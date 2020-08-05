Военный эксперт: Взрыв 2 тысяч тонн селитры стер бы Бейрут - но ее, похоже, разворовали в основном

Более ста погибших и более 4 тысяч раненных, огромное число разрушений в столице Ливана, масса пострадавших иностранцев и сотрудников ООН. Таковы предварительные итоги вчерашнего вечернего взрыва в порту Бейрута. Прозвучало несколько версий. Официальные лица страны заявили, что могли взорваться более двух с половиной тысяч тонн аммиачной селитры, которые лежали в порту с 2014 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794495" frameborder="0"></iframe> В результате взрыва в Бейруте пострадали тысячи человек: в больницах не хватает мест.

«КП» обратилась за комментарием к главному редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому.

- Лисий хвост от взрыва — это след селитры?

- Практически однозначно можно сказать — это взорвалась аммиачная селитра. И судя по характеру взрыва, и судя по заявлениям ответственных ливанских лиц.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.Фото: Youtube

- Глава МВД Ливана упомянул, что на складах хранилось лет шесть 2750 тонн этого вещества

- Это фантастика. Во-первых, в отношении пожаров и взрывов - в плане соблюдения норм безопасности. Проявилось ливанское раздолбайство - оно выше верхних пределов. Во-вторых —это фантастика именно по объему взорвавшейся аммиачной селитры. Надо понимать: если бы сдетонировал такой объем даннго вещества — разрушения оказались бы на порядок больше. Когда они конфисковали эти тысячи тонн несколько лет назад и складировали — возможно, такое количество и хранилось в порту. Но, полагаю, все таки львиную долю этой аммиачной селитры за минувшие годы просто растащили.

Душераздирающие кадры со свадьбы в Бейруте за мгновенье до взрыва.

- Если б рванул такой объем — пол-Бейрута лежали бы в руинах?

- Примерно так. Думаю, взорвалось существенно меньше. Там же порт расположен непосредственно рядом с центральной частью города. Есть формула расчета разрушений в зависимости от давления во фронте ударной волны. И это зависит от мощности взрыва в тротиловом эквиваленте. Если эту формулу приложить к тому объему, который сейчас называют сами ливанцы — разрушения точно были бы неизмеримо больше.

Утром 5 августа количество жертв взрыва превысило сотню человек.Фото: REUTERS

- Удивляет, что железобетонный элеватор поблизости от взрыва, в общем, устоял…

- Да, элеватор устоял. Именно потому, что мощность взрыва оказалась такова, что она делает фантастическими заявления ливанцев о взрыве 2750 тонн аммиачной селитры. Будь там столько вещества, повторюсь, — от того же элеватора фундамент один остался бы после взрыва. А он получил разрушения от средних до больших - но они не критичные. Что ставит определенный предел по мощности взрыва.

- А первый «несильный» взрыв — именно он стал детонатором?

- Можно предположить, что это горела пиротехника, как ливанцы и заявляют. Горело это от 20 до 30 минут . Причина возгорания непонятна. Но похоже именно на эффект от горящей пиротехники.

Сильнее всего пострадали районы Бейрута, прилегающие к гавани.Фото: REUTERS

- Резюме: селитра «сама по себе» не взрывается - ее нужно было «взорвать» чем-то.

- Должен был быть инициирующий фактор, элемент. В виде той же пиротехники. Кстати, она горит быстро, но не взрывается. Между горением и детонацией разница не так велика. Но возникает принципиальная разница в поражающих факторах. Горение не создает фугасного эффекта, дробящего. Порох может гореть на скорости 2.5 километра в секунду. За счет чего получаем высокие начальные скорости снаряда или пули. Но если скорость горения превысит 3 километра в секунду — это будет взрыв. Ни одна казенная часть ни одного оружия не выдержит.

Бейрут после взрыва: прямая трансляция.Страшный взрыв в порту Бейрута унёс жизни более 100 человек. Пострадали более 4 тысяч. И сотни людей остаются пропавшими без вести… Их ищут под обломками зданий. Будем надеяться и молиться, чтобы большинство пропавших нашли живыми!

- Другие версии, вроде «атаки израильского беспилотника» на «оружейную базу Хамас» в порту, за минувшую ночь опровергались одна за другой...

- Версий больше чем экспертов. Боевой части такой мощности нет ни на одном вооружении ни одной армии. Но террористы , например, взрывали именно аммиачную селитру, когда подрывали дома в Москве 20 лет назад. Заложить можно что угодно, но я имею ввиду боевую часть, которую могут доставить ракеты, беспилотники, авиабомбы. Ее разорвет к чертовой матери. Все упирается в физику горения. И пиротехника не дает четкого взрывного эффекта.

- То есть горение пиротехники могло быть детонатором, а могло и не стать?

- Например, горячая шутиха которая упала на слежавшуюся селитру, которая уже оксиды азоты начала давать — и понеслось. Но могло быть и не так.

Вид на порт Бейрута после мощного взрыва.Фото: REUTERS

- А сварочные работы рядом с этой селитрой...

- Это я вообще комментировать не могу. Понятно, что там меры безопасности не соблюдались от слова «совсем".

- Трамп заявил, что его генералы доложили ему о взрыве в Бейруте...

- Трамп, мягко говоря, не специалист в этой сфере. Он "эффективный менеджер" и на его высказывания обращать внимания не надо .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794368" frameborder="0"></iframe> Взрыв в порту Бейрута.

- Последний раз мощный взрыв в Бейруте был более 36 лет назад?

- Одна из ближневосточных организаций взорвала грузовиком с тротилом казармы американских морских пехотинцев в бейрутском аэропорту. Взрыв был мощный. Более двухсот погибших. Сейчас кто-то в Ливане заявляет о катастрофичных разрушениях. Но оценивать мощность взрыва по количеству разбитых стекол — это из серии "оценок эффективных менеджеров".

- Сейсмологи Иордании заявляют, что зафиксировали землетрясение силою в 4.5 балла…

- Пусть учат элементарную физику.

Беспилотник облетел руины зданий, разрушенных мощным взрывом в Бейруте.

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