2020-08-05T08:37:42+03:00
Общество

Суд по делу Ефремова 5 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Сейчас актер находится под домашним арестом. Суд по делу Ефремова 5 августа 2020 года назначен на 10:00
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова по существуСуд приступит к рассмотрению дела Ефремова по существуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Пресненский суд Москвы приступит в 10:00 сегодня, 5 августа 2020 года, к рассмотрению дела актёра Михаила Ефремова о смертельном ДТП по существу. Сайт KP.ru проведёт прямую трансляцию заседания.

По решению суда, дело будут рассматривать в ежедневном режиме. Во время судебного заседания прокурор огласит актёру суть обвинений, а затем Ефремов и защита актёра объявят своё мнение.

Судебное заседание по обвинению Михаила Ефремова.Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова Видео: Ruptly

Напомним, 8 июня в центре Москвы на улице Смоленская площадь пьяный Ефремов за рулём чёрного Jeep Grand Cherokkee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов после аварии он скончался от полученных травм в НИИ имени Склифосовского.

Актёр обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Экспертизы также показали следы наркотиков в крови Ефремова и доказали исправность автомобиля актёра в момент аварии.

9 июня суд избрал мерой пресечения для артиста домашний арест.

"Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 100 человек
Сборы российских кинотеатров упали в 26 раз
В мире от коронавируса умерли 700 тысяч человек
США объяснили разработку ядерных ракет угрозой со стороны России
Правительству предложили снизить плату за услуги ЖКХ для многодетных семей
Последние новости на утро 5 августа 2020: число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 78
В Минфине предложили сократить расходы на Госдуму и Совфед
Врач рассказал, скольких москвичей надо привить от коронавируса для "общественного здоровья"
Вирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионе
Академик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложена
"Я думал, что сломлен": Актер из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Суд в Москве проведет первое заседание по существу по делу Ефремова
Названы главные причины увольнения россиян с работы
Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавируса
Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