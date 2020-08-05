2020-08-05T14:00:22+03:00
В мире

"Команда в заложниках на плавучей бомбе»: Взрыв в Бейруте был предсказан в 2014 году

Один из самых авторитетных экспертов в области морских перевозок, шесть лет назад забивший тревогу об опасном грузе, назвал причину трагедии [эксклюзив kp.ru, видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments9
После чудовищного взрыва в порту Бейрута потрясённые люди стали пересылать друг не только кадры разрушений, но и ссылку на статью шестилетней давности, размещенную на одном из профильных сайтов.После чудовищного взрыва в порту Бейрута потрясённые люди стали пересылать друг не только кадры разрушений, но и ссылку на статью шестилетней давности, размещенную на одном из профильных сайтов.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

После чудовищного взрыва в порту Бейрута потрясённые люди стали пересылать друг не только кадры разрушений, но и ссылку на статью шестилетней давности, размещенную на одном из профильных сайтов.

Оказалось, ещё в июле 2014 года эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко опубликовал материал под мрачным заголовком: «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе».

Взрыв в порту Бейрута.

Речь шла о сухогрузе «Розус» (Rhosus) 1986 года постройки, шедшим под молдавским флагом. По утверждениям Войтенко, 86-метровое судно принадлежало некоему Игорю Гречушкину — россиянину и резиденту Кипра. Именно там, в оффшоре, была зарегистрирована компания Teto Shipping Ltd., занимавшаяся морскими перевозками.

Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана. Фото: REUTERS

Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана.Фото: REUTERS

Опасный груз — нитрат аммония — транспортировался в третью страну, но «Розус» летом 2014 вынужденно зашел в Бейрут из-за поломки двигателя, потом проблемы продолжились, владелец перестал выходить на связь — и опасный груз на 6 лет остался в Ливане. Дальнейшее теперь всем, увы, известно.

В разговоре с «КП» автор той пророческой статьи рассказал, что подобные трагедии — увы, явление нередкое.

Совсем недавно почти похожий инцидент, чуть было не приведший к трагедии, произошел в порту Монтевидео (Уругвай). На борту корейского рыбоперерабатывающего траулера SUR ESTE 709, 23 июня произошел пожар. Траулер почему-то, в нарушение всех норм, был пришвартован к пирсу, предназначенному для перекачки на берег опасных химических веществ. В срочном порядке в порту были прекращены все работы, эвакуированы люди. Пожарным тогда удалось потушить огонь и не допустить взрыва огромных цистерн, заполненных аммиаком.

— Не ищите в бейрутском порту теракт или злой умысел. Судовладелец ставит последние деньги на перевозку этого груза (нитрат аммония — популярный товар, транспортируется по всему миру, используется как удобрение). Поломка, судно заходит в Бейрут, портовые власти находят много недостатков в системах безопасности «Розуса» и документах на груз, а денег у хозяина судна нет. Он мечется туда-сюда. Ничего у него не выходит. Банкротство, он отказывается от судна, экипажа и груза, исчезает.

Речь шла о сухогрузе «Розус» (Rhosus) 1986 года постройки, шедшим под молдавским флагом. Фото: juandofer/www.fleetmon.com

Речь шла о сухогрузе «Розус» (Rhosus) 1986 года постройки, шедшим под молдавским флагом. Фото: juandofer/www.fleetmon.com

Экипаж потихоньку возвращается домой, нитрат аммония перегружают на склад в Бейруте, а сам «Родус», насколько я знаю, до сих пор ржавеет у берега, — продолжает Войтенко. — Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана. К тому же всё умножается на бардак в странах третьего мира, куда следовало судно.

По словам собеседника «КП», искать владельца — загадочного российско-кипрского гражданина Игоря Гречушкина — бесполезно. Скорее всего, он залёг на дно ещё 6 лет назад, скрываясь от кредиторов.

Момент взрыва в порту Бейрута сняли из машины.Взрывной волной у машины выбило все стекла

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в порту Бейрута: десятки погибших и тысячи пострадавших»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт: "Низкий пассажиропоток монорельса говорит о его непопулярности у москвичей"
Цена нефти Brent впервые с марта превысила $45 за баррель
В TikTok прокомментировали опасный челлендж с таблетками
Как после бомбёжки: Что осталось от центра Бейрута, снял беспилотник
Был в сознании: Погибшего в ДТП с Ефремовым курьера пытались спасти прохожие
В Минтруде рассказали, как будут увольнять чиновников с иностранным гражданством
"Не хватает всего": Ущерб от взрыва в Бейруте усугубляет коронавирус
В Госдуме одобрили идею повышения скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей
Перед смертельной аварией пьяный Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч
Ефремов был сильно пьян в момент аварии, заявил в суде сотрудник ДПС
"Ефремов вышел на проезжую часть": В суде рассказали, что случилось сразу после смертельного ДТП
В Госдуме призвали заблокировать опасный челендж в TikTok
Трансфер Остона Урунова из ФК Уфа в Спартак анонсировали в TikTok
Названы регионы, где чаще отдают детей в дом ребенка
Нарушил правила домашнего ареста: Михаил Ефремов пользуется телефоном в здании суда
Профессор рассказал, кто первый попадает под сокращения
В России за сутки зафиксировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом
Россиянка, живущая в Бейруте, рассказала подробности взрыва
В Турции опубликовали видео драки с участием украинской топ-модели Дарьи Кирилюк
Огромная рыба утянула рыбака на дно
Россия направила в Бейрут самолёты МЧС
Ефремова привезли на первое заседание суда
Роман Жуков отказался звать на свадьбу с новой возлюбленной своих семерых детей
Иностранцам разрешили без визы приезжать в Россию для краткосрочных командировок
Каждый третий родитель игнорирует детские кресла
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 100 человек
Сборы российских кинотеатров упали в 26 раз
В мире от коронавируса умерли 700 тысяч человек