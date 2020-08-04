Вторая волна коронавируса будет более массовой, но менее летальной

Вторая волна коронавируса придет в Россию в сентябре-октябре этого года, причиной новой вспышки станут отпускники, которые привезут вирус из курортных регионов. Заголовки такого содержания запестрели в интернете. “Комсомолка” решила узнать на этот счет мнение экспертов. За комментарием мы обратились к вирусологу, доктору медицинских наук, профессору Анатолию Альтштейну.

Слухи о сезонности оказались сильно преувеличены

- Анатолий Давидович, границы в основном закрыты, но люди все равно едут Черному морю, к родственникам, по внутренним туристическим маршрутам - такое активное летнее движение граждан может стать причиной второй волны?

- Я не думаю, что это будет иметь какое-то принципиальное значение, потому что сейчас вирус есть везде. Условно говоря, нет большой разницы: отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома - и там и там у вас есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом. Но вторая волна Sars-Cov-2 осенью, скорее всего, будет.

- Это связано с его сезонностью?

- Сезонность у него не так ярко выражено, как это предполагалось ранее. Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову.

Вирус привыкает к человеку

- Все гадают каким будет коронавирус во вторую волну - более заразным и более агрессивным или наоборот? Что говорит предыдущий опыт?

- Согласно теории со временем вирус начинает приспосабливаться к человеческой популяции. Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам. Иными словами есть предположения, что во вторую волну ковид станет более массовым заболеванием, но количество тяжелых случаев уменьшится. Хотя вирусы, которые распространены на территории России, и сегодня имеет невысокую летальность на уровне 1,5-2 процентов. И я думаю, что эта цифра будет снижаться. На самом деле в мире летальность в разных районах очень разная.

Вчера я с большим удивлением обнаружил, что в Сингапуре из 50 тысяч зараженных COVID-19 умерло от всего 24 человека. Это пять сотых процента! Если бы во всем мире показатель летальности был таким, мы бы большого внимания на этот вирус и не обращали. На Ближнем Востоке летальность ниже процента. А в Европе конечно была кошмарная ситуация, но сейчас эпидемию удалось зажать. Если взять Англию то у них сейчас ситуация примерно, как у нас в Москве.

- Я слышал объяснение, что такая разница объясняется нюансами статистики: высокая смертность может быть связана с небольшим охватом тестирования населения и соответственно большое количество легких случаев не попадает в статистику. В ряде стран Европы к числу умерших от COVID-19 относят всех носителей вируса, даже если непосредственной причиной смерти была онкология и сердечный приступ...

- Сомневаюсь, что они нарочно сами себе прибавляют летальность. Если мы посмотрим на такую страну, как США, то там не может быть слишком сильных различий в методике статистических подсчетов. Но мы видим огромную разницу: если на Восточном побережье летальность порядка 6-8%, то где-нибудь в Техасе этот показатель составляет 1-2%. И таких штатов, где летальность такая же незначительная (примерно, как в России) - более 20. Я думаю, что всякие разночтения в подсчетах существуют, но они все-таки не оказывают такого колоссального влияния. В европейских странах - в Испании, Италии, Франции, Англии, Нидерландах, Бельгии - летальность была 10-15%. А, к примеру, в арабских странах менее 1%. Слишком уж разнятся цифры для статистических погрешностей.

В Израиль уже пришла вторая волна

- На основании опыта стран, куда вторая волна уже пришла, мы можем сделать вывод - каким оно будет, это “второе пришествие”?

- Таких стран мало. Знаю в Израиле идет вторая волна коронавируса и летальность там вдвое меньше: было 1,5 процента, сейчас - 0,7 процента. Но при этом первая волна по размаху была меньше, вторая - более многочисленная. Надеюсь, что это может стать общей закономерностью: заболеваемость может быть более высокой, но летальность станет ниже.

- Еще обсуждается гипотеза о том, что в России уже сформировался коллективный иммунитет, поскольку много людей переболело. Приводится такая цифра - в Москве около 60% жителей имеют иммунитете к COVID-19. В связи с этим можно ли рассчитывать, что этот коллективный иммунитет позволит нам спокойно пережить вторую волну коронавируса?

- Боюсь, что коллективному иммунитету пока неоткуда взяться. Эта цифра мне кажется сильно преувеличенной.

- По вашим оценками если не 60 процентов, то какая доля москвичей переболела?

- Были данные об антителах у 20% москвичей. Но что это за антитела большой ясности нет. Это могут быть антитела от других коронавирусов, которые были прежде распространены. Но я склонен думать, что, скорее всего, именно COVID-19 автор этих антител. И тогда мы имеем цифру порядка 20 процентов. Такая цифра хоть сколько-нибудь надежный коллективный иммунитет обеспечить не может. Но этот процесс продолжается, с каждой неделей людей, обладающих иммунитетом, становится все больше и больше. Дождемся мы и 60%, но я думаю, что это будет не в этом году.

- А на вакцину в этом году стоит рассчитывать?

- В этом году успеют начать только третий этап клинических испытаний, когда оценивается эффективность и безопасность препарата. В рамках третьего этапа могут быть привиты тысячи людей, в первую очередь врачи, учителя, сотрудники правопорядка. В этом случае вакцина может защитить каждого человека, который прививается. Но для общественного здоровья такие цифры не имеют большого значения. Для общественного здравоохранения надо, чтобы в Москве привили порядка 5 миллионов человек. Я думаю, массовая вакцинация москвичей начнется в следующем году и, конечно, поможет созданию коллективного иммунитета.

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