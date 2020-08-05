В Еврейской автономной области рухнул железнодорожный мост: пострадали военные
Около 20 военнослужащих получили травмы при строительстве
Солдат на учениях железнодорожных войск РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время учений военнослужащих в Смидовичском районе Еврейской автономной области рухнул железнодорожный мост.
- Происшествие произошло во время строительства моста, - сообщили "Комсомолке" источники в Минобороны России.
По предварительной информации травмы получили порядка 20 военнослужащих. Они госпитализированы, угрозы их жизням нет.
Отметим, что 6 августа Военные железнодорожники празднуют свой профессиональный праздник. Не исключено, что объект торопились построить к праздничной дате.
ИСТОЧНИК KP.RU