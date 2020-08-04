Битва за урожай: из-за нехватки гастарбайтеров фермеры готовы взвинтить цены осенью

Дмитрий Медведев предложил давать трудовым мигрантам разрешение на въезд в Россию только в том случае, «если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства». Заговорили о том, что освободятся рабочие места для местных трудяг. Однако они свободны уже сейчас. Но занимать их россияне не торопятся.

НА ПОЛЯХ ТИШИНА

Дмитровский район Подмосковья. Бывшие колхозные поля с небольшого холма смотрятся как лоскутное одеяло. В том смысле, что цветом они разные. На одном участке колосятся какие-то свежезеленые злаки, на соседнем уже сняли первый урожай салата и вспахали землю под следующий, а на соседних (и таких больше) все густым бурьяном поросло. Мне объясняют, что это дикоросы, которые косят несколько раз в год на прокорм скоту.

Но штука в другом. Я был здесь прошлым летом. И в полях было много людей. А теперь, я бы сказал, почти тишина.

РУКИ СТАЛИ ДОРОЖЕ

- С работниками в этом году беда, - жалуется знакомый фермер.

Сергей (попросил «на всякий случай» фамилию его не называть) из семьи потомственных животноводов, при СССР его родители на колхоз работали, а теперь - на самих себя. У них своя молочная ферма на 40 коров. Со скотиной семья сообща как-то сама управляется, но летом обязательно нужны работники - идет запас сена на зиму. Работы на арендованных под траву полях невпроворот.

- Обычно я для этого на день-два нанимал узбеков и таджиков, которые работают неподалеку на заводе полуфабрикатов, - рассказывает Сергей. - Там даже человек специальный есть, бригадир, который под мой заказ людей собирает - чтоб посильнее были. После своей смены они за подработку готовы на поля ездить, сено собирать в тюки и на машины грузить. Еще тем летом я платил по 2 тысячи рублей за человека в день. А теперь мне говорят: 3,5 тысячи! Почти в два раза больше. Я спрашиваю: «Что за дела, Багир?» Тот объясняет, что из-за коронавируса весной много мигрантов, которые обычно на полях работали, не приехали. Рук не хватает. Поэтому поденщикам фермеры готовы переплачивать.

- Ты тоже переплачиваешь?

- Ну а что делать? Иногда беру, когда совсем никак. У нас в деревне есть молодежь - студенты, которые сейчас на каникулах. Есть пара человек, кто готов подработать. Но с рабочей силой сейчас действительно напряг. Все ж хотят менеджерами работать, в офисах!

5 МЛН БЕЗРАБОТНЫХ

На недостаток рабочих рук жалуются многие сельхозпроизводители. Раньше, из года в год, было так. В апреле, когда пора начинать пахать, сажать и сеять, в Россию из Средней Азии массово въезжали сотни тысяч сезонных рабочих. Ехали уже под конкретные места, конкретных работодателей, целыми бригадами. А этой весной никто не приехал. Все остались по домам.

Говорят, на каком-то этапе дефицит рабочих рук кое-где и кое-как удавалось компенсировать мигрантами, которые теряли работу в городе. Ну, кафе закрылось, стройка, цех остановился или еще чего. Но как только вся обычная городская инфраструктура снова заработала, «городских» и след простыл. В поле тяжело!

Обзваниваю фермеров в разных районах Подмосковья. Жалуются почти все.

- У меня два тракториста из Узбекистана не доехали, - говорит один, из Озерского района. - Толковые. Платил им с апреля по октябрь по 40 тысяч рублей в месяц. На замену нашел только одного, местного, но ему нужно платить больше. Трактористы сейчас на все золота.

- Мне пришлось в этом году меньшие площади капустой и морковью засеивать. Иначе я просто собрать вовремя ничего не смогу! - объясняет другой.

И тут, разумеется, возникает вечный вопрос. Зачем же России, в которой 146 миллионов жителей и только по официальным данным миллионов 5 безработных - в том числе крепких мужиков в расцвете сил, чужие рабочие руки? Если работы, как сейчас видим, - завались!

