогда стоимость опустилась до 4,5 тысяч. В итоге даже половины от прогнозируемого не получили.

Вариант, предложенный местным минсельхозом, - дождаться окончания карантина и продать потом, - был нереальным: элеваторы были уже забиты до отказа, а своих хранилищ «Алтаур» не имел. Складированное же на токах зерно быстро приходило в негодность, как говорят аграрии, оно «горит». Как следствие — получили долгов на 250 миллионов…

СЧЕТА АРЕСТОВАЛИ

Следующий, 2018 год, также не спас положение: осень выдалась ненастной и много урожая осталось в полях. А работали-то, с учетом прежнего карантинного года, в долг. В долг брали запчасти, удобрения.

- Кредиторов было много, давили со всех сторон, это же цепочка, - вспоминает Роман Кузнецов. - Кто в суд подавал, кто телефоны обрывал, и мы их понимали — они же тоже, в свою очередь, кому-нибудь должны. Мне перевозчик один, например, сказал, что работая на нас и не получая прибыли, уже две машины в счет долга отдал… Плюс — у нас образовались задолженности по зарплате. Ездили по хозяйствам, упрашивали людей, объясняли ситуацию: выдать можем, но тогда все встанет, не сможем провести полевые работы, не сможем обработать, все закончится банкротством.

И если многие сотрудники и поставщики еще соглашались подождать с деньгами, то налоговая, перед которой также образовалась недоимка, делать этого не собиралась. Чтобы взыскать 9,7 миллионов рублей, счета «Алтаура» арестовали. Эта задолженность перед государством и стала основой уголовного дела против Романа Кузнецова.

В «НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛАХ» ОТКАЗАЛИ

- А почему ту же налоговую не попросить войти в положение и предоставить отсрочку?

- Обращались несколько раз, но нам отказали, - вздыхает обвиняемый. - Банки тоже не давали кредитов: «У вас слишком большие риски»…

Сказать, что руководство предприятия ничего не предпринимало, нельзя. Чтобы выпутаться и рассчитаться, пытались, например, сбыть активы, которые не влияли на сельхоздеятельность. Всерьез подумывали над тем, чтобы продать одно из семи хозяйства холдинга. Но все это — вопрос времени. В какой-то момент чуть было не пошли и на вовсе отчаянный шаг: отправить стадо молочных коров на мясокомбинат. Однако здесь тоже проявилось государство в лице минсельхоза. С чисто ведомственным интересом: пущенные под нож животные сильно испортили бы статистику по поголовью КРС, за что ответственные лица наверняка получили бы нагоняй. В итоге придумали: минсельхоз выкупит коров, а потом раздаст фермерам в качестве грантов.

- Неплохой вариант…

- Как сказать, - говорит Роман. - Там требование: скотину загнать на месячный карантин, потом процедуры закупки… А деньги нужны были сейчас! Получается, ни один из вариантов, направленных на оплату долгов, не был молниеносным. Кроме того, деньги нужны были на текущие расходы по деятельности хозяйств!

И тогда экс-гендиректор стал искать новые ходы, чтобы не останавливать предприятие и спасти его от банкротства. За это-то его сегодня и судят.

ПЛАТЕЖ «ЗА «АЛТАУР»

Это какую-нибудь чебуречную можно закрыть на пару месяцев и никакой трагедии не случится. В сельхозке же это невозможно: животных нужно постоянно кормить-поить, на поля вносить удобрения, обрабатывать будущий урожай от вредителей, сеять, пахать, убирать, складировать… На все это снова нужны деньги. При этом счета арестованы, а каждый попавший на них рубль автоматически спишется в счет недоимки.

И как быть, когда у ворот стоят энергетики и грозят обесточить ферму, после чего ни покормить, ни подоить коров будет невозможно, да и сохранить молоко тоже не получится?

- У «Омскэнерго» мы тоже просили отсрочки, но те не соглашались, - объясняет Роман Кузнецов. Который в этой ситуации сделал то, что ему сейчас вменяют в качестве «сокрытия»: просил контрагентов (например, мясокомбинат, куда он отправлял бычков), расплатиться не напрямую с «Алтауром» (что не решило бы проблему - все средства тотчас ушли бы в счет задолженности по налогам и зарплате, ферма же все равно была бы обесточена), а перечислить деньги напрямую энергетикам, указав в назначении платежа «за ООО «АПХ «Алтаур».

Из-за долгов упитанные буренки «Алтаура» едва не пошли под нож.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

УЩЕРБА И ПОТЕРПЕВШИХ НЕТ…

И такие взаимозачеты происходят несколько раз, контрагенты входят в положение и оплачивают текущие долги агрохолдинга. Солярка, так необходимая в посевную, поступает бартером, в счет будущего зерна.

Так бывает (и это нормально и уголовно не наказуемо), когда тот или иной бизнес оплачивает задолженности партнеров, понимая, что если этого не сделать сейчас, прервется цепочка, в которой пострадают все. Да и потерять надежного партнера, у которого возникли временные трудности, себе дороже — где потом нового искать?

- Если бы мы этого не сделали, мы не смогли бы потом закрыть все долги, - объясняет Кузнецов. - Ни по зарплате, ни контрагентам, и в дальнейшем мы не смогли бы вести деятельность. И тогда оставалось бы лишь распродать имущество, расплатиться со всеми, и разойтись… Так что ничего не оставалось, как работать.

Как результат — предприятие было спасено, никто ничего не украл, все исправно работает, рабочие места сохранены, а долги по налогам были закрыты через полторы недели, после того, как налоговая подала претензии. Заплатили с учетом штрафов и пени. И даже в обвинительном заключении, черным по-белому: истец отсутствует, потерпевшие отсутствуют, да и ущерба ни для кого нет. Налоговая свое получила, и если нет претензий, то может, откатить назад и закрыть все это? Но маховик был уже запущен и делом занимались следователи.

