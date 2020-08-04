Все о поступлении в Плехановский университет — ведущий экономический вуз страны

Издательский дом «Комсомольская правда» и РЭУ им. Г.В. Плеханова запустили образовательный проект, который называется «Перспективные и востребованные профессии». Здесь можно узнать о специальностях, которые получают в университете, узнать мнение успешных выпускников — и даже пройти тест, «Какая именно профессия вам наиболее подходит?».

В гостях у радио «Комсомольская правда» побывала начальник Управления «Приемная комиссия» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доцент, к.э.н. Аюрика Батуева.

- Цель нашего совместного проекта – познакомить будущих абитуриентов с профессиями, которые будут востребованы через 4-5 лет, - объясняет Аюрика Батуева. - Мы стараемся показывать не только направления и специальности, а именно то, кем ребенок, когда окончит университет, мо-жет работать, когда окончит университет, . где он будет востребован:, в каких профессиональных областях, в каких видах экономической деятельности.

«Абитуриенты предпочитают подавать документы он-лайн»

- Мы стали свидетелями того, как за несколько месяцев изменилась экономика, как становится актуальной возможность удаленной работы. Можно сказать, что поступление онлайн становится более чем актуальным?

- В условиях пандемии, конечно, да. Физическая возможность приехать в столицу есть далеко не у всех абитуриентов. Поэтому для у детей абитуриентов есть возможность подать документы онлайн.

Приемная кампания стартовала. Мы ожидаем сейчас увеличение количества заявлений. Осталось буквально пара дней до публикации последних результатов ЕГЭ. Мы в университете наблюдаем наплыв количества заявлений.

- Аюрика, вы член рабочей группы при Минобрнауки России по реализации суперсервиса, который называется «Поступи онлайн». Можно ли уже говорить о результатах работы?

- Суперсервис только-только запустился, сейчас, конечно, у него очень узкий функционал и, он рассчитан только на поступление детей, которые поступают по общему конкурсу. Не могут поступать в пределах целевой квоты и дети, которые не являются победителями или призерами всевозможных олимпиад. Процесс приема имеет массу нюансов и тонкостей. Так что в перспективе будем расширять границы.

Говорить о результатах рановато, приемная кампания еще не завершилась. В этом году она закончится последним приказом, который будет издаваться 26 августа.

Мы являемся одним из 54 вузов, вошедших в пилотный проект, и у меня накопились определенные наблюдения. Например,: очень мало абитуриентов приходит очно ножками в вуз сдавать документы. Практически совершенно нет писем, поступающих курьерской службой (в прошлые годы их было просто какое-то огромное количество). Достаточно большой процент идет через нашу внутреннюю информационную систему и. И где-то порядка 5% заявлений проходит через ЕПГУ.

Русский язык в этом году написали лучше математики

- Что вы можете посоветовать тем, кто еще не подал документы - или же получил баллы ниже того, на что рассчитывал?

- Если документы еще не подали, то я бы посоветовала воспользоваться такими сервисами, (они есть на сайтах многих университетов), как «Навигатор поступления» или «Калькулятор ЕГЭ». Там можно приблизительно оценить свои шансы на поступление в тот или иной вуз. Время на подачу документов еще есть, оно в этом году продлено аж до 18 августа. И у абитуриентов детей на выбор 5 вузов. Надо взвешенно подойти к этому выбору.

- А какие в этом году результаты ЕГЭ по сравнению с прошлыми годами?

- Русский язык – результаты получше, чем в прошлом году, а математика – похуже. Если ваши результаты оказались ниже, чем вы рассчитывали, надо смотреть варианты. Например, у нас на ряд направлений и специальностей в университете нужно предоставить 4 ЕГЭ: математика, русский язык, иностранный язык и обществознание. Если у ребенка низкий балл по математике, то мы ему предлагаем поступать на направления, где математика не нужна, и «играющих» остается 3 предмета: русский язык, обществознание и иностранный язык. Он может поступить на другое направление, и если через полгода он не откажется от своей мечты, а захочет все-таки учиться там, где планировал изначально, у него есть возможность внутривузовского перевода. Такой процесс вполне оправдан.

О бюджетных местах и скидках

- Много ли в Российском экономическом университете бюджетных мест?

- Могу сказать про головную площадку в Москве, - у нас же еще 17 филиалов, которые ведут прием, 4 из них за рубежом, там бюджетных мест нет.

В Москве у университета 711 бюджетных мест в этом году на программу бакалавриата и специалитета. Из них 26 – специалитет, остальное – бакалавриат.

Шансы перейти с небюджета на бюджет есть. В соответствии с действующим законодательством, это называется не перевод, а переход, он возможен не ранее, чем после двух семестров. Ребенок, поступающий на платное, может рассчитывать на переход на бюджетные места не ранее, чем после первого курса, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, должны быть вакантные бюджетные места на конкретном направлении, на конкретном курсе.

Во-вторых, он должен учиться без троек.

