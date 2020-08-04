2020-08-04T16:03:51+03:00
В мире

В колоде только дамы: претендент на пост президента США Джо Байден должен выбрать напарницу

Правила предвыборной кампании требуют, чтобы потенциальный лидер страны заранее объявил имя вице-президента в своей администрации
Алексей ОСИПОВ
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо БайденКандидат в президенты США от Демократической партии Джо БайденФото: REUTERS
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пока что не объявил имя своего напарника, с которым должен пройти финальную стадию предвыборной гонки. Или напарницы.

Почти все уверены, что нынешняя повестка дня – протесты борцов за расовое равноправие, мачоизм, царящий в американском политическом истеблишменте – требуют от Байдена сделать точный выбор: будущим вице-президентом США должна быть не белая женщина – афро- или латиноамериканка.

Назывались самые разные фамилии – Камала Харрис, Сьюзан Райс.

Но в колоде Байдена точно есть еще несколько кандидатур, имеющие все шансы на то, чтобы быть названными. Итоговый выбор Байден планирует озвучить на национальном партийном съезде, запланированном на середину августа.

Камала Харрис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Камала ХаррисФото: GLOBAL LOOK PRESS

Все шансы на номинацию есть у Вэл Демингс, первой женщины-шефа полиции Орландо, а также у нынешнего мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс.

Чуть меньше шансов у проигравшей выборы губернатора Джорджии Стейси Абрамс, совсем мало их у Карен Басс, которой СМИ напомнили ее комплименты в адрес Фиделя Кастро и основателя секты сайентологов Рона Хаббарда.

У сенатора Тэмми Болдуин есть определенного рода плюс: она – открытая лесбиянка. Также Болдуин представляет ключевой для Трампа штат – Висконсин. В паре с ней у Байдена есть неплохие шансы одолеть республиканцев не только в этом штате.

Сьюзан Райс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сьюзан РайсФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от Невады Кэтрин Кортес Масто стала первой латиноамериканкой, избранной в Сенат США. Ее номинация может помочь демократам заручиться поддержкой избирателей - латиноамериканцев, а латиноамериканцам увидеть первого в истории США вице-президента - латиноамериканца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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