«СТАТЬЯ ОБРОСЛА ИСКАЖЕННЫМ СМЫСЛОМ»

Следствие и обвинение посчитало, что деньги во всех случаях должны были поступать на арестованные счета «Алтаура» и «использоваться для погашения недоимок по долгам». Вот это-то и назвали «сокрытием», вменив соответствующую статью УК РФ.

- Эта статья за долгие годы применения обросла своим искаженным смыслом, - комментируют адвокаты Романа Кузнецова. - Теперь налоговые и следственные органы трактуют ее примитивно. Смотрят на статью и говорят: «Недоимка по налогам была? Была. Возможность, чтобы контрагент на счет кинул деньги, была? Была! Вы возможностью не воспользовались, а наоборот — попросили контрагента не платить вам, а заплатить за что-то еще. Раз так — значит, эти деньги вы и скрыли». При реальном сокрытии деньги действительно скрываются на счетах «однодневок», а имущество фиктивно переоформляется на других лиц. Но где здесь оно — все деньги были на виду, переводились официально… Хотя в этой статье УК не написано, что если у тебя есть долг по налогам, то должен обеспечить поступление денег себе на арестованный счет, следствие понимает ее так: в первую очередь плати сюда и неважно, что рушится хозяйственная деятельность.

Удивительно еще и вот что: не рассчитайся «Алтаур» с налоговой «живыми» деньгами, государство имело возможность взыскать недоимку имуществом, которого у агрохолдинга — более, чем на миллиард! Недвижимость, земли, техника, оборудование. Представители налоговой в суде рассказали, что все это значится в их базе и при альтернативном варианте приставы попросту описали бы его. То есть, фискалы знали все об имуществе и операциях налогоплательщика. И снова — кто, что от кого скрывал?

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НИ ПОКУПАТЬ, НИ ПРОДАВАТЬ?

И волей-неволей возникает другой вопрос — как быть предпринимателю в такой ситуации, чтобы и бизнес сохранить, и под статью не попасть? Может, в прокуратуре Омской области знают? Ведь если есть позиция обвинения, которое уверено в неправоте Кузнецова, значит, должны же люди в прокурорских мундирах знать, как этого избежать...

«Получены данные о совершении преступления… предъявлено обвинение… оценка будет дана в судебном решении...», - ответ на запрос больше походил на отписку, констатацию того, что и так известно. Но спрашивал-то я другом: «Правильно ли я понимаю, что как только юрлицо нарушает срок уплаты какого-либо налога, оно с этого момента (и до полного погашения налоговой задолженности) не имеет права реализовывать продукцию или приобретать материалы для производства (в т.ч., посредством бартера), так как это будет считаться «сокрытием денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам»? Как продавать и закупать расходные материалы в этих условиях, на что ту же посевную проводить? Или предприниматель в этих условиях, чтобы не попасть под статью, должен сорвать стоп-кран и ничего не делать, ожидая, что деньги свалятся с неба и он тут же расплатится? Но так же не бывает…

Слушания по делу Романа Кузнецова тем временем продолжаются и бывшему гендиректору остается надеяться на то, что суд во всем разберется и вынесет справедливое решение. Однако выводы получаются невеселые.

КРИВОВАТЫЙ КОСТЮМЧИК

Во всей этой омской истории не хватило именно государственного подхода к проблеме. Хотя вроде бы каждый из чиновников, фискалов и силовиков, делает свою работу по правилам и инструкциям, но получилось как в знаменитой сценке Аркадия Райкина: «К пуговицам претензий нет? - Нет. - К рукавам нет? - Нет…» Но в целом-то костюмчик кривоватый получился. Ведь если государство декларирует сельское хозяйство одним из приоритетов экономики страны, то должны были появиться те его представители, которые собрали бы всех задействованных лиц в одном большом кабинете. И довели бы одну парадоксальную мысль: все их «правильные» с точки зрения закона действия, могут привести к разорению хозяйства. Что, в свою очередь, обернется дырой в бюджете и резким увеличением числа безработных. Что сделай Кузнецов так, как от него требовали, государство, сиюминутно получив 9,7 миллиона, в дальнейшем ежегодно лишалось бы по 40 миллионов - столько «Алтаур» перечисляет в казну в виде налогов. Глядишь, и придумали бы что-нибудь, дабы поддержать курицу, несущую золотые яйца.

Есть здесь и еще один грустный аспект. Цель любого наказания — не только исправление, но и профилактика. Чтобы другим неповадно было подобным заниматься. Но вот какие выводы должны сделать руководители других сельхозпредприятий, глядя на это дело? Ведь никто из них не застрахован от внезапных карантинов, неурожая и форс-мажорных долгов. И выбор у них небольшой: либо по методу Кузнецова перейти на взаимозачеты и оказаться на скамье подсудимых. Либо тормознуть предприятие, дожидаясь, когда обреченный колхоз банкротом пойдет на дно. Зато во втором случае уголовки точно не будет. Впрочем, как и засеянных полей и коров в стойлах….

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аграриев Омской области ждет новая беда: из-за жары и отсутствия дождей на территории региона введен режим ЧС. Солнце выжгло десятки тысяч гектаров и в этом году сельхозпроизводители могут потерять до трети урожая. А это значит, что многие хозяйства также рискуют наделать долгов, в том числе, налоговых. И чтобы не останавливать работы, вынуждены будут также прибегать к взаимозачетам. И тогда история, подобно той, о которой мы рассказали, вполне может повториться.