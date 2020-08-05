«Да, это правда»: Татьяна Тотьмянина подтвердила участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина присоединилась к составу участников шоу «Ледниковый период». Проект Первого канала уже вступил в фазу подготовки, артисты и фигуристы вовсю тренируются на льду «Авиапарка».

- Да, это правда, - подтвердила «КП» свое участие в проекте Тотьмянина. - Но подробностей пока раскрыть не могу. В шоу известной фигуристке пару составит молодой актер Вячеслав Чепурченко — звезда сериалов «Жуки», «Измены», «Чума». Еще со времени съемок в фильме «Легенда №17» он любит лед, увлекается хоккеем и в проекте, посвященном фигурному катанию, тоже поучаствует с радостью.

yagudin.totmyanina_fanclub Партнёром Тани в новом Ледниковом периоде будет актёр театра и кино Вячеслав Чепурченко

tatianatotmyanina И снова, здравствуйте!

Будет ли участвовать в проекте муж Тотьмяниной Алексей Ягудин, пока неизвестно.

katyaldinkais Вячеслав Чепурченко, болеет за отличный хоккей , а мы за #авангард !!!!

ice_1tv Всем привет! Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта «Ледниковыи период»

Однако участие в проекте подтвердили также ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов (в разных парах, конечно), олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, актрисы Ирина Пегова и Ольга Кузьмина. Хореографом проекта стал Илья Авербух. Возглавлять судейскую бригаду будет по традиции тренер и комментатор Татьяна Тарасова.