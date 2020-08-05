Врачи предлагают заразить Анастасию Заворотнюк вирусами, чтобы спасти от рака

Мы уже писали, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома головного мозга - самый коварный вид рака. Обнаружили опухоль зимой 2018 года.

В прошлом году Анастасия ездила за границу на операцию. Но после образовалась новая опухоль (вторичная глиобластома). Врачи говорят, это заболевание как раз опасно рецидивами. В апреле перед пандемией актрисе стало значительно лучше. Ее выписали из клиники домой.

Как выяснилось, Заворотнюк лечат вакциной, изготовленной специально для актрисы.

Экспериментальная вакцина

Не так давно директор московского Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил Владимиру Путину о новой методике борьбы с раком - вирусами, способными разрушать раковые клетки. Сообщалось, что это открытие может спасти больную раком Заворотнюк. Мы позвонили в институт за подробностями и поговорили с разработчиком этого метода.

- Да, родные Заворотнюк обращались к нам и предоставили нам клетки ее опухоли, - сказал «КП» Петр Чумаков, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии. - Мы у себя в лаборатории определили несколько вирусов, которые бы на нее могли подействовать.

Но пока семья актрисы выбрала другой метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга. Тоже экспериментальную вакцину - на основе иммунных клеток. Они распознают «чужаков» и обучают иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного.

Нюансов, как протекает лечение Заворотнюк, я не могу говорить - родные не хотят афишировать.

Молекулярный биолог Петр Чумаков. Фото: Личный архив.

- Сколько по времени работает иммунная вакцина?

- Курс может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих.

«Метод еще не прошел клинические испытания»

- Наша лаборатория тоже готова помочь Заворотнюк своим «вирусным методом», - рассказывает Чумаков. - Давно было замечено, что после перенесенных вирусных инфекций бывают случаи облегчения раковых заболеваний. Вирусы (в отличие от химиотерапии) уничтожают раковые клетки, не трогая нормальные. От вирусов подавляется иммунная система самой опухоли, то есть рак ослабевает.

- А такие вирусы не опасны?

- Это так называемые онколитические вирусы - они не оказывают болезнетворного влияния на организм. На самом деле еще лет сто назад было обнаружено, что вирусы размножаются на опухолевых клетках. Но раньше не было известно безвредных вирусов. А сейчас их выделили. И теперь во всем мире большой интерес к этой методике.

Но надо понимать: наш метод еще находится в стадии разработки. Официальные клинические испытания не начались. Стартуют, скорее всего, в следующем году. Сейчас доклинические испытания проходят добровольцы. У нас есть положительный опыт лечения больных четвертой стадии рака, от которых врачи отказались. Еще есть перспективный метод, который объединяет вирусную терапию с иммунной. Берем иммунные клетки из организма, заражаем их вирусом и потом вводим человеку внутривенно. Направляем эти клетки в опухоль и вызываем процесс ее распада.

Испытания, которые сейчас происходят, - по сути, не совсем законны. Мы даем наш препарат бесплатно людям, которым нечего терять и готовым идти на риски. Ситуация очень необычная. И наши возможности пока очень ограничены.

- Но ваш метод помогает?

- Да. Помогает именно людям с таким заболеванием, как глиобластома (опухоль мозга). После применения вирусного метода люди живут четыре года, и мы продолжаем следить за их здоровьем.

- Жанне Фриске делали экспериментальную вакцину в Америке, продлив на два года жизнь, может быть, и Заворотнюк надо туда лететь?

- Знаете, многие рассчитывают на то, что за границей сделают лучше. Но это не факт. Когда речь идет о смертельном заболевании, в случае неудачи могут сказать, извините, не получилось. А деньги уже взяли.

Почему появляется болезнь

- Про рак легкого все знают - с курением связано. Рак молочных желез - с наследственностью, гормональными сбоями, противозачаточными средствами. У рака желудка, яичника тоже есть предрасположенности. А для глиобластомы не установлено никаких основных причин. Одно время было подозрение, что виноваты сотовые телефоны, электромагнитное облучение, интенсивная умственная деятельность, стрессы. Но в результате связь не была доказана. Обычно глиобластомой болеют люди в достаточно цветущем возрасте, бывает, даже дети.

- ЭКО может провоцировать глиобластому?

- Нет оснований так думать.

- Есть мнение, что глиобластомой чаще болеют знаменитости. Фриске, Хворостовский, Задорнов, Заворотнюк...

- Известных людей ничтожный процент от простых, неизвестных. Просто они на слуху и о них говорят.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Придет ли на ТВ?

Интернет облетела весть: мол, борющейся с раком актрисе Анастасии Заворотнюк стало настолько лучше, что готова прийти на телевизионное ток-шоу. Мы расспросили окружение артистки: правда ли это? Оказалось, нет.

Знакомые семьи Заворотнюк рассказали, что у актрисы сейчас некоторое ухудшение состояния. Появилась сильная слабость, утомляемость, иногда жалуется на головные боли и общее недомогание.

- Ни о каких походах на телевидение или выхода на люди речи не идет, - сказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова. - Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал. Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность.

- Нет, Анастасия не идет ни на какое телевидение, - подтвердил нам друг фигуриста Петра Чернышева, мужа Заворотнюк, Андрей Мостовщиков (телекомпания «Мост»). - Петя категорически отказывается от предложений участия в телепередачах. Ни за какие деньги.

- Анастасии применяли «химию», а это очень сказалось на внешности, - сказал «КП» театральный продюсер Валерий Сергеев. - Меняется все - взгляд, состояние и цвет кожи.

По словам врачей ЦКБ, где наблюдается Заворотнюк, актриса сейчас дома. Но ее привозят на процедуры. Время от времени ее осматривают самые разные медицинские светила.

- Я видел издалека Анастасию в ЦКБ. Ее везли в кресле, - объяснил один из медиков. - Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы. Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось. Впрочем, при ее диагнозе, а у нее действительно глиобластома (рак мозга), может происходить то улучшение, то ухудшение состояния.

- Анастасия на каталке, потому что сильно устает. Но она ходит, сама может передвигаться. Она не сдалась. Держится. Ухаживает за собой. Верит в лучшее. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой, - сказала «КП» музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. - У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет.

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