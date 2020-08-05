Телец может печь торты на заказ, а Близнецы читать лекции онлайн

ОВЕН

21 марта - 21 апреля

Овен - педагог от бога. Его хлебом не корми, дай рассказать, как нужно действовать в разных ситуациях. Главное, нашему герою определиться с тем, что он умеет лучше всего. Именно в этой области и стоит искать золотую жилу. А она точно есть. Как вариант, можно подумать о спортивном направлении. Инструктор по йоге, лыжам, спортивной ходьбе - и даже дайвингу.

ТЕЛЕЦ

22 апреля - 21 мая

Тельца всю жизнь тянет к земле. Не дожидаясь пенсии, он начинает выращивать помидоры на подоконнике и розы в стакане. Надо использовать в коммерческих целях. Например, начать выращивать базилик для ресторанов или органические продукты для продвинутых зожников. Печь торты на заказ. Попутно можно освоить производство зеленых приправ и устроить у себя настоящий сочинский рынок.

БЛИЗНЕЦЫ

22 мая - 21 июня

Близнецы - мастера разговорного жанра. Они могли бы виртуозно продавать самый залежалый товар, делая при этом покупателя счастливым. Но это мелковато для наших интеллектуалов. Как насчет того, чтобы стать гуру онлайн-лекций? Близнецы легко соберут под свои знамена тысячи желающих избавиться, постичь, обрести, научиться в конце концов.

РАК

22 июня - 22 июля

Рак - повелитель уюта, магистр сюрпризов, бог вкусной еды. Будто рентген, он знает, чего бы хотелось другому человеку. В этом направлении и надо двигаться: ресторанчики, кафе, семейные гостиницы. Обязательно личное общение и участие. Раки такие милые и затягивающие собеседники! Они четко понимают, когда надо дополнить картину блаженства комплиментом от шефа или рюмашкой на посошок. Клиенты (читай, друзья!) это просто не смогут не оценить по достоинству.

ЛЕВ

23 июля - 23 августа

Интеллектуал всегда в курсе политических и финансовых новостей. С львиной сообразительностью, склонностью все анализировать и азартом прямая дорога на биржу, в инвестиции. Лев не будет размениваться по мелочам. Он готов иметь дело с акциями, чтобы чувствовать пульс жизни финансового мира. А еще из них выходят прекрасные бебиситтеры. Потому что Львы, как правило, очень любят детей.

ДЕВА

24 августа - 22 сентября

Дев ждет успех везде, где надо выстроить четкие логические цепочки и проверить что-то на прочность. Им можно смело зарабатывать на составлении бизнес-планов. Могут координировать проекты от и до. А еще у них душа лежит к медицине. Может и травки разные продавать, и биодобавки, и учить людей ЗОЖ, например, освоив модную профессию нутрициолога (эксперт по питанию). Почему нет?

ВЕСЫ

23 сентября - 22 октября

Весы нередко натуры стильные и утонченные. Они умеют красиво одеваться и знают толк в вещах. Причем особых усилий Весам прикладывать для этого не приходится, все происходит на подсознательном уровне. Ну кому, как не им, быть советчиком по стилю? Глаз - алмаз и коммуникабельность сделают из них превосходных шоперов. А еще из них выходят неплохие психологи и коучи.

СКОРПИОН

23 октября - 21 ноября

Скорпионы обладают редкой способностью находить общий язык с животными. Уже в школьные годы они могут заниматься выгулом соседских собак, передержкой котиков. На Скорпиона можно смело оставить цветы или даже целую помидорно-огуречную плантацию в теплице. А еще им прямая дорога в астрологию, гадания и предсказания - это тоже сейчас модно.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября - 21 декабря

Стрельцы тоже уважают животных. Они считают их такими же разумными созданиями, как людей. А посему не удивляйтесь, если увидите, как Стрелец на полном серьезе спрашивает у коровы или лошади, как у них дела и как они спали ночью.

Герой Астрид Линдгрен Эмиль из Леннеберги умел договариваться с лошадьми на самые отчаянные вещи. И, кстати, немало заработал на этом. Стрельцы легко могут поступить точно так же. Тем более что сейчас профессия психолога для животных все больше набирает популярность. Застрессованным котикам тоже нужна помощь!

КОЗЕРОГ

29 декабря - 19 января

Одни из многочисленных достоинств Козерога - интуиция и обаяние. Эти люди одной своей лучезарной улыбкой могут поднять настроение кому угодно. Они умеют хорошо слушать и задавать правильные вопросы. Так что вполне легко смогут подработать на компанейских услугах или домашним психологом. Представьте, вызываешь Козерога на чай или что покрепче и болтаешь по душам. В финале вечера все сыты-пьяны, проблемы обсуждены, кости врагов добела отполированы. Красота и полный дзен!

ВОДОЛЕЙ

20 января - 18 февраля

Водолею отлично подойдет профессия переговорщика. Они идеально подходят, чтобы подтолкнуть человека к выбору. Обсудив все, Володей с проворностью мага расставит все по полочкам и внесет ясность в самые запутанные вопросы. Ну а что может быть лучше, чем цель, четко обозначенная впереди? А еще они прирожденные волонтеры.

РЫБЫ

19 февраля - 20 марта

Рыбы - талантливые организаторы. Могли бы создать агентство советов и решений. Их кипучая деятельность не расходуется на основной работе, им обязательно нужно растрачивать энергию где-то еще. Но есть одно но: Рыбы должны быть очень заинтересованы в происходящем. Скука - самый большой враг их неуемной деятельности.