Очевидцы взрыва в Бейруте: Мы были уверены, что взорвалась атомная бомба

Телефонная связь с Бейрутом не нарушена, хотя в некоторых районах города после взрыва есть проблемы с мобильной связью и Интернетом.

По официальным данным, около 63 человека погибли, по меньшей мере 2750 раненоФото: REUTERS

В социальных сетях, репортажах ливанских СМИ – множество свидетельств очевидцев. У некоторых из них погибли ближайшие родственники, есть и те, кто пока не может установить связь с родными, поиск которых продолжается.

Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. Видео: Ruptly

На кадрах Arab News – Тони Бежжани: В этот момент я был дома. Думал, что началось землетрясение. Невозможно это описать. Сначала был звук одного взрыва, потом еще один невероятной силы. Дом зашатался, стала биться посуда. Я живу в квартале Бадаро, это примерно один километр от порта.

Отзвуки взрыва были слышны на расстоянии 20 км от городаФото: REUTERS

Некоторые люди либо потеряли своих близких, либо не могут установить с ними связь. В числе последних – Татьяна Хасрути, она рыдает в телефонную трубку:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794425" frameborder="0"></iframe> Аварийно-спасательные службы прибыли на место взрыва в порту Бейрута.На кадрах видно, как пожарные расчеты, а также машины скорой помощи едут на место происшествия

- Мой отец, Гасан Хасрути работает в порту. Он был на смене в момент взрыва. Я не могу с ним связаться, я не знаю где он сейчас! Я публикую в соцсетях его фото. Он ушел на работу в голубой рубашке поло и джинсах. Помогите!

По предварительным данным, взорвалось портовое хранилище химических веществФото: REUTERS

Алекс и Ронда Сакс уже второй год преподают в Американском университете Бейрута.

- Мы живем очень далеко от порта, можно сказать, на самой окраине города. Мы были на кухне, когда сначала услышали какой-то гул. Мы практически не успели ничего понять, как неведомая сила тряхнула наш дом. Кое-где вылетели стекла, люди кричали. Мы были уверены, что на Бейрут сбросили атомную бомбу. Еще больше мы испугались, когда увидели в небе облако взрыва, тот самый ядерный гриб. Это был он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794424" frameborder="0"></iframe> Полностью разрушена улица после взрыва в Бейруте.

Напомним, взрыв в ливанской столице прогремел около шести вечера по местному времени. ЧП произошло в районе порта. По предварительным данным, серия взрывов началась в одном из складских помещений. Количество жертв взрыва в Бейруте увеличивается. Официально сообщается пока о 63 погибших.

Половина города оказалась разрушенаФото: REUTERS

Посольство России в Бейруте не располагает информацией о гражданах России, пострадавших от взрыва. «КП» связалась с российскими дипломатами. Указанные ниже номера телефонов работают, линии связи не повреждены.

Телефоны российской дипмиссии для тех, кто оказался в чрезвычайной ситуации: +961-1-30-00-41, +961-1-30-00-42, +961-3-86-71-98

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794401" frameborder="0"></iframe> Последствия от взрыва в Ливане.

Момент взрыва в порту Бейрута сняли из машины.Взрывной волной у машины выбило все стекла

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