Говорят, на каком-то этапе дефицит рабочих рук кое-где и кое-как удавалось компенсировать мигрантами, которые теряли работу в городеФото: Александр РОГОЗА

НЕСТАНДАРТ

И вот звоню я, значит, звоню разным фермерам. У всех какие-то проблемы. И вдруг в трубку слышу:

- У нас все хорошо. Наши почти все доехали. Работаем, как обычно.

- А сколько у вас работников?

- Человек пятьдесят.

- И все из Средней Азии?

- В основном.

В общем, это был повод отправиться в окрестности Раменского - есть там такая деревня Рыбаки. А на полях около нее уже пятнадцать лет работает фермерское хозяйство «Родина». Братья Сергей и Вадим Кикинадзе. Оба раньше служили в полиции, а после увольнения ушли на землю.

- Вы только учтите - у нас нестандартное хозяйство, - сразу предупредил Сергей.

Нестандартность состоит в следующем. Его работники почти все успели въехать, потому что летели из Узбекистана… еще в феврале.

- Мы каждый год так делаем, чтобы нормально ко всему подготовиться. Мы же всем ребятам документы сами делаем, чтобы никаких вопросов не возникало. Кроме того, у нас есть своя теплица, где мы сами для себя выращиваем рассаду. Это нам экономит большие деньги, потому что готовую покупать - дорого. Плюс ребята с техникой разбираются, готовят к сезону. Поэтому не успели приехать всего несколько человек. Мы добрали местными. Тракториста, кстати, хорошего нашли.

Еще одна особенность хозяйства - при найме на работу всем ставят условие: нельзя покидать пределы хозяйства.

- Это чтобы потом их по отделам полиции не искать, - объясняет Кикинадзе-старший. - У нас работы много, нельзя, чтобы кто-то вылетал из процесса. Если мы не успеваем что-то убрать с полей, это убытки.

Ну и с алкоголем здесь, понятно, строго.

Из-за нехватки гастарбайтеров фермеры готовы взвинтить цены осеньюФото: Александр РОГОЗА

КАПУСТА «РОДИНЫ»

Сергей провозит меня по своим угодьям. «Родина» выращивает почти все виды капусты, какие бывают, лук-порей (по объемам они лидеры в области), сельдерей. Но главное - салат. Много салата! Справа от нас им засажены огромные поля. Первый урожай уже сняли. Сейчас второй зреет. В хороший год бывает, что и третий урожай получается вырастить.

Сергей вспоминает, что начиналось все с чисто ручного труда - люди тяпками работали. Но постепенно обросли техникой. Одних тракторов сейчас в хозяйстве шесть штук.

Четыре часа дня. Солнце палит. На полях сейчас никого.

- Сегодня день жаркий, работали в поле с утра, сейчас последний на сегодня грузовик отгрузили, - объясняют мне.

Капусту и салат отсюда везут и на огромный рынок «Фуд Сити», и по маленьким магазинчикам продукция потом расходится. И не только в столичном регионе, кстати. Даже в Сибирь есть поставки.

В общем, хозяйство крепкое. Только я, дитя города, все равно никак не пойму, почему местные здесь не работают. Почему обязательно нужно рабочих за тысячи километров везти, из другой страны?

- Если мы говорим именно о Подмосковье, здесь есть проблема большого города, который под боком - в Москве можно найти работу на меньшие деньги, но менее хлопотную. Вы же знаете - взрослые мужики надевают черную форму ЧОП и сидят, сканворды разгадывают. А вообще все хотят быть менеджерами.

ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТАХ?

- Так может все-таки в зарплатах дело? Мигрантам можно платить меньше.

- Даже если я подниму зарплаты в два раза, местные у меня работать не будут. Потому что здесь ведь не как в офисе. Если погода позволяет, встали в семь утра и работаем. Если ливень или еще что, занимаемся чем-то другим. Не все выдерживают такой темп. И почему вы думаете, что у нас работники из Узбекистана копейки получают? Есть какие-то базовые договоренности (суммы зарплат Сергей не говорит), а есть индивидуальная мотивация. Кто хорошо и много работал, в конце сезона получает премию.

