2020-08-05T12:12:02+03:00
Происшествия

В Еврейской автономной области рухнул железнодорожный мост: пострадали военные

Около 20 военнослужащих получили травмы при строительстве
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Солдат на учениях железнодорожных войск РФ.Солдат на учениях железнодорожных войск РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время учений военнослужащих в Смидовичском районе Еврейской автономной области рухнул железнодорожный мост.

- Происшествие произошло во время строительства моста, - сообщили "Комсомолке" источники в Минобороны России.

По предварительной информации травмы получили порядка 20 военнослужащих. Они госпитализированы, угрозы их жизням нет.

Отметим, что 6 августа Военные железнодорожники празднуют свой профессиональный праздник. Не исключено, что объект торопились построить к праздничной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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