2020-08-05T01:23:09+03:00
Звезды

"Легенды с тремя волосинками на голове": исполнительница хита "Ищу тебя" Татьяна Анциферова высмеяла постаревших певцов

Слова о том, что "всегда быть вместе не могут люди", являются визитной карточкой артистки по сей день
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Татьяну Анциферову называли чуть ли не главной звездой советской эстрадыТатьяну Анциферову называли чуть ли не главной звездой советской эстрадыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Татьяну Анциферову называли чуть ли не главной звездой советской эстрады. Это с ней дуэтом пел Лев Лещенко "До свиданья, Москва" на закрытии Олимпиады-80. И это ее голос звучал в культовом фильме "31 июня". Главную песню "Ищу тебя" распевали все граждане СССР, а строчки о том, что "всегда быть вместе не могут люди" стали визитной карточкой артистки. Кстати, на роль главной исполнительницы картины претендовала сама Алла Пугачева.

Татьяна Анциферова считалась одной из самых ярких артисток Советского Союза. Но более 20 лет назад певица прекратила выступать на эстраде. В 1981 году у женщины диагностировали диффузный токсический зоб. В 1983-м она перенесла тяжелейшую операцию, после которой врачи заявили, что петь она больше не сможет. К счастью, прогнозы медиков не оправдались.

Певица вернулась на сцену уже в середине 80-х. Гастроли Татьяна Владимировна приостанавливала только в 1986 году после рождения сына.

Теперь же она следит за успехами коллег. По мнению Анциферовой, артист должен вызывать позитивные эмоции, возбуждать и радовать зрителя.

"Мне очень не нравится, когда советские легенды, у которых три волосинки на голове, продолжают ездить, выступать. Они выглядят, как бэушные звезды, которые никому не нужны. Особенно плачевно, когда так себя ведут рокеры, которые, в принципе, должны излучать секс. Всему свое место и время", - цитирует звезду "СтарХит".

Много лет Татьяна Владимировна работает педагогом и категорически отказывается ходить на телевизионные шоу. "Меня часто зовут на всякие программы, где нужно балаболить в компании артистов из старой гвардии. Многие из них, наоборот, жаждут внимания, а я этого не хочу. Я бы с удовольствием сходила на шоу, где нужно обсуждать с коллегами музыку, но на современном телевидении ничего такого нет", - резюмировала певица.

Татьяна Анциферова "Ищу тебя" из фильма "31 июня".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ
Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Названы причины образования очагов аварийности на дорогах
Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказал, как ведомство отрабатывает ДТП «по горячим следам»
Посольство РФ в Бейруте выясняет судьбу россиян после взрыва
Мощность взрыва в Бейруте эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5
Минздрав Ливана сообщил о 30 жертвах взрыва в Бейруте
Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в Бейруте
Самолет Санкт-Петербург – Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле
В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу
ФАС сообщила о нарушениях из-за продажи авиакомпаниями билетов на закрытые направления
Взрыв в Бейруте было слышно даже на Кипре
В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута пострадала сотрудница российского посольства
Красный крест: более тысячи человек пострадали при взрыве в Бейруте
Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети
В Бейруте прогремела серия взрывов
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве
Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута