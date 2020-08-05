Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал начинал как бандит по кличке Доктор?

И начальник ОПГ - Джем

Теперь уже бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к совершению особо тяжких преступлений «против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью».

Оказалось, в 2004 - 2005 годах Фургал - тогда еще не политик, а бизнесмен, торгующий ломом металлов, - уже был фигурантом дела об убийстве предпринимателя. Но дело было приостановлено, а потом многие годы пылилось. В 2019 году по подозрению в этом убийстве был задержан бывший бизнес-партнер Фургала экс-депутат Николай Мистрюков. А также другие предполагаемые подельники. В итоге Мистрюков дал показания против Фургала. Они и стали основанием для реанимирования этого старого дела и еще ряда убийств.

То, что Фургал в молодости мог быть связан с криминалом, не являлось в Хабаровске большим секретом. Считается, что он был под крылом ОПГ вора в законе Евгения Васина (по кличке Джем). В СМИ сообщалось, что поддерживал отношения с группировкой «красных» (спортсменов, противостоявших ОПГ «Общак»), в рядах которой были и профессиональные киллеры.

Тот самый Евгений Васин по кличке Джем.Фото: ru.wikipedia.org

Сам Фургал в криминальном мире был известен под кличкой Доктор (по образованию он врач). Затем пошел в политику - вступил в ЛДПР и в 2007 году избрался в Госдуму. В 2018-м выиграл выборы губернатора. А теперь сидит в «Лефортово» в ожидании итогов расследования и снят с губернаторской должности.

Однопартийцы заказать не могли

- Я почитал материалы уголовного дела от 2004 года, по которому в Хабаровске пытались привлечь Фургала. И могу сказать, что доказательств вины в деле недостаточно. Собственно, за недоказанностью это уголовное дело и было раньше приостановлено, - сказал «КП» сотрудник СК, попросивший не называть его фамилию. - Вероятно, его реанимировали под заказ. По моей версии, это конкуренты-партийцы, чтобы освободить должность, могли заказать силовикам устранение Фургала из власти.

В основу старого дела Сергея Фургала были положены так называемые агентурные разработки, то есть слова агентов. Но этого, - продолжает следователь СК, - недостаточно. Это только оперативная разработка, не более. Ставили на прослушку телефонные переговоры, но и это ничего не дало. Прямых доказательств не появилось.

А сейчас в основу взяли показания бывшего партнера Фургала. Мой коллега прочитал все материалы, которые есть по делу Фургала, и убежден, что обвинение натянуто. А врать ему незачем. На мой взгляд, дело экс-губернатора заказное. Похоже, кому-то очень нужно, чтобы Фургал оказался за решеткой.

- То, что хотели Фургала подвинуть, - вполне вероятно, - сказал «КП» Павел Зайцев, член президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам. - Давайте подумаем, кому это было выгодно? Его однопартийцы - это ЛДПР. Исходить из версии, что они его хотели подвинуть, не получается. Так они могли потерять регион, в котором правил член их партии. Они не могли быть уверены в том, что президент назначит новым врио губернатора тоже члена ЛДПР. Это большой риск. Не складывается. А вот то, что лица из любой другой партии могли быть заинтересованы сдвинуть Фургала, - это вполне вероятно. Какое решение вынесет суд, мы не знаем. Большая вероятность, что обвинительное..

- Обсуждалось, что Фургал возил коробки в Москву - вроде бы откаты…

- Ну это надо доказывать - кому, за что, какие суммы. Рассказывать можно что угодно. Знаю, иногда возят коробки с подарками, там, с рыбой, крабами, икрой… Но это отдельная тема.

Фургала обвиняют в убийстве и связях с криминалом. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Москве проще было убрать его, как Лужкова

- Не верю в версию политических конкурентов, - не согласен депутат Александр Хинштейн. - И я не знаю других действующих губернаторов, у которых за спиной маячили бы человеческие трупы. Уверен: то, что произошло с Фургалом, - это чистка рядов. А то, что это вскрылось только сейчас, - что ж, такие преступления не всегда раскрываются по горячим следам.

