2020-08-05T01:33:08+03:00
В мире

Эксперты о трагедии в Бейруте: Возможно, было взрывное устройство. Сама по себе селитра так рвануть не могла

Специалисты изучили видео с места ЧП
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Взрыв уничтожил порт и его окрестности.Взрыв уничтожил порт и его окрестности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После ЧП в порту Бейрута эксперты взялись изучать видео с места. Выводы у них получились похожими. Напомним, в результате мощного взрыва пострадало около 3000 человек, 70 человек считаются погибшими. Больницы города переполнены, ряд стран предложили свою помощь Ливану.

ЭТО СЕЛИТРА, НО ЕЁ ЧТО-ТО ПОДОРВАЛО

— Рыжий купол взрыва — это так называемый «лисий хвост». Когда горит селитра, выделяется диоксид азота, отсюда и красноватый оттенок. Так что «основная виновница» — скорее всего, селитра, — предполагает Игорь Никулин, военный эксперт и бывший член комиссии по биологическому и химическому разоружению ООН. — Нитрат натрия в основном используют как удобрение, но оно также входит в состав чёрного пороха. Однако сама по себе селитра так рвануть не могла. Возможно, детонацию спровоцировало взрывное устройство, после чего начался грандиозный пожар со всеми теми эффектами, которые мы наблюдали.

Когда горит селитра, выделяется диоксид азота, отсюда и красноватый оттенок. Фото: REUTERS

Когда горит селитра, выделяется диоксид азота, отсюда и красноватый оттенок.Фото: REUTERS

РВАНУЛО НЕ МЕНЕЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ВЕЩЕСТВА

Взрыв в порту Бейрута.

— Как уже отмечали другие эксперты, это, скорее всего, аммиачная селитра или нечто подобное, — полагает кандидат физических наук Павел Тяпкин. — Причём в огромном количестве: думаю, детонировало более тысячи тонн такого «груза».

В пользу того, что это не обычная взрывчатка, а именно огромное количество селитры (или подобной ей химии), говорит сразу четыре факта, — продолжает эксперт.

Здания возле порта изрешетило осколками. Фото: REUTERS

Здания возле порта изрешетило осколками.Фото: REUTERS

- Во-первых, очень быстрая поверхностная и видимая на видео ударная волна — но не совсем такая, как при объемном взрыве газа. Хотя вначале под элеватором, кажется, есть небольшой объемный взрыв, 100-150 м в диаметре. пары серы или селитры взорвались? Или это некое взрывное устройство, ставшее детонатором? Пока сказать сложно.

Во-вторых, летящая с ударной волной пыль и дым от самого взрыва.

Видео взрыва в Бейруте с высоты.

В-третьих, характерный цвет дыма до взрыва и после.

В-четвертых, слабая сила самого удара в сочетании с его дальнобойностью: он даже не свалил бетонный элеватор прямо рядом с местом взрыва, но выбил все стекла в городе, а звуковая волна дошла до Кипра.

Всё это характерно именно для селитры. На мой взгляд, рванула химия в виде порошка в мешках. Кстати, похожее ранее уже бывало: например, при взрыве судна с боеприпасами в Галифаксе в 1917 году — на старых фотографиях столб дыма очень похож на бейрутский.

Последствия от взрыва в Ливане.

Дым после взрыва было видно со всех концов города. Фото: REUTERS

Дым после взрыва было видно со всех концов города.Фото: REUTERS

Пожар после взрыва в Бейруте.

На месте происшествия работает воздушная техника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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