- Сколько?

- Кахрамон, ты прошлой осенью какую премию получил? - спрашивает Сергей, оборачиваясь к рабочим, которые режут сельдерей и укладывают его в ящики.

Подходит Кахрамон - здешний бригадир, смуглый мужчина лет пятидесяти.

- Сто пятьдесят тысяч, - говорит.

Тут я даже не знаю, что сказать. Пытаюсь разгадать по глазам: врет, не врет? Не похоже.

Из-за закрытых границ в страну не приехали сотни тысяч мигрантов, работавших на полях. Найти им замену среди местных предприниматели не могутФото: Александр РОГОЗА

«ЭТУ РАБОТУ ТЯНУТ ТОЛЬКО ПРИЕЗЖИЕ»

- Но послушайте, есть ведь фермеры в Подмосковье, знаю, которые нанимают только россиян либо выходцев из ДНР и ЛНР. Принципиально.

- И сколько таким фермерам работников нужно? Пять человек? Десять? А я, если не найду полсотни крепких работников, разорюсь за один сезон, у меня урожаи сгниют. Послушайте, я в 2014 году сам лично в Крым ездил - когда уже полуостров вошел в состав России, общался с людьми, приглашал к нам сюда на работу. На следующий сезон приехали люди. Но остался только один! Потому что в поле реально тяжело физически работать. Из Донбасса люди тоже были. Ну не задерживается никто! Вот и получается, что эту работу тянут только приезжие. Потому что дома они привыкли работать в еще более тяжелых условиях.

Мнение специалиста

«Работать в поле пойдут немногие»

Сейчас получается, что рабочая сила стала стоить дороже (потому что ее мало). Поэтому возникает вопрос: не станут ли из-за этого расти, как оглашенные, цены на овощи?

- Такой вариант возможен, - говорит доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. - В сельском хозяйстве есть большие подотрасли, где без ручного труда невозможно. Это касается и овощей, и ягод, и фруктов. Как минимум, дефицит рабочей силы повысит себестоимость продукции. Но вырастут ли цены - вопрос. Потому что есть категории товаров, и фрукты в том числе, которые не входят в продукты первой необходимости, так скажем. То есть, если они станут дороже, их просто никто не будет покупать. Цены будут удерживать. Но продажи ниже себестоимости ударят по самим сельхозпроизводителям. Может быть и такой эффект.

- Фермер, герой нашей статьи, говорит, что местные жители не готовы работать на полях, поэтому он привозит мигрантов. Не лукавит?

- Полевой труд действительно очень тяжелый - весь день под солнцем в полусогнутом состоянии. Есть народы, которые веками на таком труде специализируются - те же узбеки, корейцы, китайцы. Мы к такому не приспособлены. Да, сейчас случился кризис, многие потеряли работу или как минимум потеряли в доходах. Но работать в поле пойду немногие. Кто-то, возможно, пока еще не совсем прочувствовал, что соглашаться придется на любую работу. Можем ли мы в этом сегменте заменить иностранных рабочих своими ресурсами? Возможно. Но для этого нужно, чтобы возникла привычка к труду в таких условиях.

КСТАТИ

В московском регионе работают несколько десятков крупных арендаторов сельхозземель - предпринимателей из Средней Азии, этнических киргизов, узбеков и таджиков. На своих полях приезжие «фермеры» чаще всего растят овощи и кукурузу. И обычно на 100% используют только труд соотечественников. Насколько известно, весной им пришлось рекрутировать земляков даже из соседних областей. На то, чтобы переделать патент (он дает право на работу в пределах только одной области), пошли далеко не все. Кому нужны лишние затраты - бумажка стоит 5 тысяч рублей в месяц. Получается, многие рабочие пашут (в прямом и фигуральном смысле) на полях нелегально.

Многие эксперты по миграции предлагают временно отменить привязку патента к региону и профессии. Иначе серый рынок труда будет только расти.

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