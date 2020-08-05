2020-08-05T11:46:02+03:00
Общество

В ОП РФ обсудили ход ликвидации последствий аварии в Норильске

4 августа в Общественной палате РФ прошла рабочая встреча Комиссии по экологии и охране окружающей среды с экспертами и представителями заинтересованных организаций, на которой обсудили ход ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске
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Старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров рассказал Комиссии о ходе спасательных работ на месте аварии в Норильске. Почти 190 тысяч тонн загрязненного топливом грунта вывезено в специально подготовленные для этого помещения. С поверхности реки Амбарная откачано почти 26 тысяч кубометров водотопливной смеси, установлена 201 линия боровых заграждений протяженностью 18 км. Завершён монтаж двух трубопроводов длиной 28 км, по ним уже началась перекачка собранной жидкости из герметичных резервуаров. Сейчас на месте работают 330 человек.

На рабочей встрече выступил академик, вице-президент Российской академии наук Валентин Пармон. Он обратил внимание на то, что представители научного сообщества из Сибирского отделения РАН являются главными экспертами в вопросах сохранения природы в этой зоне Арктики. После произошедшего инцидента СО спланировало комплексное исследование экосистемы на Таймыре – Большую Норильскую экспедицию, которая стартовала 28 июля.

«Там представители 14 институтов, которые профессионально занимаются проблемами экологии, воды, почвы, биоразнообразия и мерзлоты нашей арктической зоны», – пояснил Валентин Пармон.

Учёные разделились на 5 отрядов: гидробиологии, геофизики, специалисты по наземной экосистеме, многолетнемёрзлым грунтам и геохронологическим исследованиям. Группы успели обойти более 10 километров по берегам местных ручьёв и рек, часть специалистов работает на озере Пясино, а с помощью дальних вертолетных забросок ученые уже побывали в точке слияния рек Пясина и Тарея, а вскоре доберутся и до устья реки Пясины на Карском море.

Тем временем на территории ТЭЦ-3 геофизики с помощью специальных приборов составляют 3D-карту грунта на многие метры под землю, а также проверяют оставшиеся цистерны на устойчивость и прочность сейсмо-акустическим приёмником.

Полевые работы экспедиции продлятся до 31 августа, затем ученые будут исследовать пробы, которые соберут на всей территории от Норильска до Карского моря.

«Мы со своей стороны, как компания, ждём результатов этой экспедиции и рекомендации ученых о том, как бороться с этим загрязнением. Целый комплекс рекомендаций будет выработан по итогам», – добавил старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров.

Одним из вопросов, обсуждаемых на встрече, стала эффективность комплексного плана восстановления экосистемы Арктики и Норильского района в частности. Учёные высказали свои мнения по поводу имеющейся дорожной карты, разработанной Министерством природных ресурсов и экологии РФ с учётом рекомендаций Рабочей группы.

Замдиректора ФГБУ ВНИИ «Экология», заслуженный эколог России Андрей Пешков подчеркнул, что для полной ликвидации аварии в сложной арктической экосистеме важно серьёзно подойти к вопросу: «Восстановление займет много времени и потребует много сил. Это должна быть единая методология, эффективная, с хорошими технологиями, с хорошими специалистами, с достаточным количеством средств».

ВНИИ «Экология» предложит новые рекомендации по дорожной карте к 1 сентября. Окончательный состав Рабочей группы и дату следующей встречи утвердят в течение недели.

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