Приказом Минобрнауки предусмотрено, что право на такой переход имеют дети, которые учатся только на отлично, на отлично и хорошо или только хорошо. Но у нас в вузе каждый семестр, возникают ситуации, когда на бюджетные места переводятся дети, которые учатся только на отлично, при этом еще имеют ряд дополнительных достижений, как научные статьи, активное участие в социальной жизни университета.

Например, если мы возьмем направление лингвистика. Здесь 15 бюджетных мест и 176 платных. Можно понять порядок конкурса, который возникает на это одно место. И так практически везде, где план бюджетного приема не очень большой.

- Все в этом году прогнозируют непростую экономическую ситуацию, которая сложилась из-за пандемии. Предусмотрена ли поддержка обучающихся на внебюджетной основе?

- В университете есть «скидки». Точнее, правильно это называется «Положение о мерах стимулирования и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг». У нас достаточно большой спектр скидок, хотя мы их стали использовать только 4 года назад. Каждый раз расширяем возможности. В этом году, зная, что ситуация сложная, добавили еще один вид скидок: 15% для поступающих на программы бакалавриата и специалитета, и 10% на программу магистратуры для многодетных семей, для детей с инвалидностью и для детей-сирот.

Ну и, конечно, есть скидки для выпускников нашего лицея.

«Шикарная инфраструктура: от общежитий до бассейна»

- В Российском экономическом университете все учебные корпуса собраны в один удобный кампус у метро «Серпуховская». А что у вас с общежитиями? Со спортивными залами, что с питанием? То есть в целом что у вас с инфраструктурой?

- С большой гордостью скажу, у нас с инфраструктурой все отлично. Прекрасные учебные корпуса. Три корпуса из восьми - памятники архитектуры постройки начала ХХ века. Родители, когда приходят к нам, испытывают чистый восторг. Высокие потолки, широкие стены, двойные двери. В одном из здании, кстати, находится лицей.

Все остальные корпуса новые. Сейчас мы приступили к строительству еще одного корпуса – цифровых технологий. Он тоже у в кампусе, рядышком, на нашей территории.

У нас множество спортивный залов: тренажерный, борцовский, боксерские, спортивный клуб, шикарный бассейн — с озонированной водой. Еще один бассейн в стадии строительства. Для студентов это все более чем доступно.

У нас три общежития - там же, на Стремянном переулке, рядом 16-этажное здание блочного типа, 2-3-местные комнаты с общим санузлом. Второе такое же общежитие находится на улице Нежинская, дом 7. Это метро «Славянский бульвар» или МЦК «Аминьевское шоссе». И третье общежитие, оно коридорного типа, у метро «Ботанический сад».

О приеме в магистратуру

- Как проходит кампания приема на магистратуру? Есть ли новые тренды?

- Тренд один последние пару лет. Меньшее количество выпускников бакалавриата сразу же, в год окончания бакалавриата, поступают в магистратуру.

- Хотят отдохнуть?

- Может быть. Бакалавриат это нечто фундаментальное, база.

Магистратура – узконаправленные, авторские программы, которые заточены на какое-то углубленное изучение определенной предметной области. Насколько я могу судить, по мнению наших выпускников, они все-таки хотят поработать годик-другой, понять, в какой сфере им нужно движение. А раньше в магистратуру надо было поступать, потому что так считали родители.

Но последние года три намечается тенденция, что в магистратуру поступают люди более старшего поколения.

В прошлом году у нас в магистратуре порядка 30% были люди в возрасте от 30 до 37 лет. Я думаю, что это связано с карьерным ростом. Любые руководящие должности требуют образования либо специалиста, либо магистра. Человек поработал, понял, что он хочет, и, если он хочет дальше движение по карьерной лестнице, конечно, ему нужен диплом магистра.

Можно ли пропустить год

- Когда-то было в тренде, что выпускников школы не заставляли сразу поступать, а тоже давали время оглядеться. Этот тренд не возвращается?

- Сейчас после школы выпускники не могут позволить потерять год,. А потому что через год уже поступать будет сложно.

Во-первых, дети после школы могут поступать только по ЕГЭ. Если он сейчас плохо сдал ЕГЭ или, не дай бог, завалил, будет пересдавать. То есть Таким образом, ребенок весь год будет готовиться к экзамену. Мальчики, понятное дело, уйдут в армию,. А а когда они придут из армии, это уже будет не год потерянный не год, а два.

- Пандемия диктует свои правила обучения. Как университет относится к возможности дистанционного обучения в следующем году?

- Мы готовы к этому. Но конечно же мы всегда предпочитаем живое общение, живой учебный процесс.

БЛИЦ

- Какие документы необходимы для подачи заявления, и нужна ли медицинская справка?

- Для подачи заявления достаточно паспорт и аттестат. Справка медицинская требуется только при приеме на определенные направления и специальности.

- Есть ли в Российском экономическом университете целевое обучение?

- Оно предусмотрено законодательством. Есть постановление правительства. На тех направлениях, где правительством выделена квота. Правительство выделяет квоты на разные направления.

- По каким льготам можно участвовать в конкурсе на места в рамках особой квоты?

- Дети-инвалиды, инвалиды 1 и -2-ой групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий.

- Базовая или профильная математика необходима для поступления?

- Только профильная.