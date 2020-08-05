2020-08-05T01:59:39+03:00
Звезды

"Непоправимые перемены": химия сказалась на внешности Анастасии Заворотнюк

49-летняя красавица сильно изменилась
Анна ВЕЛИГЖАНИНАОльга ЛИБГАРДТ
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В окружении Анастасии Заворотнюк рассказали о том, как сейчас выглядит одна из самых эффектных российских актрисВ окружении Анастасии Заворотнюк рассказали о том, как сейчас выглядит одна из самых эффектных российских актрисФото: REUTERS
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Анастасия Заворотнюк больше года борется с раком мозга. Актрисе диагностировали глиобластому. В эти тяжелые времена ее во всем поддерживают родные и близкие. Они оберегают звезду от назойливого внимания ушлых репортеров.

В окружении Анастасии Заворотнюк рассказали о том, как сейчас выглядит одна из самых эффектных российских актрис. Говорят, 49-летняя артистка больше не та красавица, которая блистала на экране.

"Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", - поведала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Анастасии применяли химиотерапию. Это очень сильно сказалось на внешности знаменитости. "Меняется все - взгляд, состояние и цвет кожи", - констатировал театральный продюсер Валерий Сергеев.

По словам врачей ЦКБ, где наблюдается Заворотнюк, актриса сейчас дома. Но ее привозят на процедуры. Время от времени ее осматривают самые разные специалисты.

"Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы", - цитирует сайт kp.ru одного из медиков.

В свою очередь, музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Анастасия не сдалась и верит в лучшее. в этом ей помогают не только родные, но и духовник. "Держится. Ухаживает за собой. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой", - резюмировала женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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