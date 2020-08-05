2020-08-05T12:05:25+03:00
В мире

Что взорвалось в Бейруте: Восстановлена картина кошмарного взрыва, который разрушил полгорода и убил сотню человек

Накануне стало известно, что взорвалось в Бейруте. Сдетонировала селитра, конфискованная с судна, принадлежащего россиянину
Алексей ОСИПОВ
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Последствия мощного взрыва в порту Бейрута.Последствия мощного взрыва в порту Бейрута.Фото: REUTERS
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На экстренном заседании Совета безопасности Ливана спецслужбы представили данные о том, что взорвалось в Бейруте. Согласно им, вчера в бейрутском порту сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры. Такую версию случившегося публикует ливанский телеканал LBCI. Отметим, что это крупное ливанское издание - международный телеканал был создан в 1992 году, посвящен в первую очередь ливанцам, проживающих в разных частях света. Он вещает в Европе, США, Австралии.

2750 тонн нитрата аммония было выгружено с судна Rhosus, вышедшего в 2013 году из Батуми и направлявшегося в Мозамбик. Из-за технических неполадок корабль зашел в бейрутский порт. Ливанцы провели положенный осмотр судна и запретили ему покидать ливанские территориальные воды.

Момент взрыва в порту Бейрута сняли из машины.Взрывной волной у машины выбило все стекла

Владелец Rhosus, шедшего под флагом Молдовы, перестал выходить на контакт, и фактически оставил корабль и экипаж на произвол судьбы. Ливанские власти разрешили покинуть страну большей части членов экипажа, состоявшего, в основном, из граждан Украины и России.

Взрыв в гавани Бейрута повредил тысячи зданий по всему городу. Фото: REUTERS

Взрыв в гавани Бейрута повредил тысячи зданий по всему городу.Фото: REUTERS

Позже судно арестовали. Селитру выгрузили и отправили на хранение в одно из портовых хранилищ. Ее должны были уничтожить, но ливанцы так и не сделали этого.

Последствия мощных взрывов в Бейруте.

Дверь, ведущая в хранилище, перестала закрываться, также в стене ангара была обнаружена щель. Портовые инспекторы потребовали устранить эти проблемы, и вчера было решено приварить новую дверь. Сварочная искра попала на взрывчатку, хранившуюся в том же ангаре, после чего уже сдетонировал и нитрат натрия.

Службы экстренной помощи продолжают бороться с возгоранием, вызванным взрывами в Бейруте.

Владельцем судна телеканал называет гражданина России, живущего на Кипре, хабаровчанина Игоря Гречушкина.

Взрыв в порту Бейрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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