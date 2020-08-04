Муж Полины Гагариной ушел от певицы к красавице-банкирше

Полина Гагарина и ее муж-фотограф Дмитрий Исхаков, хотя и не развелись официально, но уже начали новые отношения. Певицу то видят с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым (известным под псевдонимом ChinKong), то подозревают в романе с рэпером Александром Жвакиным (он же Loc-Dog). А Исхаков на днях попал в объектив светских репортеров, прогуливаясь по ВДНХ с эффектной красавицей. Что примечательно, девушка несла на руках годовалого малыша, и Дмитрий рядом с ней выглядел счастливым отцом семейства...

Как выяснилось, новую любовь фотограф не слишком-то скрывает. Месяц назад в его Инстаграме появились довольно провокационные снимки той самой молодой мамы. Сидя на земле, девушка кормила ребенка грудью.

- Очень нравится мне этот снимок. Вчера снял, - признался подписчикам муж Гагариной.

isxakov Очень мне нравится этот снимок. Вчера снял. А вам как? Кто хочет также, пишите мне в личку

Для Инстаграма Исхакова, в котором до этого мелькали сплошь "цензурные" кадры - семья, селфи и портреты клиентов, это фото оказалось неожиданно смелым. Но большинство подписчиц тогда пришли в ярость: так вот, мол, почему Полина с тобой рассталась - пялишься на голых женщин! Кто-то даже предположил, что именно молодая фотомодель стала причиной расставания супругов. Не исключено, что это действительно так, вот только Екатерина вовсе не модель.

Соперница Гагариной - успешная и разносторонняя бизнесвумен. В список Forbes, как Полина, правда, не входит (певица стала единственной женщиной в десятке самых богатых артистов, заработав за прошлый год 6,4 млн долларов), но вполне обеспечена. Как выяснил сайт kp.ru, два года назад Екатерина вошла в состав учредителей одного из коммерческих банков с долей в уставном капитале 3,5% - в деньгах это более 11,5 млн рублей. Судя по всему, инвестиции оказались успешны: в прошлом году компания попала на страницы Forbes, став лидером по объему заработанных комиссионных доходов от переводов юрлиц. За первое полугодие-2019 банк получил за эти услуги рекордную сумму в 2,87 млрд рублей.

Также у Екатерины есть свое ИП, которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления и финансовыми услугами. А вишенка на торте - небольшой бизнес по переработке и консервированию картофеля: там девушка является одновременно учредителем и гендиректором.

Между тем, Дмитрий Исхаков, который принципиально не общается с прессой на личные темы, в своих соцсетях не стал отрицать новый роман. Более того, он опубликовал кадр с той самой совместной прогулки.

- Вот она, слава! Я теперь герой желтых хроник, - с юмором отреагировал фотограф. - Ну а если серьезно, как же мне личную жизнь теперь строить? В "Тиндере" не зарегистрируешься, спалят тут же...

Кстати, все эти публикации Дмитрий Исхаков делает на глазах у пока еще законной жены. Полина Гагарина в Инстаграме все еще подписана на супруга, а вот он от нее давно отписался. Зато фотограф "дружит" с той самой Екатериной, однако, страница девушки закрыта от лишних глаз.

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