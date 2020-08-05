Гречка, лед и 8-часовой сон: Ляйсан Утяшева раскрыла секреты красоты

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева не раз рассказывала, как набрала вес после того, как оставила карьеру из-за череды травм в 2006 году. Девушка стала позволять себе есть все, что было под жестким запретом долгие годы тренировок. В результате Ляйсан при росте 172 см весила 82 кг. Но потом она сумела взять себя в руки и за коротким срок сбросила 32 кг, что позволило ей построить блестящую телевизионную карьеру. Сегодня 35-летняя Утяшева стройна как никогда, и даже рождение двоих детей не повлияло на ее идеальную фигуру.

В чем секреты неугасающей красоты экс-спортсменки и телеведущей? Ляйсан рассказала об этом в проекте «Один день» онлайн-кинотеатра Premier. Утяшева ведет очень активный образ жизни и у лишних калорий только поэтому мало шансов. Но главное - это, конечно, питание.

Типичный обед звезды выглядит так: миска гречки (собственноручно отварена на воде, немного масла, несколько кристалликов ароматной гималайской соли), горсть винограда (содержит много природного сахара, дающего быструю энергию) и любой зеленый салат. Это все. На ужин может быть та же гречка с помидорками. На съемки Ляйсан берет еду из дома в пластиковых контейнерах. Утяшева не вегетарианка, но мясо ест крайне редко — примерно раз в месяц. Другое дело — рыба: это важный источник белка. А вот устрицы она не любит и не ест ни при каких обстоятельствах.

Оставаться красивой после утомительных съемок Ляйсан Утяшевой помогают еще несколько секретов. Всем женщинам она рекомендует каждый день обязательно находить 30-40 минут только для себя. В это время можно, например, принять ванну, чтобы расслабиться после трудового дня, снять напряжение. Важную роль Утяшева отводит льду: холодный самомассаж помогает быстро избавиться от отеков, придает коже тонус. Вместо льда можно использовать любой продукт, хранящийся в морозильнике.

Кроме того, Утяшева старается ежедневно отводить на сон 8 часов. Ради этого она может сбежать пораньше с любого светского мероприятия.