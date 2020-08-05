Все о прививках от коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Прививка остается главной надеждой человечества на быстрое спасение от коронавируса. Лекарств, способных уничтожить нового врага окончательно и бесповоротно, по-прежнему нет, да и доводить до непредсказуемой болезни не хотелось бы. Значит — вакцинация должна стать панацеей, как уже было в случаях с полным искоренением оспы, полиомиелита и других инфекций, взятых под контроль. Но ждет ли нас удача и насколько велик риск провала? Ведь, например, от вирусов гепатита С и ВИЧ за многие десятилетия создать прививки так и не удалось. «КП» собрала ответы на самые волнующие вопросы.

1. Почему вакцину так долго разрабатывают?

Геном нового вируса был расшифрован и обнародован еще в январе, в феврале инфекция начала активно распространяться по планете. С тех пор восьмой месяц идет, неужели наука и медицина всех стран мира не способны за такой срок создать вакцину?

В Интернете ходят слухи, что спасительная прививка на самом деле уже есть, но доступна она только избранным. Говорят, вакцинированы некоторые крупные бизнесмены и другие представители элиты. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в июне открыто заявил, что опробовал на себе вакцину, созданную Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Правда, многие врачи и биологи считают, что пока завидовать рано. Вакцина эта экспериментальная, полноценных испытаний ее безопасности и эффективности по всем правилам пока не проведено.

- Сначала в клинических исследованиях на людях, здоровых добровольцах, определяется безопасность вакцины, - рассказал kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - На следующем этапе проверяется иммуногенность, то есть, по сути, эффективность вакцины. Итого должно быть проведено либо два отдельных исследования, либо одно многоэтапное. Обычно как минимум на это уходит 5 — 6 месяцев, поясняет эксперт (плюс изначально еще нужно время на саму разработку препарата для вакцинации). Затем идут процедуры регистрации вакцины, которые с учетом с учетом всех упрощений и сокращений могут занять самое минимальное около двух месяцев.

Словом, если вакцинация у нас начнется в октябре этого года, как анонсировал недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко, то впору говорить о небывалой скорости, а не о долгом сроке появления российской прививки.

Геном нового вируса был расшифрован и обнародован еще в январеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Говорят, новый вирус быстро мутирует — как тогда прививка будет работать?

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на днях огорчил общественность заявлением: разработка вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей. Не исключено, что прививка не будет работать «или же она, возможно, будет обеспечивать защиту только на несколько месяцев, не больше», сказал международный чиновник.

Вирусологи не так пессимистичны. Несмотря на частые мутации коронавируса в нем обнаружены стабильные фрагменты. На них и рассчитывают натренировать наш иммунитет ученые. Что касается краткосрочности иммунной памяти, то опасения постарался развеять один из разработчиков российской вакцины, замдиректора НИИ им. Гамалеи ученый-микробиолог Денис Логунов. Он пояснил: снижение антител в крови со временем не означает, что иммунитет к ковид обязательно пропадает. Да, примерно через два месяца после подъема уровня антител к инфекции происходит его естественное падение. Однако, когда впоследствии вирус попадает в организм, его опознают иммунные клетки памяти, которые снова начинают вырабатывать те самые антитела.

Уточним: пока это гипотеза, которую должны подтвердить полноценные клинические исследования. Ученые рассчитывают, что иммунитета после вакцинации будет хватать как минимум на год — как в случае с гриппом.

Первопроходцами станут работники медицинской сферы и учителя. У них высокий риск зараженияФото: Михаил ФРОЛОВ

3. Кто первые в очереди?

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что первопроходцами станут работники медицинской сферы и учителя. У них высокий риск заражения, а массовая заболеваемость среди представителей этих профессий может привести к самым неблагоприятным последствиям.

Главный санитарный врач Анна Попова пояснила, что если нет производственной возможности обеспечить вакциной все население сразу, то «по общим правилам сначала вакцинируют группы риска». Так что следом за медиками и преподавателями, которые рискуют в силу профессии, в очереди на вакцинацию могут оказаться люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, при которых чаще развиваются тяжелые осложнения ковида. К таким заболеваниям относятся сахарный диабет, перенесенные инфаркт, инсульт, другие сердечно-сосудистые болезни, хронические заболевания легких, онкологические заболевания, хроническая болезнь почек. Эти недуги не являются противопоказанием для вакцинации, а, наоборот, усиливают ее необходимость, поясняют врачи.

Основаниями для отвода от прививки по медпоказаниям по общему правилу могут быть острые заболевания (например, грипп, простуда, кишечная инфекция), обострения хронических болезней (прививка откладывается до ремиссии). Кроме того, противопоказания для конкретных вакцин указываются в инструкциях к ним. Таких данных для прививки от коронавируса пока не обнародовано.

4. А детей прививать будут?

Пока детей от коронавируса в России прививать не будут.

- Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям. Но по нашему законодательству на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, - пояснил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра им. Гамалеи академик Александр Гинцбург.

5. Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа?

Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов призывает обязательно привиться от гриппа: «как только программы вакцинации будут запущены, как можно быстрее». Планируется, что прививочная кампания в этом году стартует уже в начале сентября.

Пока не высказывается опасений, что вакцинацию от гриппа может сорвать очередное обострение вспышки коронавируса. Однако полностью исключить этого нельзя. Потому правительство настаивает на как можно более скором прививании от гриппа.

В научной литературе описаны случаи, когда у пациента оказывались положительные анализы и на грипп, и на коронавирус сразу. Сочетанная инфекция нередко протекает тяжелее и повышает риски неблагоприятного исхода для больного, предупреждают специалисты.

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