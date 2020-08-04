2020-08-04T15:02:22+03:00
Политика

Владимир Жарихин: Заявления Лукашенко о "ловле боевиков" — исключительно чтобы замылить глаза Западу

Заместитель директора Института стран СНГ прокомментировал "КП" слова президента Белоруссии в своем обращении о задержанных россиянах
Игорь ЯКУНИН
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Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В своем предвыборном обращении к народу и элитам Белоруссии, которое транслировали все электронные ресурсы соседней страны, Александр Лукашенко, в частности, заявил, что 33 прибывших из России гражданина, арестованные в Минске по подозрению в том, что могут быть причастны к подготовке волнений в стране, якобы признались, что они не летели ни в Венесуэлу, ни в Ливию. И будто бы не собирались в Стамбул. Лукашенко заявил: «Они рассказали все. Потому я хочу, чтобы все запомнили: прекратите врать и нести всякую чушь в СМИ, вы уже опозорились». И добавил, что группа эта — не последняя: «Есть сведения — что какая то группа появилась и на юге. У нас страда в разгаре, а нам этих надо ловить по лесам».

За комментарием «КП» обратилась к известному политологу Владимиру Жарихину.

- Зачем лидер Белоруссии в своем предвыборном обращении к народу вновь акцентировал внимание на "боевиках" из России?

- Лукашенко пытается сделать две вещи. Получить голоса тех, кто заинтересован в том, чтобы отвернуться от России и повернуться на Запад. Но таких немного. И эти люди вряд ли в своем марше на запад изберут Лукашенко. Это не первого плана задача.

- А первого плана задача?

- Главное — чтобы возможная, скажем мягко, корректировка итогов выборов не была слишком сильно осуждена на западе. Да, запад осуждает антидемократические действия. Но антироссийская риторика и «33 боевика» — они могут прикрыть возможные «нестыковки». Чтобы избежать серьезных реальных санкций. Будут говорить «Ай-яй-яй, как плохо!» — но сильно давить не станут. Для того и возникла вдруг "новая группа на юге страны".

- Борьба с "боевиками" — прикрытие происходящего внутри страны?

- Ну конечно. Мол, как же так — я борюсь с "засылаемыми группами", а вы тут устраиваете мне осуждения?

- Чувствуется некоторое противоречие.

- Тут явное противоречие: Лукашенко много наобещал народу в своем обращении, в том числе удвоение зарплат. Но все эти обещания могут быть реализованы только при сохранении тесных экономических и политических отношений с Россией. Но эти отношения Лукашенко тут же и убивает своими руками, голословно обвиняя Россию в "засылке боевиков".

Лукашенко спускали многое по отношению к России. И он потерял ощущение красных линий: мол, на меня там пообижаются, но в итоге простят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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