На съемках новой комедии Крыжовникова «Родные» Сергея Бурунова охраняет кольцо из четырех полицейских
В середине июля стартовали съемки нового проекта одного из главных российских комедиантов Жоры Крыжовникова «Родные», где он выступил в роли продюсера и соавтора сценария.
Снимать проект поручили Илье Аксенову, недавно выпустившему сериал «Мир! Дружба! Жвачка» (ТНТ). По сюжету «Родных», типичная русская семья отправляется в путешествие по России на машине. Пункт назначения — Грушинский фестиваль.
Съемочная группа перемещается из города в город по маршруту героев. В главной роли — Сергей Бурунов. Актер, перезагрузивший карьеру при помощи ситкома «Полицейский с Рублевки», теперь — большая звезда. Увидев его, местные жители кричат «Спасибо, что приехали в наш город, Сергей!». Чтобы артиста не донимали, к нему даже пришлось приставить солидную охрану из сотрудников МВД. На ролике, снятом одним из очевидцев в Липецке, видно, как Бурунов направляется к съемочной площадке в кольце из четырех полицейских под крики «Не снимать!!» — даже у его персонажа, заммэра Синеозерска Павла Осипенко из сериала «Домашний арест» не было такой охраны.
Кстати, из нашумевшего «Домашнего ареста» в «Родные» переехала значительная группа актеров: сам Бурунов, а еще Роман Мадянов, Ирина Пегова и Анна Уколова. Сыграет в трагикомедии и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) — в одном из эпизодов семья главных героев вместе с ней исполняет песню «Козырный туз» (с мини-альбома Монеточки «Я Лиза»).
Покидая Липецк, где проходила часть съемок «Родных», Бурунов, видимо, остро ощутил некую недосказанность от пребывания в простом русском городе, где его искренне рады были видеть местные, и обратился у себя в инстаграме к тем, кто хотел сфотографироваться, но не смог прорваться сквозь кордоны охраны.
- Уважаемые подписчики из Липецка! - написал Сергей. - Мы уже закончили снимать блок в вашем городе. Совсем не было времени с вами всеми сфотографироваться. Желающих было очень много. Я старался. Вижу и читаю ваши комменты и сообщения с просьбами повстречаться. Спасибо вам за внимание к моеи работе. Приходите зимои в кино!
ИСТОЧНИК KP.RU