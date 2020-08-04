2020-08-04T18:54:07+03:00
В мире

Одна фраза и фото двухлетней давности: Елизавета II сухо поздравила Меган Маркл с днем рождения

Супруге принца Гарри исполнилось 39 лет
Алена ГРИЦЕНКО
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4 августа Меган Маркл исполнилось 39 лет.4 августа Меган Маркл исполнилось 39 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Меган Маркл, супруга принца Гарри отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 39 лет.

По этому случаю сегодня утром в официальном аккаунте королевской семьи в соцсетях появилось лаконичное сообщение: «Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения».

Рядом фотография – улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II в пальто и шляпке нежно-зеленого цвета и Меган Маркл в платье молочного цвета.

Снимок был сделан в 2018-ом году во время поездки в Честер на церемонию открытия моста The Mersey Gateway Bridge. Тогда еще в королевской семье было все спокойно…

Фото двухлетней давности, где Меган Маркл рядом с Елизаветой II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото двухлетней давности, где Меган Маркл рядом с Елизаветой IIФото: GLOBAL LOOK PRESS

Поворот в отношениях случился в марте 2020 года, когда принц Гарри вместе с женой Меган и сыном Арчи решили уехать сначала в Канаду, затем в американский Лос-Анджелес. Свое решение пара объяснила тем, что хочет начать новую жизнь и не испытывать больше давления ни с чьей стороны. Елизавета II этим решением была, мягко говоря, шокирована. С тех пор отношения родственников чисто формальные. С официального сайта королевской семьи удалили большую часть биографии Меган Маркл.

Тем временем, герцогиня Сассекская в соавторстве с супругом пишет книгу, выход в свет которой запланирован на 11 августа. Это будет биография под названием «Очень современные королевские особы: реальный мир Гарри и Меган». В ней пара расскажет всю правду о своей жизни в Лондоне с момента свадьбы в 2018 году и до переезда в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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