Процент на добрые дела

Отчисления на благотворительность в России, если сравнивать с развитыми странами, пока небольшие. Традиции отдавать часть заработка на хорошие дела у нас пока не сложилось. Но не только из-за того, что россияне не хотят этим заниматься. Зачастую вопрос в автоматизации. Чем проще делать платежи, тем больше людей готовы их совершать.

К примеру, несколько лет назад некоторые благотворительные фонды запустили услугу на своем сайте – можно было оформить постоянный платеж на определенную сумму. В этом случае условные 100 или 500 рублей автоматически каждый месяц снимались с банковской карты человека и отправлялись на добрые дела.

Тинькофф предложил еще более удобную схему и запустил социальный сервис «Кэшбэк во благо». Он позволяет клиентам на регулярной основе переводить полученные от банка деньги в пользу крупнейших благотворительных фондов страны. В партнерах у группы более 200 организаций. Среди них: фонд «Подари жизнь», «Вера», «Русфонд», «Старость в радость» и другие.

Кстати, основатель группы Тинькофф Олег Тиньков попросил подписчиков подключить перевод кэшбэка в Русфонд и принять участие в развитии Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

- Горжусь, что наша команда создала и запустила простои и удобный сервис для вовлечения людей в благотворительность для оказания помощи нуждающимся, - написал он в своем инстаграме.

- Все средства, перечисленные в Русфонд, пои дут на покупку реагентов и расходных материалов для типирования добровольцев и включение их данных в Национальный РДКМ. Регистр создан и развивается на пожертвования. Включение одного потенциального донора стоит 9,6 тыс. рублей. А каждый новый донор – это шанс на спасение для больного раком ребенка или взрослого. Мы надеемся, что клиенты Тинькофф Банка поддержат нас в рамках проекта. И, возможно, кто-то задумается о том, чтобы самому вступить в регистр и, может, однажды спасти чью-то жизнь, – рассказала генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.

(Подробнее - «Главные партнеры сервиса»)

Чтобы стать социально ответственным гражданином и перечислять кэшбэк в пользу благотворительных организаций, клиенту Тинькофф достаточно один раз подключить перевод пожертвования в выбранный фонд. После этого кэшбэк будет автоматически перечисляться туда каждый месяц, а сам клиент будет получать уведомление о каждом начислении. При этом благотворительную организацию можно менять ежемесячно.

Напомним, в Тинькофф кэшбэк с покупок по дебетовым картам начисляется реальными деньгами. Клиенты получают 1% за покупки с каждых потраченных 100 рублей, до 15% - за покупки в любимых местах и категориях и до 30% кэшбэка - за покупки у партнеров банка. Максимальная сумма начислений по дебетовым картам составляет 3000 рублей.

При этом клиенты могут воспользоваться кэшбэком по специальным предложениям программы «Тинькофф Таргет». Эта платформа позволяет торгово-сервисным предприятиям учитывать потребительское поведение и делать предложения по кэшбэку только тем клиентам, которые интересуются определенными товарами и услугами и уже тратят на них деньги. Здесь лимит возврата выше – до 6000 рублей в месяц. Итого клиент банка может получить в виде кэшбэка и отправить на благотворительность до 9000 рублей в месяц.

Кэшбэк во благо.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как настроить автоматические отчисления на благотворительность

- Зайдите в меню «Счет Tinkoff Black» (для данного вида карты) в разделе «Главная» мобильного приложения

- Выберите меню настроек (значок шестеренки в правом верхнем углу)

- В пункте «Куда зачислять кэшбэк» нажмите «В благотворительный фонд»

- Выберите благотворительный фонд из списка

- Наблюдайте, как ежемесячно кэшбэк перечисляется на добрые цели

P.S. Сервис «Кэшбэк во благо» доступен пользователям мобильного приложения Тинькофф на платформе iOS. Если, зайдя в приложение, вы не обнаружили возможности зачисления кэшбэка в адрес благотворительных фондов, проверьте, установлена ли у вас последняя версия приложения. При необходимости обновите его. С сентября сервис появится и на платформе Android.

ДОСЛОВНО

Председатель Правления Тинькофф Оливер Хьюз:

«Кэшбэк во благо» - новый этап нашей системной поддержки благотворительных фондов. На первом этапе мы дали нашим клиентам возможность делать пожертвования прямо в нашем супераппе - в итоге, за год количество переводов в благотворительные фонды от клиентов Тинькофф выросло в 2 раза. Новый сервис позволит автоматизировать пожертвования. Как показывает опыт, небольшие, но регулярные пожертвования в итоге складываются в один большой результат - спасение жизней и здоровья людей, которым нужна помощь. Наша цель - сделать так, чтобы благотворительность становилась привычной частью жизни человека, чтобы на пути тех, кто готов помогать другим, стояло как можно меньше барьеров».

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ СЕРВИСА

- Благотворительный фонд «Подари жизнь»

- Благотворительный Фонд Константина Хабенского

- Благотворительный фонд «Старость в радость»

- Фонд помощи хосписам «Вера»

- Благотворительный фонд «Дом с маяком»

- Благотворительный фонд «Созидание»

- WWF России

- Благотворительный фонд «Второе дыхание»

- Благотворительный фонд