Нищета по-русски: в тесноте, да с тремя мобильными

18,1 млн россиян живут за чертой бедности. Такие данные за 2019 год обнародовал Росстат. Это 12,3% населения страны, чей доход ниже прожиточного минимума, то есть 12 130 рублей в месяц. За последние 5 лет бедных в России стало больше на 1,8 млн человек.

Специалисты Росстата не только пересчитали малоимущих, но и изучили их жизнь. В официальной статистике немало интересных цифр, в которых разбиралась «Комсомольская правда».

ПОРТСИГАР ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, КУРТКА ЗАМШЕВАЯ

Оказалось, что, у среднестатистических бедняков есть все необходимое для вполне комфортной жизни: телевизор, а то и не один, холодильник, стиральная машина… А вот мобильных телефонов и вовсе больше 3 аппаратов на семью! При том, что у людей с доходами выше минимального этот показатель меньше — 2,4 гаджета на семью. Парадокс!

- Объяснений тут сразу несколько, - говорит экономист Марат Андреев. - Во-первых, играют роль теневые доходы: формально человек малоимущий, получает пособие, а сам на черную зарплату живет припеваючи. Причем такая ситуация возможна и в абсолютно законном поле: скажем, родителям-пенсионерам помогают дети, которые выросли и уехали работать в другие города. Из официальных доходов у стариков будет пенсия, вероятно, не самая большая, а помощь от детей никак не учитывается.

Другая причина парадоксальных статистических данных, по которым малоимущие оказались обеспечены гаджетами чуть ли не лучше россиян с более высокими доходами, кроется в самой сути нашей бедности.

- В России уникальная ситуация, когда в нищете оказываются семьи с детьми, где родители работают, - отметила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Зарплаты небольшие, так что рождение ребенка и последующие за этим событием неизбежные траты запросто могут «выбить» семью за черту бедности — даже формальную. Еще больше риску нищеты подвержены неполные семьи, многодетные, семьи с ребенком-инвалидом.

Получается как в пословице - от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Когда одно жизненное событие кардинально меняет финансовое положение, не так уж важно, сколько у тебя телевизоров. Тем более, год выпуска техники Росстат не смотрит: люди могли закупиться всем необходимым хоть 5, хоть 10 лет назад, когда была возможность. Смартфоны же нередко заменяют компьютеры, при том что в интернет с них выйти можно, а стоят они куда дешевле.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Еще одна интересная деталь, которая заставляет сомневаться, так ли уж тяжела доля малоимущих. Росстат сообщает, что в прошлом году больше половины (51,4%) бедных жили в трех- и более комнатных квартирах или частных домах. Из тех россиян, у кого доход побольше, это могли себе позволить 46,2%.

- Это как раз яркое свидетельство нищеты среди многодетных, - уверен Андреев. - И потом, мы же не знаем, где эти 3 с лишним комнаты. Наверняка большинство из них в деревнях. И сколько людей в них ютится?

Статистика знает ответ и на это. Если среди малоимущих на 100 комнат приходится 141,2 человека, то у людей с достатком получше — 98,5. За чертой бедности на человека приходится 16 квадратных метров площади жилища (общей площади, не жилой), то по более благополучную ее сторону — 24,1 квадрат.

СУХОЙ ЗАКОН

А вот расхожее мнение о том, что за черту бедности людей толкает пьянство, оказалось предрассудком. Если верить статистике, конечно. На алкоголь малоимущие тратят 0,9% своих доходов. Даже если это 12 130 рублей (то есть прожиточный минимум), получается, что на выпивку уходит чуть меньше 110 рублей в месяц.

Почти половина (49,1%) доходов уходит банально на еду. При этом продукты, очевидно, приходится покупать не самые качественные. Это приводит к тому, что даже если люди не голодают, они недополучают питательных веществ.

Рацион малоимущих дает им на 23% калорий меньше, чем питание среднестатистического россиянина. С едой они получают 73,66% белков, 71,5% жиров и 82% углеводов, если сравнивать все с тем же средним человеком.

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