2020-08-05T01:15:53+03:00
В мире

"Гуманитарная катастрофа": Красный Крест взывает о помощи после взрыва в порту Бейрута

Даже Израиль готов помочь враждебной стране
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
После взрыва над Бейрутом появился красный дым.После взрыва над Бейрутом появился красный дым.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Бейруте, население которого оценивается в 2 млн. человек, ситуация сейчас квалифицируется как гуманитарная катастрофа – количество жертв увеличивается, почти половина города разрушена. Напомним, 4 августа в складских помещениях порта прогремел мощный взрыв. Его отголоски слышали в 25 километрах от эпицентра, а сейсмологи сравнили с землетрясением магнитудой 4,5.

Красный Крест обратился к мировому сообществу за помощью. О готовности оказать таковую уже сообщили Франция и ряд других европейских стран.

Пожар после взрыва в Бейруте.

Соседний с Ливаном Израиль, находящийся с ним в состоянии войны и не имеющий с этой страной дипломатических отношений, также изъявил готовность оказать содействие. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху одобрил контакты национального Совета безопасности со спецпосланником ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым в аспекте предоставления Ливану гуманитарной и медицинской помощи.

Портовая зона и прилегающие к ней кварталы почти полностью разрушены. Фото: REUTERS

Портовая зона и прилегающие к ней кварталы почти полностью разрушены.Фото: REUTERS

Соцсети переполнены криками о помощи. Опубликованы сотни фотографий бейрутцев, работавших в порту или неподалеку, чье местонахождение на данный момент неизвестно.

Больницы Бейрута переполнены. Срочно требуется донорская кровь. Доноров просят приходить на пункты сбора крови и в других ливанских городах – Триполи, Сайде.

В результате взрыва пострадало около 3000 человек. Фото: REUTERS

В результате взрыва пострадало около 3000 человек.Фото: REUTERS

Из-за разрушений нарушено транспортное сообщение. В большинстве домов выбиты стекла. Портовая зона и прилегающие к ней кварталы почти полностью разрушены.

Взрыв в порту Бейрута.

Повреждения получили президентский дворец, бейрутский международный аэропорт. Сообщается о случаях паники среди иностранцев-постояльцев гостиниц.

Bзрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентра Фото: REUTERS

Bзрывная волна поразила кварталы, расположенные в 10 км от эпицентраФото: REUTERS

Иностранные граждане числятся среди пострадавших. В их числе - немецкие и бельгийские дипломаты. Сотрудница российского посольства в Бейруте также получила травмы. Ей оказана необходимая помощь.

Последствия от взрыва в Ливане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв невероятной силы в Бейруте: половина города разрушена, 50 погибших, 2500 раненых

По предварительным данным, взорвалось портовое хранилище химических веществ (подробности)

"Так пиротехника не взрывается": эксперт прокомментировал взрыв в Бейруте

В результате ЧП погибли десятки человек, тысячи раненных (подробности)

Очевидцы взрыва в Бейруте: Мы были уверены, что взорвалась атомная бомба

«КП» связалась с посольством России и несколькими горожанами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в порту Бейрута: десятки погибших и тысячи пострадавших»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ
Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Названы причины образования очагов аварийности на дорогах
Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказал, как ведомство отрабатывает ДТП «по горячим следам»
Посольство РФ в Бейруте выясняет судьбу россиян после взрыва
Мощность взрыва в Бейруте эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5
Минздрав Ливана сообщил о 30 жертвах взрыва в Бейруте
Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в Бейруте
Самолет Санкт-Петербург – Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле
В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу
ФАС сообщила о нарушениях из-за продажи авиакомпаниями билетов на закрытые направления
Взрыв в Бейруте было слышно даже на Кипре
В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута пострадала сотрудница российского посольства
Красный крест: более тысячи человек пострадали при взрыве в Бейруте
Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте
Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети
В Бейруте прогремела серия взрывов
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве
Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута