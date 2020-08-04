2020-08-04T17:09:55+03:00
Звезды

Ликующая пошлость или манифест в защиту женщин? Клип Лободы и Фараона взбесил россиян

Скандальное видео набрало 6 млн просмотров за 4 дня
Антонина ВЕТКИНА
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303 тысячи отрицательных реакций собрал новый клип Светланы Лободы303 тысячи отрицательных реакций собрал новый клип Светланы ЛободыФото: кадр с видео
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303 тысячи отрицательных реакций против 140 тысяч лайков и почти 6 млн просмотров — в таких цифрах выражается реакция зрителей на клип Светланы Лободы и рэпера Фараона Boom Boom. В комментариях сплошь негатив: «Полный крах и дно!», «Всему должен быть предел!», «Даже Тимати не спас своим отсутствием» и т. п.

Краткий пересказ сюжета - для тех, кто пока не посмотрел Boom Boom. Клип начинается с кадра, где алые губы на черном фоне произносят по-французски цитату из книги писательницы-феминистки Симоны Бовуар «Второй пол» (она еще экзистенциализмом была увлечена и была в отношениях с самим Сартром):

Цитата из Симоны Бовуар Фото: кадр с видео

Цитата из Симоны БовуарФото: кадр с видео

«Понятие гармонии – один из ключей к женскому миру: оно предполагает совершенствование без движения, непосредственное объяснение смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем сущем».

Далее возникает зал заседаний, полный отвратительных на вид мужчин — старых, толстых и и др. В зал по очереди входят женщины — появляясь из-за кулисы, однозначно напоминающую вагину. Они танцуют на столе, а мужчины голосуют — поднимают таблички с цифрами.

В клипе появляется зал с сидящими мужчинами... Фото: кадр с видео

В клипе появляется зал с сидящими мужчинами...Фото: кадр с видео

Рэпер Фараон появляется секунд на десять: поет похабный куплетик (смысл: мужское доминирование, склонение к минету), как бы находясь в голове одного из членов жюри. Под некрасивыми и толстыми девушками стол разверзается, а когда девушки становятся все более секси, мужчин буквально разрывает на куски от вожделения. Море крови! Следующий кадр: уже женщины восседают за столом и ставят оценки мужчинкам… В общем, идейный посыл прозрачен: мужики в целом охренели и вот-вот доиграются. Гимн феминизму, что вполне в русле текущих общемировых тенденций.

Кадр из нового клипа Фото: кадр с видео

Кадр из нового клипаФото: кадр с видео

В клипе заняты десятки известных деятельниц шоу-бизнеса разного возраста: Лолита, Собчак, Маша Миногарова, Катерина Варнава, блогер Чума Вечеринка и др. Креативный продюсер — Александр Гудков. Режиссеры — Роман Ким и Михаил Симачев (как и Гудков, работают над шоу «Вечерний Ургант»).

Репер Фараон Фото: кадр с видео

Репер ФараонФото: кадр с видео

На клип обрушилась мощная волна критики, что довольно неожиданно. Ведь маэстро Гудков и раньше снимал провокационные клипы — в конце концов, в «Ибице» Киркоров и Басков поливали друг друга фекалиями, и ничего. Народ только ржал. Современные рэперы вообще пошлость и безвкусицу сделали фирменной фишкой — посмотрите вон на творения Моргенштерна. Поклонники одобряют.

Кадр нового клипа Светланы Лободы Фото: кадр с видео

Кадр нового клипа Светланы ЛободыФото: кадр с видео

Возможно, дело в том, что до сих пор клипы Гудкова и К были именно что «ржачными». А тут замах, понимаешь, на серьезное социокультурное высказывание. Манифест, так сказать. Сексистское устройство цивилизации обрисовано в целом достоверно, несмотря на треш-стилистику, но… За мужиков как-то обидно, да?! Публика, пришедшая за весельем, была изумлена. И к радикальному феминизму не готова.

Фрагмент нового клипа Светланы Лободы Фото: кадр с видео

Фрагмент нового клипа Светланы ЛободыФото: кадр с видео

А следом за обычными зрителями подтянулись музыкальные авторитеты: критик Михаил Козырев усмотрел в видео «упоение пошлостью», например. Многие сочли, что Лобода и рэпер Фараон «косят»... под Little Big (хотя у последних ничего похожего отродясь не было). Досталось Гудкову, которого обвинили в плагиате: мол, прическу в виде женской груди (да-да, там такое тоже есть), с которой в клипе появилась Собчак, давным-давно придумал всемирно известный фотограф Али Махдави (так себе претензия: всегда можно оправдаться постмодернистским цитированием).

Фрагмент клипа Фото: кадр с видео

Фрагмент клипаФото: кадр с видео

Лобода почитала комментарии и решила усугубить: объявила конкурс на самый едкий и токсичный комментарий. Приз — 20 000 рублей. Чем бы дело ни кончилось, ясно одно: почти все предыдущие клипы-провокации кажутся теперь сценками для детских утренников. Бум-бум.

В конце клипа - взрывающиеся головы Фото: кадр с видео

В конце клипа - взрывающиеся головыФото: кадр с видео

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ИСТОЧНИК KP.RU

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