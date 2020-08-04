Причина взрыва в порту Бейрута: среди версий пожар на корабле с пиротехникой и ЧП на складе с селитрой

Министр здравоохранения Ливана назвал предварительную причину взрыва в порту Бейрута - поблизости от базы военно-морских сил произошло ЧП на корабле с пиротехникой. Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государства. Очевидцы происшествия опубликовали многочисленные видео с места событий.

Взрыв в Бейруте засняли очевидцы.

На кадрах видно, как в небо медленно поднимает столп черного и белого густого дыма, похожего на гигантское облако размером с полгорода. Через несколько минут случился мощный взрыв, в небо над Бейрутом поднялся столб красного дыма.

По словам очевидцев, грохот был слышен более чем в 20 километрах от городаФото: REUTERS

Огромный взрыв сотряс столицу Ливана.

По данным местных средств массовой информации, в результате инцидента пострадали несколько сотен человек. Красный крест сообщает уже о тысяче раненых. Известно, по меньшей мере, о 10 погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794401" frameborder="0"></iframe> Последствия от взрыва в Ливане.

Появляются сообщения с просьбами не везти раненых в некоторые больницы Бейрута - мест в них уже нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794414" frameborder="0"></iframe> Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.

Губернатор Бейрута заявил, что от взрыва пострадала половина города. Взрывной волной во многих жилых домах Бейрута разрушены перекрытия, осыпались потолки, выбиты стекла и двери, пострадали десятки строений ливанской столицы. Вокруг эпицентра вообще не осталось целых построек.

Дома в городе после взрыва в Бейруте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794368" frameborder="0"></iframe> Взрыв в порту Бейрута.

Был поврежден и фасад здания российского посольства в Ливане. Пострадала одна из сотрудниц диппредставительства, ей оказали медицинскую помощь. Согласно данным профильных сервисов, российских кораблей в порту не было.

Видео с места взрыва около фейерверков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794412" frameborder="0"></iframe> Разбиты окна: очевидец заснял момент взрыва из своего дома.

По словам очевидцев, грохот был слышен даже в 20 километрах от города. На ликвидацию последствий ЧП власти бросили армию и все силы экстренных служб.

В результате ЧП сотни человек пострадалиФото: REUTERS

Точная причина взрыва пока что не уточняется. До заявления ливанских властей о возгорании на корабле с пиротехникой, издание Al Hadath не исключало, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. LBCI Lebanon, тем временем, пишет, что взорвалась селитра - нитрат натрия был конфискован более года назад и хранился на складах в порту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794400" frameborder="0"></iframe> На месте происшествия работает воздушная техника.

Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государстваФото: REUTERS

На одной из опубликованных видеозаписей видно вспышки в дыму, которые могут свидетельствоваться о взрыве фейерверков. Однако глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794365" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы.

Мощные взрывы в Бейрутском порту.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. (с) Ruptly