"Вообще ничего не помню": Михаил Ефремов заявил об амнезии после смертельного ДТП
Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП. Во время судебного заседания прокурор огласил артисту суть обвинений. Однако Михаил Олегович с ними не согласен. Кроме того, он потребовал наказать адвоката Александра Добровинского за оскорбления.
Михаил Ефремов взял первое слово в суде. "Добровинский в прошлый раз на камеры сказал, что я «подхрюкивал» в суде". Мне как болельщику «Спартака» это не обидно, но троих моих несовершеннолетних детей дразнят. Им обидно!".
Журналисты встречают Ефремова перед началом судебного заседания.Фото: Иван МАКЕЕВ
"Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: «Почему папу свиньей назвали?», - поддержал подзащитного адвокат Эльман Пашаев. - Это просто недопустимо! Пусть он сказал это не в зале заседаний, а возле суда, но это показали по телевизору. Дети смотрят!".
Когда судья обратилась к актеру с вопросом, все ли ему понятно и признает ли он себя виновным, Михаил Олегович ответил: "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?". При этом артист встал.
Михаил Ефремов.Фото: Иван МАКЕЕВ
"Он готов понести наказание, если выяснится, что он совершил это преступление. Но для этого надо рассмотреть дело со всех сторон" , - поддержал своего клиента Пашаев и попросил пятиминутный перерыв.
Пашаев приехал на первое слушание по делу Ефремова.
Однако во время допроса свидетелей обвинения - сотрудников ДПС, которые присутствовали на месте аварии, стало известно, что Ефремов все же был за рулем. "Я прибыл на место аварии через две минуты. Вызвал МЧС и выставил ограждение конусами. Это было около 10 вечера. Мы увидели, как Ефремов вышел на проезжую часть, а Захаров был зажат в автомобиле", - поведал инспектор ДПС Александр Козлов.
Ефремов и его разбитый внедорожник на месте ДТП.
По его словам, Сергей Захаров после ДТП был в сознании, но не разговаривал. На тот факт, что за рулем был Ефремов, инспектору указали очевидцы. "Мне сказали, что Ефремов выехал на встречку и сбил человека. Один-два свидетеля сообщили мне, что за рулем был Ефремов", - подтвердил он.
Добровинский перед заседанием по делу Ефремова.
Козлов уточнил, что от актера пахло алкоголем. Тогда он предложил ему пройти освидетельствование. "На месте факт опьянения не был установлен, Ефремову пришлось ехать с нами в участок с двумя понятыми и сдавать анализ мочи. Анализ показал сильное опьянение", - уточнил сотрудник ДПС.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.Фото: Иван МАКЕЕВ
После этого Пашаев задал вопрос Ефремову: "Вы помните, что вас возили в больницу сдавать анализ мочи?". На что его подзащитный сказал: "Нет, ничего не помню".
Защитник актера заявил о разногласиях в показаниях свидетеля Козлова. Сейчас их перепроверяют сотрудники прокуратуры.
Адвокат Александр Добровинский.Фото: Евгения ГУСЕВА
Напомним, вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, 9 июня умер в больнице. В крови актера после ДТП помимо большой дозы алкоголя были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Михаил Ефремов прибыл в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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