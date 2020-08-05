"Гуманитарная катастрофа": Красный Крест взывает о помощи после взрыва в порту Бейрута
В Бейруте, население которого оценивается в 2 млн. человек, ситуация сейчас квалифицируется как гуманитарная катастрофа – количество жертв увеличивается, почти половина города разрушена. Напомним, 4 августа в складских помещениях порта прогремел мощный взрыв. Его отголоски слышали в 25 километрах от эпицентра, а сейсмологи сравнили с землетрясением магнитудой 4,5.
Красный Крест обратился к мировому сообществу за помощью. О готовности оказать таковую уже сообщили Франция и ряд других европейских стран.
Пожар после взрыва в Бейруте.
Соседний с Ливаном Израиль, находящийся с ним в состоянии войны и не имеющий с этой страной дипломатических отношений, также изъявил готовность оказать содействие. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху одобрил контакты национального Совета безопасности со спецпосланником ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым в аспекте предоставления Ливану гуманитарной и медицинской помощи.
Портовая зона и прилегающие к ней кварталы почти полностью разрушены.Фото: REUTERS
Соцсети переполнены криками о помощи. Опубликованы сотни фотографий бейрутцев, работавших в порту или неподалеку, чье местонахождение на данный момент неизвестно.
Больницы Бейрута переполнены. Срочно требуется донорская кровь. Доноров просят приходить на пункты сбора крови и в других ливанских городах – Триполи, Сайде.
В результате взрыва пострадало около 3000 человек.Фото: REUTERS
Из-за разрушений нарушено транспортное сообщение. В большинстве домов выбиты стекла. Портовая зона и прилегающие к ней кварталы почти полностью разрушены.
Взрыв в порту Бейрута.
Повреждения получили президентский дворец, бейрутский международный аэропорт. Сообщается о случаях паники среди иностранцев-постояльцев гостиниц.
Bзрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентраФото: REUTERS
Иностранные граждане числятся среди пострадавших. В их числе - немецкие и бельгийские дипломаты. Сотрудница российского посольства в Бейруте также получила травмы. Ей оказана необходимая помощь.
Последствия от взрыва в Ливане.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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