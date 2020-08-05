"Команда в заложниках на плавучей бомбе»: Взрыв в Бейруте был предсказан в 2014 году

После чудовищного взрыва в порту Бейрута потрясённые люди стали пересылать друг не только кадры разрушений, но и ссылку на статью шестилетней давности, размещенную на одном из профильных сайтов.

Оказалось, ещё в июле 2014 года эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко опубликовал материал под мрачным заголовком: «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794368" frameborder="0"></iframe> Взрыв в порту Бейрута.

Речь шла о сухогрузе «Розус» (Rhosus) 1986 года постройки, шедшим под молдавским флагом. По утверждениям Войтенко, 86-метровое судно принадлежало некоему Игорю Гречушкину — россиянину и резиденту Кипра. Именно там, в оффшоре, была зарегистрирована компания Teto Shipping Ltd., занимавшаяся морскими перевозками.

Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана.Фото: REUTERS

Опасный груз — нитрат аммония — транспортировался в третью страну, но «Розус» летом 2014 вынужденно зашел в Бейрут из-за поломки двигателя, потом проблемы продолжились, владелец перестал выходить на связь — и опасный груз на 6 лет остался в Ливане. Дальнейшее теперь всем, увы, известно.

В разговоре с «КП» автор той пророческой статьи рассказал, что подобные трагедии — увы, явление нередкое.

Совсем недавно почти похожий инцидент, чуть было не приведший к трагедии, произошел в порту Монтевидео (Уругвай). На борту корейского рыбоперерабатывающего траулера SUR ESTE 709, 23 июня произошел пожар. Траулер почему-то, в нарушение всех норм, был пришвартован к пирсу, предназначенному для перекачки на берег опасных химических веществ. В срочном порядке в порту были прекращены все работы, эвакуированы люди. Пожарным тогда удалось потушить огонь и не допустить взрыва огромных цистерн, заполненных аммиаком.

— Не ищите в бейрутском порту теракт или злой умысел. Судовладелец ставит последние деньги на перевозку этого груза (нитрат аммония — популярный товар, транспортируется по всему миру, используется как удобрение). Поломка, судно заходит в Бейрут, портовые власти находят много недостатков в системах безопасности «Розуса» и документах на груз, а денег у хозяина судна нет. Он мечется туда-сюда. Ничего у него не выходит. Банкротство, он отказывается от судна, экипажа и груза, исчезает.

Речь шла о сухогрузе «Розус» (Rhosus) 1986 года постройки, шедшим под молдавским флагом. Фото: juandofer/www.fleetmon.com

Экипаж потихоньку возвращается домой, нитрат аммония перегружают на склад в Бейруте, а сам «Родус», насколько я знаю, до сих пор ржавеет у берега, — продолжает Войтенко. — Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана. К тому же всё умножается на бардак в странах третьего мира, куда следовало судно.

По словам собеседника «КП», искать владельца — загадочного российско-кипрского гражданина Игоря Гречушкина — бесполезно. Скорее всего, он залёг на дно ещё 6 лет назад, скрываясь от кредиторов.