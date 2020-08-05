Мощи адмирала Ушакова нашли по приказу Сталина

Шумиха пошла в соцсетях после Дня Военно-морского флота. Когда парад закончился, моряки и офицеры в Кронштадте отправились в Никольский собор. И там прикладывались к мощам адмирала Федора Ушакова. Их специально к празднику привезли из Мордовии. Русская православная церковь 16 лет назад причислила флотоводца к лику святых. Для людей неподготовленных зрелище и правда шокирующее - матросики, целующие череп. Но! Насильно молиться и лобызать мощи моряков никто не заставлял.

Раз уже пошел такой спор в интернете, давайте разберемся, как обрели мощи Ушакова. И почему военного записали в святые.

Интернет взорвал снимок людей, целующих череп якобы адмирала Ушакова. На самом деле это фейковое фото, не имеющее к мощам святого никакого отношения. В Кронштадте мощи хранились под стеклом (см. фото вверху).Фото: Twitter.com

Как отыскали могилу?

В годы Великой Отечественной Сталин захотел учредить орден в честь самого прославленного русского адмирала. По всем параметрам подходил Федор Ушаков. Тут же в 1944 году начинают работу над фильмом про жизнь и подвиги адмирала. Чтобы напомнить народу о его роли в истории государства Российского. Параллельно начинаются поиски места захоронения Ушакова. Стряхнув пыль с архивных документов, экспедиция отправляется в Санаксарский монастырь. Обитель закрыли в 1917-м после революции. Там у стены храма и был похоронен Ушаков.

Исследователи вскрыли надгробную плиту. Мощи оказались нетленными. Адмирала удалось опознать по сохранившимся погонам. Уже по черепу советские ученые смогли восстановить внешность Ушакова. Так случилось прославление адмирала в СССР. Власть восстановила часовню, могилу адмирала взяла под охрану. Ушакова вывели из «запретных списков»: его именем вновь стали называть улицы.

После парада в День Военно-морского флота моряки и офицеры Кронштадта отправились в Никольский собор. Фото: Александр ДЕМЬЯНЧУК/TASS

Канонизировали за победы?

К лику святых его причислили в 2004 году. Ушаков в боях не потерял ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. Адмирал одержал победу в 43 морских сражениях и ни разу не потерпел поражения. Неужели разгромленные турки и французы - повод писать человека на иконах? Нет, церковь почитает его за другие подвиги. Духовные.

Ушаков ушел со службы в отставку в 1807 году. Через три года поселился недалеко от Санаксарского монастыря. Тут адмирал приобрел деревню Алексеевку Темниковского уезда Тамбовской губернии. Здесь же Ушаков встретил Отечественную войну 1812 года. Местные жители избрали адмирала начальником тамбовского ополчения. Но ему пришлось отказаться: когда напал Наполеон, Ушакову было уже 67 лет. Но он пожертвовал немало денег на создание Темниковского полка и строительство госпиталя.

В последние годы жизни Ушаков стал совсем похож на праведного старца. Много молился, раздавал деньги на благотворительность. Вот как про него вспоминал иеромонах Нафанаил:

«По прибытии своем из Санкт-Петербурга около восьми лет вел жизнь уединенную в собственном своем доме. По воскресным и праздничным дням приезжал для богомоления в монастырь, а в Великий пост живал в монастыре в келье по целой седьмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал».

Умер Ушаков 2 октября 1817 года в своем имении. За праведную кончину церковь признала его святым. Он стал третьим полководцем, удостоившимся такой чести после Александра Невского и Дмитрия Донского. В августе 2006 года в Саранске был освящен первый в мире храм, посвященный моряку.

Почему останки стали дробить?

Главные мощи Ушакова хранятся в Мордовии в Санаксарском монастыре. Они часто путешествуют по России. А в 2014-м останки святого адмирала были раздроблены. Часть передали в московский храм в честь святого праведного воина Феодора Ушакова (на Перовской улице). Еще часть - в крымский храм в поселке Новофедоровка Сакского района.

- Первые христиане совершали богослужение на мощах мучеников, погибших от рук гонителей, - рассказал «КП» богослов и священник Иоанн Тераудс. - Число храмов умножилось, когда император Константин вывел православие из катакомб. Но как же найти столько мощей, чтобы везде совершать литургию? Их же нужно было хранить в каждом храме. Поэтому, чтобы не нарушать традицию, мощи стали дробить на части.

Потом мощи стали разделять на частички, чтобы передавать в дальние города и страны, где особенно почитают святого.

- Наличие мощей - необязательная составляющая, чтобы признать человека святым, - отметил отец Иоанн. - Например, на Афоне, когда хоронят монахов, то, наоборот, их быстрое истление является признаком того, что люди вели святой образ жизни.

Действительно, часть мощей святых являются полностью нетленными. Но нельзя сказать, что это абсолютное большинство. Мы знаем, что мощи святого Александра Свирского, святого Спиридона Тримифунтского не были подвержены тлению. Однако ряд других мощей подвергались естественному разложению и иссыханию. Включение святого в церковный календарь не связано с нетлением святых мощей, ведь поднятие мощей происходит уже после признания церковным разумом того или иного человека святым.

Икона адмирала Ушакова.Фото: ru.wikipedia.org

КСТАТИ

Где хранят частички святых?

- Святые мощи в православной традиции хранятся в храме, - объяснил священник Иоанн Тераудс. - Но есть много других традиций поместных церквей. Так, в Грузии большинство мощей хранятся вообще под спудом - т. е. их не доставали из могил, чтобы при всяких военных действиях они не подвергались осквернению. В русской же традиции мощи достаются и хранятся в специальных раках в храмовых пространствах. Есть также традиция, что часть мощей посылаются в какой-то отдаленный город и вкладываются в икону или наперсный крест.

ВАЖНО

Покровитель кораблей и самолетов

Ушакова называют покровителем российского Военно-морского флота и Стратегических военно-воздушных сил. День памяти: 2 октября - кончина, 23 августа - прославление.

У адмирала есть дядя, который тоже причислен к лику святых, - монах Феодор Санаксарский.