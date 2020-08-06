Две тонны сена, огонь и медные трубы: симфонический оркестр решился на смелые эксперименты

Однажды участникам коллектива пришлось работать в дыму и огне - рядом полыхали несколько бочек. Фото: Дмитрий Веселов, предоставлено Digital Orchestra by Golikov.

Огромный цех бывшего питерского завода, ныне - арт-пространство, посреди которого - стулья, пюпитры и... тюки сена. Чтобы создать нужную "деревенскую" атмосферу, ароматной травы пришлось привезти аж 2 тонны. Так снимают шестую симфонию Бетховена в исполнении оркестра из полусотни музыкантов. Необычный проект - Digital Orchestra by Golikov, презентация которого состоится 21 августа (см. "Кстати"), собрал дирижер Михаил Голиков.

В бывший заводской цех привезли две тонны сена. Фото: Дмитрий Веселов, предоставлено Digital Orchestra by Golikov.

Его новый оркестр уже сыграл в самых неожиданных местах: на вокзале, в интерьерах лютеранской церкви, граффити-пространстве, Петропавловской крепости и даже трамвайном депо - на территории Петербургского музея электротранспорта. Однажды участникам коллектива пришлось работать в дыму и огне - рядом полыхали несколько бочек. Но что не сделаешь ради эффектного шоу?

- Девять симфоний Бетховена мы снимаем так, как никто никогда не снимал, чтобы показать связь истории и привычной нам современной жизни, - рассказал kp.ru Михаил Голиков. - Например, в музее трамваев записывали восьмую симфонию, одну из самых мажорных и искрометных. И так удивительно - ретро-вагоны вдруг сами начали петь! Ведь внутри трамваи сделаны из дерева, так же как и музыкальные инструменты. И когда открылись их двери, и заиграла восьмая симфония - все это начало начало резонировать и приобретать новые звуки. Тюки сена в арт-пространстве тоже неслучайны. Шестая симфония, которая носит название "Пасторальная", призвана не только показать картинки деревенской жизни, но и напомнить человеку о связи с природой.

Музыканты играли среди ретро-трамваев. Фото: Дмитрий Веселов, предоставлено Digital Orchestra by Golikov.

Еще одна особенность Digital Orchestra в том, что музыканты работают без зрителя в зале - это онлайн-проект. Записанные видеоролики (оркестр играет по-настоящему, но чтобы звук был идеален, на картинку потом накладывают студийную запись) появятся на одноименном сайте - это площадка, где музыканты не только выступают, но и общаются со зрителем и между собой. То есть, получают возможность "початиться" в отдельной социальной сети.

Идея, уже привычная для карантинная реальности, родилась у дирижера задолго до пандемии, ведь такой формат позволяет привлечь гораздо больше поклонников инструментальной музыки и объединить самых разных музыкантов. Digital Orchestra, хоть и родился в Санкт-Петербурге, постоянной прописки не имеет - он не привязан ни к филармонии, ни к городу, ни даже к стране. Планировалось, что в составе 300 участников оркестра, которые меняются от записи к записи, будут и мировые звезды, однако злополучный COVID-19 скорректировал эти планы. Сейчас в Digital Orchestra участвуют музыканты Мариинского, Михайловского и Большого театров, петербургской Филармонии, и "родного" для Голикова оркестра Ленинградской области «Таврический», которым он руководит. Единственный пока "иностранец" в коллективе - солист Гамбургской государственной оперы Владимир Байков - наш соотечественник, застрявший из-за карантина на Родине.

Дирижер Михаил Голиков. Фото: Андрей Федечко, предоставлено Digital Orchestra by Golikov.

Главная задача нового оркестра - привлечь как можно больше зрителей (важная оговорка: Digital Orchestra - не про деньги, весь контент будет доступен бесплатно), вплоть до пятилетних детей. Ведь симфонический оркестр - это не только классика, будут и смелые эксперименты. Рок музыканты уже не раз играли, а можете представить, чтобы оркестр исполнял рэп? А Голиков может.

- У меня есть несколько задумок на эту тему, но имен и подробностей я вам пока не раскрою, - говорит дирижер. - Была у меня одна занятная история, связанная с бардовской песней. Один из наших известных бардов Александр Городницкий, написавший официальный гимн Эрмитажа, поспорил со мной, что бардовская песня в исполнении оркестра не может зазвучать как-то по-новому. Экспериментировать не хотел: мол, мне 80 лет, где я, и где оркестр... Но я убедил его сделать этот шаг, и мы все увидели, что получилось очень здорово и необычно. А дальше будет еще интереснее.

КСТАТИ

Презентация и первые выступления Digital Orchestra состоятся в рамках международного онлайн-фестиваля в честь 250-летия Бетховена Classic@Home-BEE250VEN. Публика услышит в исполнении оркестра симфонии №1, 3, 5, 7 и 9. Первое цифровое выступление Digital Orchestra by Golikov пройдёт 21 августа. Кроме того, все записи можно будет в любое время посмотреть на официальном сайте оркестра.