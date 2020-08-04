«Туризм России – медикам России»: Врачам, боровшимся с коронавирусом, подарят бесплатные путешествия

Пандемия коронавируса напомнила всем нам о том, как важен труд врачей. Они работали без отдыха и выходных, не видя близких людей, не жалея себя. Но даже самым отважным героям нужно иногда отдыхать.

Поддержать медиков, боровшихся с COVID-19, решили туроператоры. Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР) при поддержке Центра корпоративного волонтерства DaDobro запустили акцию «Туризм России – медикам России».

В августе 200 медиков из Москвы и Петербурга, спасавшие пациентов с коронавирусом, смогут бесплатно отдохнуть. Масштабную поездку для 200 человек подготовил многопрофильный туроператор «Тари Тур», а транспортным партнером выступила компания Scania.

100 московских врачей проведут выходные в Санкт-Петербурге, а 100 петербургских медиков отправятся на экскурсии в Москву. Врачам организуют дорогу туда и обратно на комфортабельном автобусе, завтрак в кафе, проживание в отелях 3* и 4*, экскурсии.

В Петербурге медики посетят храмы, в том числе часовню святой Блаженной Ксении Петербургской, проедут по старой Петергофской дороге и узнают историю уникального ансамбля знаменитых фонтанов. А в Москве врачей ждет обзорная экскурсия по городу, прогулка в усадьбах Коломенское и Царицыно, а также вечерние Кремль, Большой театр, храм Христа Спасителя и Поклонная гора. Также медики покатаются на московской канатной дороге, поднимутся на самую высокую смотровую площадку Европы и заглянут в "святая святых" стадиона «Лужники» - раздевалки команд и другие помещения, недоступные обычно болельщикам.

Кстати, это уже второе путешествие для врачей, организованное в рамках акции «Туризм России – медикам России». В июле поездку в Краснодарский край подарили волонтерам-медикам.

Августовская акция тоже уникальна - такой массовый заезд сразу для 200 врачей пройдет впервые. Представители туроператора «Тари Тур», который организует поездку, надеются, что подаренное "путешествие выходного дня" поможет медикам восстановить силы.

- Очень хочется отблагодарить врачей и медработников, которые в разгар пандемии мужественно встали на защиту нашего здоровья! Теперь наша очередь сказать им спасибо и подарить возможность хоть немного отдохнуть, сменить обстановку, провести теплые выходные в самых красивых местах нашей столицы, - отметила Марина Левченко, генеральный директор группы компаний «Тари Тур» – Москва.

Акцию поддержали и другие партнеры. Гостиницы «Измайлово» Гамма-Дельта, AZIMUT Отель Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург», «Октябрьская» предоставили медикам бесплатное проживание; транспортная компания Scania – автобусы; Московская канатная дорога на Воробьевых горах, смотровая площадка «Панорама 360», СК «Лужники» и ГМЗ «Петергоф» – бесплатные экскурсии. Координатором проекта выступил центр корпоративного волонтерства «ДаДобро».

Поездки дарят врачам из следующих больниц:

В Москве: ГБУЗ МО Одинцовская поликлиника № 3, ГБУЗ г. Москвы Городская клиническая больница им. В. П. Демихова, ГБУЗ Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой департамента здравоохранения России, ГБУЗ МО Люберецкая областная больница, Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева;

Санкт-Петербург: СПБ ГБУЗ Городская станция скорой медицинской помощи, СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №106, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.