- Возможно, люди из конкурирующих партий, которые метили на место губернатора, и могли пролоббировать возобновление уголовного дела. Но мы не можем исключать и того, что Фургал стал еще одним, кто попал под чистку власти от людей с криминальным прошлым, - высказал свое мнение генерал-майор МВД в отставке, бывший депутат Александр Гуров. - Последнее время идут многочисленные аресты воров в законе из 90-х и нулевых годов. Вспомните того же Толю Быкова. Подняли старые уголовные дела. А за Фургалом легко могло водиться такое. Весь Хабаровский край в те годы был в мафиозных объединениях. И, что греха таить, я слышал от министров, и в Думе, когда там работал, что тогда на должности иногда брали людей с компроматом специально, чтобы в любой момент их отбросить. Не говоря уж о том, что ими легче управлять.

Возможно, тогда, когда Фургал избирался, не было ничего такого, что можно было ему предъявить. Но невозможно исключить, что могли вскрыться новые обстоятельства. И тогда правоохранители обязаны возбудить уголовное дело, даже если сроки давности прошли. Утверждать, что Фургал кристально чист, сложно. Есть версия, что и место депутата купил. Давайте честно говорить, что во все партии брали людей с деньгами, потому что нужны были финансы на предвыборную кампанию.

Что греха таить, в Думу шло много уголовных элементов. И МВД работало в поте лица, отметая таких людей. Но некоторым удавалось пройти все равно. А уж на периферии с этим было еще проще. Знаю, что в одной облдуме был самый настоящий главарь бандитской шайки. И все об этом знали, но говорили, мол, он же сам никого не убил…

Я допускаю, что в 2004 - 2005 годах спецслужбы были еще достаточно слабы, а власть, особенно на Дальнем Востоке, связана с мафией. И при таких обстоятельствах просто не могли доказать вину Фургала.

В версию, что все было затеяно Москвой исключительно чтобы убрать Фургала из политики, я не очень верю. Можно было сделать намного проще. Вот как убрали «тяжеловеса» Лужкова? Элементарно. Выразив недоверие.

Непуганый край

- История с Фургалом высветила и иную ситуацию, - продолжает Александр Гуров. - Хабаровский край - достаточно свободолюбивый. Крепостного права там не было. Зато были политические ссыльные, суровые условия труда. Край особый. И возник вопрос у людей: почему не по месту совершения преступления проводят следствие и суд, а в Москве? Это людей нервирует.

Я не исключаю, что и за деньги кого-то специально выводят для шествий в Хабаровске. Такое всегда у нас было. Ну что сделаешь, продажные мы оказываемся порой, а потом визжим, что власть у нас плохая... Но когда такое количестве людей выходит на протест, как в Хабаровске, то поверить, что все они куплены, можно с трудом. Значит, есть какая-то причина, которая выталкивает людей на улицу. Возможно, даже не любовь к Фургалу, а чувство собственного достоинства.

И, честно говоря, меня тоже возмущает: почему чиновник где-то там что-то совершил, а его везут в Москву? Значит, вы не верите, что там у вас на местах честные следователи и суды?! А Москва у нас честная из честных? Или просто здесь все под контролем? Хорошо, возьмите под контроль и громкие дела в провинции, как в советское время, когда выезжали бригады на помощь местным, контролировали, и это было нормально. А то получается, что власть не доверяет своим правоохранительным органам на местах.

Против Фургала дал показания его бывший бизнес-партнер, экс-депутат Николай Мистрюков. Фото: ok.ru

ДОСЛОВНО

Почему не получилось доказать раньше

«Следствию стало известно, что в 2004 году после убийства предпринимателя Евгения Зори в качестве подозреваемых задерживались Фургал и его деловой партнер Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя.

Но спустя двое суток оба были отпущены, а уголовное преследование прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств.

Собранные СК данные свидетельствуют, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности...»

Светлана ПЕТРЕНКО, официальный представитель СК.

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