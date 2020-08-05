2020-08-05T14:32:45+03:00
Общество

«Норникель» предложил уточнить расчет ущерба после ликвидации разлива

Благодаря согласованным действиям органов государственной власти и «Норильского никеля» созданы предпосылки для полного восстановления экологии
Юрий Шамин
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Был достигнут серьезный перелом в устранении последствий разлива и созданы предпосылки для полного восстановления экологииБыл достигнут серьезный перелом в устранении последствий разлива и созданы предпосылки для полного восстановления экологииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Норникель» и Росприроднадзор по инициативе Минприроды создали рабочую группу, чтобы подготовить дорожную карту, которая поможет устранить последствия разлива нефтепродуктов ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК). В компании считают, что такая совместная работа может создать базу для внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда окружающей среде.

«Мы рассчитываем, что общая работа в рамках созданной межведомственной рабочей группы поможет определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и разработать максимально эффективные меры, направленные на восстановление окружающей среды, уточнить подходы к решению проблемы и объемы причиненного ущерба. Такая общая работа позволит создать базу для внесудебного разрешения проблемы о возмещении вреда экологии», - заявил статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Как передает Interfax, сейчас предприятия группы компаний «Норильский никель» вместе с МЧС и специализированными компаниями продолжают реализацию нескольких масштабных мер по устранению последствий загрязнения. Только со стороны АО «НТЭК», предприятий группы компаний «Норильский никель» и привлеченных ими специализированных компаний к выполнению названных работ было привлечено 496 человек и 248 единиц техники. В итоге удалось собрать почти все дизельное топливо. Кроме этого, в настоящее время проводятся работы, которые позволят с нужной точностью установить объем нефтепродуктов, которые оказались в водных объектах.

В соответствии с данными МЧС России, сейчас собрали 34 099 куб. м водотопливной смеси, в частности, с акваторий водоемов 25 748 куб. м и из топливно-водяных котлованов – 8 351 куб. м, собрали и вывезли 188 502 тонны загрязненного грунта, обработали сорбентом 213,2 км береговой линии и 417 720 кв. м загрязненной территории.

К работам привлекли и специалистов аварийно-спасательного формирования ООО «СПАСФ Природа». С их помощью организовали щадящую промывку подвергшихся загрязнению территорий береговой линии водных объектов с обработкой участков сорбирующими материалами. В завершающей фазе находится разработка проекта по рекультивации загрязненных территорий.

По словам Пристанскова, предприятие крайне заинтересовано в объективной и достоверной оценке состояния всей территории поражения. С этой целью «Норникель» дал старт работе Большой Норильской экспедиции. В ее состав вошли экологические эксперты по Арктической зоне России и ученые РАН.

В то же время частично устранили нарушения на АО «НТЭК», обнаруженные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Пристансков также подчеркнул, что благодаря согласованным действиям органов государственной власти, Росприроднадзора и «Норильского никеля» был достигнут серьезный перелом в устранении последствий разлива и созданы предпосылки для полного восстановления экологии.

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